



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3 — 9 июля стали: папа Франциск обратился к лидерам «Большой двадцатки»; джихадисты уходят из Мосула — идеология джихадизма остается; Саудовская Аравия является «первейшим источником финансирования» исламского экстремизма в Великобритании; украинские униаты видят в развитии своей Церкви на Востоке большую перспективу и другое.

Папа Франциск направил послание участникам саммита G20, которое прошло в Гамбурге, передает Radio Vaticana (Ватикан). Обращаясь к мировым лидерам, понтифик призвал их дать «абсолютный приоритет» бедным, беженцам, страдающим и отверженным, независимо от их национальности, расы, религии или культуры; всячески избегать вооруженных конфликтов. Папа обратил внимание на драматические ситуации в Южном Судане, бассейне озера Чад, на территории Африканского Рога и Йемена: в этих районах 30 миллионов людей не имеют пропитания и воды для выживания. Франциск уделил внимание нынешним конфликтам и глобальной проблеме миграции. Государства должны предлагать «прогрессивные, нетравматические решения» в перспективе свободного перемещения людей и их стабильности, что выгодно всем сторонам. Мировые лидеры должны решать экономические контрасты мирным путем и находить общие финансовые и торговые правила, способные обеспечить всестороннее развитие для всех. Однако это станет возможным лишь в том случае, если все стороны обяжутся прекратить гонку вооружений, воздерживаться от прямого или косвенного вовлечения в конфликты, станут обсуждать различия в искреннем и прозрачном диалоге. «Новые идеологии» абсолютной автономности рынков и финансовых спекуляций, подчеркивает папа, оставляют «болезненный след изоляции, отбросов и даже смерти». Он привел в пример европейских и мировых лидеров, «которые всегда поддерживали диалог и поиск общих решений», таких как Шуман, Де Гаспери, Аденауэр, Монне. Мировые лидеры, подчеркнул понтифик, должны быть всегда связаны с ООН и региональными организациями.

Папа Франциск поддержал начинание комитета по перепрофилированию военного завода, поставляющего бомбы в Саудовскую Аравию. Движение Фоколяров в итальянском городе Иглезиас (Сардиния) организовало комитет «Перепрофилирование RWM». RWM — это предприятие, где производятся бомбы на продажу во всем мире, в том числе в Саудовской Аравии. Среди них — бомбы МК-80, неразорвавшиеся фрагменты которых обнаружены на территории Йемена, который переживает тяжелый гуманитарный кризис из-за двухлетнего вооруженного конфликта, подпитываемого как раз торговлей оружием. Комитет борется за перепрофилирование RWM в предприятие гражданского назначения, каким оно и было до 2001 года, когда министерство промышленности и региональные власти щедро профинансировали его перепрофилирование в военное предприятие. Поскольку в Иглезиасе молодежная безработица составляет около 60%, местное население видит расширение предприятия и рост производства как дополнительный шанс, от которого непросто отказаться. Поэтому комитет «Перепрофилирование RWM» не пользуется популярностью у большинства местных жителей. Несмотря на то, что все понимают, с какими нравственными сложностями связано производство бомб для арабских стран, используемых также против гражданского населения, люди вынуждены закрывать на это глаза: для них завод остается единственным способом заработать на хлеб. Представитель движения Фоколяров утверждает, что люди чувствуют себя так же, как во времена нацизма чувствовали себя граждане Германии, жившие рядом с концлагерями. Им известно о том, что происходящее рядом выходит за все рамки морали, однако они чувствуют свое бессилие перед этим феноменом. В первую очередь, комитет намерен бороться против поставок оружия Саудовской Аравии и ее союзникам. Папа Франциск передал через представителя государственного секретариата монсеньора Беччу приветствие комитету, отметив, что он одобряет продвижение достойного труда, альтернативного производству оружия на территории с высоким уровнем безработицы.

