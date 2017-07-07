Обзор посвящен структуре казахстанско-китайского импорта и экспорта автотранспортных средств и ряда сопутствующих материалов. Тракторы будут рассмотрены отдельно, в рамках других обзоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экспорт

Казахстанская таможенная классификация объединила все экспортируемые в Китай транспортные средства в один пункт: «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование». Сюда входят транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, тали подъемные и подъемники, а также бывшие в эксплуатации автомобили, автокраны, бетономешалки и прочее.

Всего экспорт в Китай в общем объеме экспорта по данному пункту за 10 лет варьировался от 0,1% до 8% по количественному параметру и от 0,1% до 17,4% в денежном выражении. В общей сумме Казахстан экспортировал транспортные средства на сумму в 143,57 млн долларов США.

Экспорт Казахстана в Китай по пункту «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование» за 2007−2016 годы

Кол-во

Сумма, тыс. долларов США

2007

462,6

517,4

2008

4 405,3

1 616,7

2009

3 463,4

983,9

2010

1 848,5

382,7

2011

60,8

273,8

2012

1 384,2

6 079,0

2013

27,9

239,0

2014

425,1

60 745,6

2015

388,5

61 216,4

2016

748,8

3 522,4

2017

728,2

7 991,8

Итого:

143 568,7

По данным КГД МФ РК

Импорт

Что касается импорта, то общая сумма составляет порядка 5,28 млрд долларов США. В эту категорию входят и спецтехника (бульдозеры и прочее), и автомашины спецназначения (пожарные и прочее), и автомобили грузовые. Казахстан также импортирует легковой автотранспорт, пассажирский транспорт, вагоны железнодорожные и трамвайные, погрузочно-разгрузочные машины, узлы и части к локомотивам и прочему железнодорожному подвижному составу и трамваям. Также в структуре импорта есть двигатели внутреннего сгорания и части к ним, шины, запчасти для автомашин, сигнальные устройства для транспорта и устройства путевые железнодорожные и трамвайные, и даже шпалы.

По динамике в целом, в сфере импорта автотранспортных средств движение идет в определенном соотношении с общей динамикой изменения импорта, поэтому с 2007 года по 2010 год наблюдалось небольшое падение, затем с 2011 по 2014 годы идет рост, а после — в 2015—2016 годы опять же проявляются нисходящие тренды.

Наибольшая доля китайского импорта в Казахстане приходится на спецтехнику, а именно на бульдозеры, автогрейдеры, планировщики, скреперы и экскаваторы. Если судить по количественным параметрам, то получается, что 92,4% всей спецтехники приходится на долю Китая, однако если заглянуть более глубоко в данные, то картина немного другая. В частности, до 2014 года на китайскую спецтехнику приходилось в среднем 53,64%, однако ситуация резко меняется в 2015—2016 годах — в эти годы импорт спецтехники из Китая возрастет до 99,6% и 99%. Поэтому рассмотрим код ТН ВЭД 8429 «Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы» более подробно.

Спецтехника, проходящая по данной категории, является недешевым видом техники, стоимость которой исчисляется десятками тысяч долларов. И в этой связи в 2015 году из списка выбивается пункт «Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные», на покупку 257,45 тыс. единиц которого было потрачено 4,94 млн долларов США. В 2016 году же выбивается позиция «Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные», где на покупку 35,36 тыс. единиц техники было затрачено 1,41 млн долларов США. В обоих случаях речь может идти, конечно же, и о запасных частях к указанной технике.

Подробный расклад по категории «Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы» (код ТН ВЭД 8429)

Код ТН ВЭД

Наимено-вание

2015 г.

2016 г.

кол-во, шт.

средняя цена, долл. США

сумма, тыс. долл. США

кол-во, шт.

