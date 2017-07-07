2 июля 2017 года исполнилось 20 лет с того дня, как покинул этот мир знаменитый американский актер Джеймс Стюарт, чьи элегантность, интеллигентность и добродушие гарантировали ему почетное место в золотой эпохе Голливуда. Он был одним из самых любимых публикой актеров. Джеймс Стюарт специализировался на воплощении образа американского идеала — честного и примерного семьянина с глубоко сидящим внутри чувством протестантской этики и демократии. Такими были, например, отличающиеся особым оптимизмом персонажи в фильмах «Мистер Смит едет в Вашингтон» (1939) и «Эта прекрасная жизнь» (1946) режиссера Фрэнка Капры.

Цитата из х/ф «Эта прекрасная жизнь». Реж. Фрэнк Капра. 1946. США Примерный семьянин

Цитата из х/ф «Мистер Смит едет в Вашингтон». Реж. Фрэнк Капра. 1939. США

В последнем он исполнял роль типичного провинциального предпринимателя, которого привел к краю гибели экономический кризис.

Человек думает о самоубийстве, но события происходят в Рождество, когда так вероятна помощь ангела-хранителя. Дружелюбие и понимание друзей и соседей задают новый вектор развития этой непростой ситуации. Стюарт говорил, что эта Рождественская классическая картина всю жизнь оставалась его любимой.

Бригадный генерал Стюарт в парадном облачении. 1960-е

Сын железнодорожных трейдеров, Джеймс Мэйтленд Стюарт родился 20 мая 1908 года в штате Индиана (США). В школе он увлекался американским футболом и хорошо играл на аккордеоне. Ему нравилось показывать фокусы, склеивать макеты самолетов и делать механические чертежи, он мечтал стать пилотом, но отказался от своей детской мечты, проявив послушание, когда его отец посоветовал ему поступить в Принстонский университет.

Учась на архитектора, он не забывал о своих увлечениях музыкальными кружками и театром. Будучи студентом, он и познакомился с режиссером Джошуа Логаном, который предложил ему вступить в театральную труппу, а там уже состоял Генри Фонда, впоследствии ставший его лучшим другом. Вскоре оба переехали в Нью-Йорк, где постепенно стали прокладывать себе путь к Бродвею.

Цитата из х/ф «Убийство человека». Реж. Тим Уилан. 1935. США Джеймс Стюарт

Одна из первых его поклонниц, известный театральный критик Хедда Хопер устроила ему просмотр в Метро Голден Майер. Он дебютировал на большом экране вместе с Трейси Спенсером в фильме Тима Уэлана «Убийство человека» (1935). Это и положило начало его длившейся почти 60 лет карьере, в которой было около сотни ролей.

Цитата из х/ф «Рожденная танцевать». Реж. Рой Дель Рут. 1936. США Артисты

Его природная робость и скромность не очень помогали ему поначалу, так как никто не знал, что делать с этим худым, неуклюжим и долговязым (его рост был 190 см), неторопливо говорящим в нос актером, но позднее ему удалось использовать эти черты для перевоплощения в героев самых разных фильмов. Он продемонстрировал свои вокальные и танцевальные способности в кинокартине «Рожденная танцевать» (1936) с Элинор Пауэлл, а также утвердил свои комические навыки в «С собой не унесешь» (1938). Капра постоянно говорил, что с Джеймсом Стюартом работать одно удовольствие, так как тот схватывал все на лету и не требовал объяснять, что должен делать его персонаж .

Цитата из х/ф «Мистер Хоббс берет выходной». Реж. Генри Костер. 1963. США

Стюарт пять раз был номинирован на «Оскар» и дважды одержал победу. Он получил приз за лучшую главную роль в классической комедии «Филадельфийские истории» (1940) и Почетную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе в 1980-м. Кроме того, его имя значится среди лауреатов престижной Голливудской премии Сесиля Б. де Милля в 1965 году; на кинофестивале в Сан-Себастьяне он получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Хичкока «Головокружение» (1958); также его трофеем стал Серебряный Медведь на Берлинале за «Мистер Хоббс берет выходной» в 1963 году, ранее, в 1959 году, он получил Кубок Вольпи на кинофестивале в Венеции за «Анатомию убийства» режиссера Отто Премингера.