Об освобождении Мосула объявлено, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уходят, но идеология джихадистов задерживается в регионе. Так считают местные христиане, отмечает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Священник Халдейской католической церкви отец Паоло Мекко задается вопросом: «Многие храмы разрушены, что будет с их будет восстановлением, если христиане не вернутся?» По его словам, тысячи беженцев из Мосула, которые сейчас укрываются в Иракском Курдистане, не торопятся возвращаться домой. Вначале необходимо заняться обеспечением безопасности и, прежде всего, наладить взаимное доверие между различными общинами. Не говоря уже о реконструкции домов, разрушенных во время боевых действий, и освобождении тех, кого захватили боевики. Отца Паоло интересует судьба церквей Мосула. Он напомнил о храмах Святого Исайи и Непорочного Зачатия Девы Марии, относящиеся к IV веку и более древние, чем мечеть Аль-Нури. «К сожалению, мы не имеем представления, что осталось внутри них, что со священными украшениями и предметами, — отмечает священник. — Мы знаем, что некоторые церкви были превращены в гаражи». Второе, что волнует — как будет происходить процесс возвращения домов христианам, которые были заняты не только боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и соседями христиан, местными мусульманами. Ныне создана специальная комиссия, в которую вошли иракские военные и религиозные лидеры и которая занята прояснением вопросов собственности. Как замечает отец Паоло, «христиане помнят, что когда джихадисты оккупировали город, их приветствовали многие мусульмане. Теперь мы видим тот же энтузиазм по отношению к иракским военным, которые вошли в город. Где правда? Можно ли им доверять? Сегодня безопасность является приоритетом. Без этого не будет никаких возвращений и реконструкций».

Усиливаются дискуссии, доходящие даже до разногласий, между иракскими христианами вокруг будущего политико-административного урегулирования провинции Ниневия, констатирует Agenzia Fides (Ватикан). Этот регион недавно был освобожден от оккупации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Издавна он считается местом проживания христианских общин Месопотамии. В послании епископата Халдейской католической церкви выражается признательность за советы и интерес, проявленные к будущему равнины, со стороны тех, кто покинул страну много лет назад и живет в общинах диаспоры. Однако твердо заявлено, что эмигранты не могут претендовать на решающую роль в этом вопросе, потому что они находятся «вдали» и «не могут говорить о проблемах жителей региона». По мнению халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, необходимость найти общую позицию как с центральным правительством в Багдаде, так и с местными и региональными правительствами, в том числе Иракского Курдистана, не исключает возможности запроса о предоставлении международной защиты. Слова патриарха прозвучали после заявлений, сделанных в ходе конференции «Будущее христиан в Ираке», организованной в Брюсселе в штаб-квартире Европейского парламента, в которой приняли участие различные политические организации, представители христианских ополченцев в Ираке, а также глава Сиро-яковитской православной Церкви Игнатий Ефрем II и Сирийской католической церкви Игнатий Юсиф III. Бойкотировали мероприятие ассирийцы. Участники конференции подписали заключительный документ, в котором говорится, что равнина Ниневия должна стать провинцией с самоуправлением в рамках Конституции Ирака. В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы получить еще большую степень автономии. Тем временем религиозных лидеров пытаются перетянуть на свою сторону курды. Недавно халдейский архиепископ Киркука Юсиф Томас Миркис посетил местный штаб Демократической партии Курдистана, после чего курдские СМИ сообщили, будто бы монсеньор выразил свою поддержку референдуму о независимости, которое правительство Иракского Курдистана планирует провести 25 сентября. В ответ архиепископ выступил с опровержением, заявив, что во время встречи с членами ДПК никакие политические вопросы не обсуждались.

Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с новым патриархом Греко-Мелькитской католической церкви патриархом Джозефом Абси и членами Синода, передает Vatican insider (Турин, Италия). По словам главы государства, и мелькитские греко-католики, и другие Церкви и общины, присутствующие в Сирии, сыграли «важную роль» в ходе сирийского конфликта. Особенно потому, что помогли сохранить чувство единства и общенационального фронта, выступающего против попыток распространить «экстремистские идеи». По данным сирийского агентства САНА, во время беседы с иерархами была дана высокая оценка «духу сирийского народа». Была затронута нынешняя ситуация в Сирии в свете «террористической войны, развязанной против нее».

В апостольской нунциатуре в Египте прошла встреча между представителями Папского совета по межрелигиозному диалогу и Центру диалога суннитского университета Аль-Азхар, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Она является продолжением состоявшегося два месяца назад посещения Египта папой Римским Франциском. Участники встречи обсудили выступления понтифика и Ахмеда аль-Тайиба, великого имама Аль-Азхара, во время визита Святейшего отца.

Саудовская Аравия является «первейшим источником финансирования» исламского экстремизма в Великобритании, пишет La Croix (Париж, Франция). Об этом говорится в докладе консервативного аналитического центра «Общество Генри Джексона». На протяжении 50 лет «нефтяная монархия» Персидского залива занималась поддержкой строительства культовых сооружений за рубежом, которые участвовали в распространении ваххабизма в Европе. Как отметил Том Уилсон, один из авторов исследования, Эр-Рияд в своем содействии фундаментализму очень выделяется на фоне некоторых организаций Персидского залива и Ирана. Аналитики «Общества Генри Джексона» констатировали «отсутствие информации» по данному вопросу со стороны «британского министерства внутренних дел», напомнив о данном в 2015 году обещании правительства консерваторов анализировать внешние источники финансирования и распространения фундаментализма. Кроме того, они призвали власти заняться обеспечением большей прозрачности «потоков из-за рубежа», в том числе из Саудовской Аравии, крупнейшего торгового партнера Великобритании на Ближнем Востоке. Сразу же после публикации доклада посольство Саудовской Аравии в Лондоне «категорически» опровергло его утверждения, заявив, что Эр-Рияд «не терпит и не будет терпеть радикальную идеологию» и борется с организациями, ее исповедующими.