средняя цена, долл. США

сумма, тыс. долл. США

72,0

142 110,1

10 231,9

24,0

161 813,3

3 883,5

808,0

37 157,5

30 023,3

35 359,0

299,7

10 597,3

1,0

70 000,0

70,0

9,0

156 738,9

1 410,7

257 447,0

19,2

4 939,3

5,0

66 000,0

330,0

84,0

103 417,1

8 687,0

52,0

97 880,8

5 089,8

120,0

45 398,7

5 447,8

76,0

40 809,2

3 101,5

250,0

3 465,9

866,5

127,0

6 148,7

780,9

8,0

237 727,7

1 901,8

6,0

154 933,7

929,6

5,0

147 025,0

735,1

3,0

118 000,0

354,0

59,0

31 967,2

1 886,1

7,0

10 288,8

72,0

7,0

11,1

0,1

1,0

45 150,0

45,2

В целом на долю импорта спецтехники из Китая приходится 36,8% всех средств, а средняя цена, получается, составляет от 45 тыс. долларов США и выше. Всего из Китая было завезено 316,247 тыс. единиц спецтехники на сумму в 1,16 млрд долларов США, тогда как общий объем составил 342,259 тыс. единиц на сумму в 3,159 млрд долларов США.

Раскладка по объему денежных средств дает следующую картину: в 2011 году на спецтехнику из Китая пришлось порядка половины всего объема денежных средств или 149,84 млн долларов США (45,7%). Минимальное значение было в 2016 году — 27,9%, что составляет 26,6 млн долларов США.

На втором месте находятся китайские автомобили специального назначения, не используемые для перевозки пассажиров или грузов. В данную категорию входят автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками. Всего за 10 лет в Казахстан из Китая была импортирована половина автомобилей спецназначения, что составляет 6,3 тыс. единиц. По стоимости китайские автомобили спецназначения ненамного, но дешевле, чем в других странах, так как суммарный объем составил 641,47 млн долларов США или 40,5% от общего.

По динамике импорта китайских автомобилей спецназначения следующая картина: в 2007 году объем занимал 38,1%, затем постепенно снижался и в 2009 году составил 25,9%. После идет рост до 43,3% в 2010 году и скачок до 81,7% в 2011 году. В 2012—2013 годы объем составлял свыше 80%, и с 2014 года пошло постепенное снижение до 70,7%. Затем и общий импорт, и импорт китайских автомашин спецназначения падает почти в два раза, и в 2016 году на долю Китая приходится 42,4%.

Третью позицию занимают китайские грузовики, оттянувшие на себя 36,4% доли рынка по физическим параметрам и 37% по сумме. Всего с 2007 по 2016 год было закуплено 40 760 грузовых автомобилей на сумму 1,135 млрд долларов США. При этом если по цене ранее китайские грузовики обходились в среднем от 22,9 до 31,7 тыс. долларов США, то в 2015 и 2016 году они стоили от 40,35 до 41,94 тыс. долларов США. По критерию «доля рынка» на 2016 год, объем поставленных грузовиков составил 42,4%. Наибольший рост наблюдается с 2011 по 2014 годы, когда доля импортируемых китайских грузовиков составляла от 80% и выше.

За 10 лет из Китая импортирована почти одна пятая часть всего ввезенного в Казахстан общественного транспорта (с поршневым двигателем внутреннего сгорания) и примерно такой же объем железнодорожных и трамвайных вагонов. По пассажирскому автотранспорту показатели составили 6,62 тыс. единиц на сумму в 307,91 млн долларов США, а по вагонам — 12,35 тыс. единиц на сумму 493,44 млн долларов США. Правда, по последнему речь во многих случаях может идти о запасных частях, так как средняя стоимость в определенные годы составляет от 20 долларов и выше за единицу.

Также у Китая небольшой, но постоянный объем в казахстанском импорте погрузочно-разгрузочных машин. В 2007 году он составлял всего 7,4%, упав в 2008 году до 2,4%. В 2009 году идет почти двукратный рост до 4,3%, а в 2010 году он дошел до 17,8%. В 2011, 2012, 2014 и 2016 годах объем завезенных погрузочно-разгрузочных машин из Китая составлял примерно четверть всего импорта. В 2013 был наибольший рост — тогда было завезено 53,3%, а в 2015 году на Китай приходилась треть импорта всех машин данной категории. По количественным параметрам всего Казахстан импортировал 32,53 тыс. погрузочно-разгрузочных машин на сумму 275,92 млн долларов США.