Цитата из х/ф «Роковой шторм». Реж. Фрэнк Борзеги. 1940. США Разговор

Он снялся в фильме «Роковой шторм» (1940) — это была одна из немногих лент, которая осуждала нацистов до того, как США вступили в войну. Его дед принимал участие в войне Алой и Белой розы, а отец в воевал в Первой мировой войне. Стюарт решил последовать семейным традициям и записался добровольцем в армию. Он был пилотом ВВС США во время Второй мировой войны. Стюарт принял участие в 20 операциях и был награжден Крестом ВВС — одной из главных наград в США. В 1959 году президент Эйзенхауэр присвоил ему звание генерала воздушной бригады, после чего Стюарт стал актером, имеющим самый высокий военный чин.

Полковник Джеймс Стюарт награждается Французским Военным Крестом, февраль. 1945

По правде, он был очень храбрым человеком, он продолжал играть с жизнью, когда уже был кинозвездой и не был обязан принимать участие в войне, которая проходила так далеко от его дома. Встав в боевой строй, он сразу же отказался быть лицом пропагандистских мероприятий, как это делали другие звезды Голливуда.

Цитата из х/ф «Винчестер 73». Реж. Энтони Манн. 1950. США

После окончания войны, в конце 40-х годов, его карьера стала более разнообразной. Он играл детективов, ковбоев, судей, адвокатов, невиновных обвиняемых и сделался одним из любимых актеров Альфреда Хичкока, который увидел в нем актера, идеально подходящего на роль обычных рядовых граждан, которые превращались в героев, преодолевая трудности. Достаточно вспомнить фильмы «Веревка» (1948), где первые 10 минут сняты одним кадром; «Окно во двор» (1954); «Человек, который слишком много знал» (1956) или «Головокружение» (1958). Его образ принял более глубокий эмоциональный характер, обнаружив темные стороны, чем не преминул воспользоваться режиссер Энтони Манн в вестернах «Винчестер 73» (1950), «Обнаженная шпора» (1952), «Далекий край» (1954 г.), «Человек из Ларами» (1955) и других.

Джеймс Стюарт получает награду киноакадемии. 1941

Фрэнк Капра говорил о нем: «Лучше, чем хорошая игра, — это отсутствие игры, когда актер исчезает, — и на экране появляется человек из плоти и крови, человек, который сразу может заинтересовать аудиторию. Джеймс Стюарт — это один из немногих, способных достичь такого уровня». В течение 60-х и 70-х годов Стюарт активно снимался. В тот период вышли фильмы «Полет Феникса» (1965), «Шенандоа» (1965), «Аэропорт 77» (1977).

Цитата из х/ф «Самый меткий». Реж. Дон Сигел. 1976. США

Его последняя большая роль была вместе с его другом Джоном Уэйном в фильме «Самый меткий» (1976) режиссера Дона Сигела. В конце своей карьеры он снимался в более простых постановках, принял участие в популярном сериале «Север и Юг» с Патриком Суэйзи и ушел из мира шоу-бизнеса в 1991 году.

Стюарт имел репутацию ловеласа, — говорили, что он сумел обольстить таких актрис, как Ивонн Де Карло, Кэрол Ломбард, Джин Харлоу, Джоан Кроуфорд, Норма Ширер, Оливия де Хэвилленд, Лана Тернер, Марлен Дитрих, Элинор Пауэлл и Лоретта Янг. Но единственной, кому удалось доставить его к алтарю, была модель Глориа Хэтрик Маклин. Свадьба состоялась в 1949 году, когда Джимми был 41 год.

У них родились дочери-близнецы, и он принял двух других детей Маклин от предыдущего брака. Они состояли в браке до смерти жены в 1994 году. С этого момента он пребывал в уединении, не в силах преодолеть состояние транса, и практически не выходил из дома, вплоть до своей смерти 2 июля 1997 года, которая произошла из-за остановки сердца вследствие легочной тромбоэмболии. Ему было 89 лет.

Джеймс Стюарт в 1981 году

Отдаленный от жизненных встрясок, которые происходили со многими его коллегами, Джимми наслаждался тихим и спокойным существованием и считался довольно успешным человеком. Обладающий прекрасным чувством юмора, будучи очень чувствительным, он имел много друзей и был всеми любим. «Джимми прожил прекрасную жизнь», — сказала его подруга Дорис Дэй после его смерти.

Президент США Билл Клинтон на похоронах со своей стороны заметил, что США потеряли в лице Стюарта «национальное сокровище». И то, что Джимми доказал, что он настоящий человек, как на экране, так и вне его. Герой простой и обаятельный, он умел очаровывать как своих соотечественников, так и любителей хорошего кино во всем мире.