Экзарх Харьковский Василий Тучапец поделился с семинаристами своим опытом служения в Восточной Украине и рассказал об особенностях пастырства Украинской греко-католической церкви в Харьковском экзархате, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Харьковский экзархат — самый молодой в нашей Церкви и наименьший по численности. Но имеет очень большой потенциал. За три года пребывания в Харькове я вижу, какие большие возможности наша Церковь имеет на Востоке Украины», — отметил владыка Василий. Он рассказал, что Харьковский экзархат был создан в 2014 году в результате разделения бывшего Донецко-Харьковского экзархата, который охватывал 7 областей. Сейчас Харьковский экзархат включает три области: Харьковскую, Сумскую и Полтавскую. В нем служат 14 священников и 2 диакона. Зарегистрирована 21 община, планируют вскоре открыть еще 9 общин. «Харьков — большой город, индустриальный центр. Специфика служения там другая, — подчеркнул экзарх. — Чтобы активизировать присутствие УГКЦ и презентовать себя людям, мы решили проводить каждое лето «Каникулы с Богом» в каждой нашей общине. 20−30 детей в любом таком лагере присутствуют. Это также один из способов катехизации и приведения людей к Церкви». Еще одно важное направление деятельности — католическая благотворительная организация «Каритас», в Харькове много вынужденных переселенцев, а «Каритас» активно помогает. «Много новых прихожан узнали о нашей Церкви именно благодаря «Каритас», — подчеркнул владыка Василий. Он также отметил, что последние события на Востоке Украины изменили отношение людей к УГКЦ. «Люди хотят прийти в украинские храмы. Поэтому развитие нашей Церкви на Востоке сегодня как никогда имеет большую перспективу», — сказал епископ. Кроме того, по его словам, существенно изменилось и отношение местных властей к УГКЦ. Если до 2014 года ей не давали развиваться, строительство кафедрального храма, начатое в 2003 году, было фактически заморожено, то теперь препятствий со стороны местных властей нет. И уже в июле сего года состоится освящение нижнего храма кафедрального собора УГКЦ в Харькове.

Длинная очередь паломников в российской столице образует бесконечную процессию в честь самой любимой реликвии, мощей святителя Николая Чудотворца, пишет AsiaNews (Рим, Италия). 12 июля они переедут в «северную столицу», Санкт-Петербург. Огромные толпы паломников ожидаются в Александро-Невской лавре. В последние годы такие массы верующих формировались в случаях привоза в Россию Пояса Богородицы и мощей апостола Андрея Первозванного. В этой связи вспоминается декабрь 1989 года, когда тело знаменитого диссидента Андрея Сахарова было выставлено в Москве. Его похороны стали первой публичной массовой посткоммунистической манифестацией, а десятичасовое ожидание при температуре в 20 градусов ниже нуля показало огромное желание русского народа закрыть последнюю страницу после столетия безумия и угнетения. Долгое ожидание является частью самой сути россиян: огромные расстояния и враждебная погода заставляют людей проявлять бесконечное терпение, прежде чем достичь желаемого пункта назначения, будь то географическое местоположение, историческое достижение (Россия была одной из последних стран, которая отменила крепостное право в 1861 году, и признала религиозную терпимость в 1905 году) или духовное измерение. Знаменитый старец преподобный Серафим Саровский жил в Дивеево, более чем в 600 километрах от Москвы. Вся Россия приходила к нему за духовным советом и руководством, даже сегодня многие паломники посещают восстановленный монастырь его памяти. Многие духовные отцы, востребованные после падения атеистического режима, уходили в далекие и недоступные места. Русские были одними из самых ревностных паломников в далекую Святую землю, а мистическая мечта каждого странника — добраться до Афона, который сегодня приветствует сотни посетителей из России. Президент России Владимир Путин посещал это место дюжину раз, каждый раз, когда мог. Очередь к мощам святителя Николая движется с достаточной скоростью, потому что акт выражения преданности длится в лучшем случае секунду, время поцеловать реликвию и перекреститься. Долгое ожидание заканчивается «внезапной радостью». В России, как и везде, наивная и глубокая вера — это дух, который делает массу народом и человека человеком.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.