Что касается легковых автомобилей, то импорт из Китая здесь более чем скромный, однако постепенно растет.

В частности, в 2007 году импортировалось 1 696 китайских легковых автомобилей на сумму в 14,48 млн долларов США, что составляло 0,4% в количественном эквиваленте и 0,6% в стоимостном выражении. В 2008 году импорт легковых автомобилей упал более чем в 2 раза, в Казахстан тогда завезли 707 автомашин на сумму в 5,36 млн долларов США. 2009 и 2010 годы стали худшими для импорта китайских легковых автомашин, так как число ввезенных в Казахстан автомашин сократилось до 257 и 268 единиц соответственно. В 2011 году ситуация несколько улучшилась, и из Китая завезли 453 автомобиля на сумму в 1,2 млн долларов США. Дальше ситуация пошла в гору, и в 2014 году доля китайского импорта легковых автомашин составила 5,8% от всего объема завезенных легковых автомобилей в физическом выражении и 2% — в суммарном. Объем завезенных тогда автомашин составил 3 918 единиц на сумму в 22,36 млн долларов США. В 2015 и 2016 году импорт легковых автомашин упал более чем в два раза и составил 1 534 и 1051 автомашин на сумму в 13,55 млн и 7,26 млн долларов США. Правда, за счет общего снижения импорта автомашин доля рынка в эти годы у Китая составила 13,4% и 11,7% соответственно. Всего из Китая в Казахстан импортировано 15,244 тыс. легковых автомобилей на сумму в 87,86 млн долларов США.

Импорт из Китая автотехники и сопутствующих материалов за 2007−2016 годы

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Единица измерения

Кол-во

Сумма, млн долларов США

шт.

316 247,0

92,4%

1 162,6

36,8%

шт.

40 760,0

36,4%

1 135,4

37,0%

шт.

6 306,0

50,5%

641,5

40,5%

тыс. шт.

9 674,1

39,6%

568,9

29,3%

шт.

12 354,0

20,4%

493,4

15,7%

шт.

6 620,0

19,9%

307,9

31,5%

шт.

32 530,0

18%

275,9

19,8%

тонн

132 094,6

27,3%

270,5

15,5%

тонн

52 737,4

15,1%

247,7

14,1%

шт.

15 244,0

1,7%

87,9

1%

тонн

13 963,1

32,2%

53,7

11,9%

шт.

5 668,0

7,1%

33,7

5,8%

тонн

117,1

0,1%

0,5

0,3%

м3

1 170,5

0,1%

0,3

0,5%

За 10 лет Казахстан импортировал из Китая более трети всех шин. Всего в Казахстан было завезено 9,67 млн шин на сумму в 568,86 млн долларов США. Популярность китайских шин начала расти с 2010 года — до этого они составляли всего примерно 4%-8% от общего объема импорта шин. В 2010 году объем импорта шин из Китая в Казахстане вырос до 20,6% и составил 387,25 тыс. единиц шин на сумму в 35,76 млн долларов США. На следующий год доля импорта шин из Китая доходит до 50,7% и постепенно вырастает до 77%. Правда сам общий импорт шин в Казахстане падает почти в 2 раза.

Еще неплохой объем приходится на автозапчасти из Китая. За 10 лет было завезено порядка 132,1 тыс. тонн автозапчастей на сумму 270,53 млн долларов США, что составляет 27,7% в физическом эквиваленте и 15,5% в денежном. Общий импорт запчастей в Казахстане упал также почти в 2 раза, при этом если импорт запчастей из Китая в 2007 году составлял 5%, то в 2016 году он составил 41,1%.

Также Казахстан импортирует из Китая двигатели внутреннего сгорания и части, принадлежащие им. Причем если на двигатели приходится совсем небольшая доля — в среднем 7,1%, то на его части приходится порядка трети всего импорта. Всего за 10 лет было импортировано 5,67 тыс. единиц двигателей внутреннего сгорания на сумму в 33,7 млн долларов США, а частей к ним — 13,96 тыс. тонн на сумму в 53,66 млн долларов США.