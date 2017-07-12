Студия Анимаккорд Персонаж мультфильма «Маша и Медведь» Маша

Студия Анимаккорд Постер мультфильма «Маша и Медведь»

Впрочем, из другого отрывка обращения становится очевидным, что его авторы мультфильм не смотрели (но осуждают). «В якобы обычном мультфильме для маленьких зрителей из других стран российские пропагандисты отправляют детям чёткое сообщение: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — пишут авторы. Ничего подобного Медведь (добряк-приятель веселой и непоседливой Маши) на протяжении сериала не делает.

Вообще в голове у авторов обращений — изрядная каша, сродни той каше, что была центральной темой одной из самых популярных серий «Маши и Медведя». Дописав предложение о «безнаказанном захвате чужого имущества, дома, земли», они добавляют: «вышеуказанный мультфильм был снят с единственной целью — донести до мира своеобразное послание, в котором жестокий образ России (Медведя) заменяется мягким и добрым».

Студия Анимаккорд Персонаж мультфильма «Маша и Медведь» Маша

Чтобы читатели, не видевшие сериала, могли оценить всю серьезность вопроса, перескажем сюжет одной из последних серий. В первой ее части маленькая девочка Маша лепит снежок, который постепенно превращается в ком, скатывается с пригорка и врезается в дом, где живет медведь. Начав, но не закончив очистку дома от снега, девочка и медведь отправляются изучать, какие из следов на снегу оставлены какими животными. Маша проявляет бестолковость, путая заячьи следы с волчьими, но в конце этого «урока» посрамленным оказывается именно медведь.

Двухстраничный текст обращения одесских националистов в парламент страны обильно усеян такими словами, как «государство-агрессор», «гибридная война», «мягкая сила», «пропаганда», «информационная безопасность». Речь про мультфильм, где страна — место действия, вообще не обсуждается. Политики там нет ни в каком приближении. Да и в целом в мультике не так уж много слов. Но информационная безопасность настойчиво требует запретить веселый мультик про бойкую девочку и доброго медведя.

Студия Анимаккорд Маша и яблоко

Впрочем, кроме клинической русофобии, у авторов обращения в парламент есть и другие мотивы. Они мечтают полностью вывести граждан своей страны из русскоязычного контекста. Ту же цель преследовал и запрет «ВКонтакте». Если ввести принудительное кормление продуктами только отечественного производства, то промывать мозги будет куда проще. А то смотрят взрослые и дети «Машу и Медведя», видят высококачественный продукт, а потом сравнивают его с жалкими провинциально-агрессивными творениями майдана. В чью пользу сравнение, излишне и уточнять. Куда же это годится?

Украина, между прочим, не первое государство, где «Маша и Медведь» становятся угрозой национальной безопасности. Первопроходцами выступили такие бастионы демократии, как Эстония, Литва и Грузия. «Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — сказал тогда преподаватель института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги. Литовский депутат Лауринас Касчюнас назвал успех «Маши и Медведя» частью «информационного воздействия России». А прямее всех высказался министр просвещения Грузии Александр Джеджелава: он заявил, что мультфильм формирует дружеское отношение к России у грузинских детей, а также мешает популяризации английского языка в стране.

Студия Анимаккорд Снежный ком

Вот она, подлинная вина: мультик формирует дружеское отношение к России. Дружба — это, как известно, плохо. Очень мешает популяризации английского языка. Мультик пользуется у грузинской аудитории не только большей популярностью, чем местные произведения, но также оставляет далеко позади и американский продукт. А это уже вообще никуда не годится.

И действительно, «Маша и Медведь» — самый популярный мультипликационный проект в мире. Права на перевод и показ сериала куплены крупнейшими компаниями отрасли во многих западных странах. Просмотров одной только серии «Маша+каша» на YouTube — два миллиарда. По логике грузинских министров и украинских нацистов, благодаря только этой серии каждый Божий день в мире становится на три миллиона больше инфицированных российской пропагандой.

Студия Анимаккорд Следы

Популярность сериала вполне описывается фразой «все гениальное просто». Он своеобразный, русский, но вполне открытый к пониманию представителям любых культур. Доступный графический язык, простые, добрые, веселые, человечные, извините за каламбур, персонажи. Таков новейший вклад России в мировую культуру, вклад важный, несмотря на поверхностность жанра. Русский message, посланный не Кремлем, а группой сценаристов, чьи имена неведомы 99 процентам видевших мультфильм. Вне всякой политики, вне всякой идеологии, а просто внутри искусства, да еще и в самом сложном для русских — развлекательном жанре. Убедительная победа национальной культуры. Неудивительно, что кормящихся русофобией это так бесит.