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Гимн Польши, которому в этом году исполнилось 220 лет со дня написания и 90 лет со дня официального принятия в качестве одного из символов страны, может подвергнуться изменениям. Так, по крайней мере, считает популярный польский портал Onet.pl. Издание отмечает, что в настоящее время министерство культуры и национального наследия Польши ведет работу над «модернизацией» закона о польских национальных символах. Есть ли шансы, что это затронет и гимн? С инициативой реформировать его выступает Петр Запарт, являющийся председателем комитета по строительству памятника королю Яну III Собескому в Вене и одновременно возглавляющий стрелковое товарищество Bractwo Kurkowe в Кракове, основанное в 1257 году. Не возражает против того, чтобы начать дискуссию, и вице-президент парламентского клуба правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Яцек Жалеек, приводящий в пример «Конституцию США, которую актуализировали через внесение поправок». И вот о чем речь.

Юлиуш Коссак. Открытка, посвящённая польскому гимну

Как считает Запарт, новой редакции требует следующий куплет «Мазурки Домбровского» — гимна Польши: «Перейдем Вислу, перейдем Варту, / Будем поляками. / Дал пример нам Бонапарт /Как должны мы побеждать». Глава Bractwo Kurkowe заявляет, что вовсе не «узурпатор» должен быть прославлен, а король Польский и Великий князь Литовский Ян III Собеский, правивший Речью Посполитой с 21 мая 1674 года по 17 июня 1696 года. Следует отметить, что Бонапарт появился в «Мазурке Домбровского» с самого начала. После поражения восстания Костюшко в 1794 году и последующего Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, когда государственность польская была полностью утрачена, часть поляков во главе с генералом Яном Домбровским оказалась во Франции, откуда их отправили в Италию к командующему Итальянской армией генералу Бонапарту. Тот определил пополнение на службу Ломбардской республики. Именно здесь в 1797 году и были написаны польским поэтом и политиком Юзефом Выбицким слова «Мазурки Домбровского».

Ян Домбровский

Легионеры надеялись, что Наполеон поведет их в Польшу отвоевывать родину. Но все вышло совсем не так. Им пришлось воевать вначале против итальянских крестьян, а затем австрийцев и русских военных. После того, как Париж в 1801 году подписал мир с Веной, около 6000 польских солдат и офицеров французы отправили на Гаити в свою колонию Сан-Доминго бороться с мятежными рабами. В Европу с острова вернулось всего 300 человек. Пригодились легионеры в 1806 году во время войны Наполеона — уже французского императора — с Пруссией. Выбицкого вызвали в ставку Бонапарта в Берлине, о чем позже он рассказывал следующее: «Я открыл комнату и обнаружил его у камина. Он начал ходить и держал меня рядом с собой. Начал говорить, что он устремляется в погоню за врагом в Польшу, что он хочет эту разорванную и потерянную страну воскресить, но должен знать, найдет ли его армия постой и провиант? Я ответил с большим энтузиазмом, что если придет в страну как победитель, то может всем повелевать, но если объявит себя нашим восстановителем, то ему сами все принесут в дар. На это он спросил: «Сударь, ты ручаешься в том?» Я смело ответил: «Ручаюсь, что поляк кровь свою и быт отдаст за независимость Родины».

Юзеф Выбицкий

В конце ноября 1806 года Наполеон вступил в Варшаву, где был восторженно принят населением. А к лету 1807 года численность воевавших на его стороне польских легионеров насчитывала уже 30 тысяч человек. В том же году император объявил о создании Великого герцогства Варшавского (на отказе от любого использования слова «Польша» в его названии настоял Александр I) на польских землях, отошедших по итогам разделов к Пруссии. Этого полякам немцы не забыли до сих пор. В ноябре 2012 года германская газета Die Welt накануне государственного праздника, Дня независимости Польши, напоминала в отношении герцогства, что «основная задача этого государства-сателлита состояла в том, чтобы держать наготове для императора пушечное мясо. 60% его бюджета составляли расходы на армию. Спустя два года Австрия вынуждена была уступить свои польские завоевания Варшавскому герцогству, и после этого его население увеличилось до 4 миллионов человек. Надежды достигли своего пика, когда польские солдаты вместе с Великой Армией вторглись на территорию России… Многие из преданных Наполеону людей вынуждены были заплатить за эту верность своей жизнью».

Андреа Аппиани. Наполеон Бонапарт. 1805

Иные акценты расставляют в Польше в отношении Яна Собеского. Он родился под зодиакальным знаком Льва и с детства испытывал большую нелюбовь к мусульманам, турки именовали его Львом Лехистана, а европейцы — Защитником Веры. Борьба с Османской империей являлась главным делом Собеского как короля. Собственно, удачная кампания против них в Подолии и Галиции помогла ему захватить трон. Собеский стремился не только выгнать осман из украинской части Речи Посполитой, но и остановить их продвижение в Центральную Европу. И это было закреплено его победой 12 сентября 1683 над османской армией под Веной. Однако как политик Ян III в глазах польских историков выглядит слабым, даже «несчастливым». Он не смог привлечь на свою сторону магнатов, чтобы создать собственную партию, хотя его поддерживали многие простые шляхтичи. Ни к чему хорошему не привели колебания между Францией и Австрией. Собеский также не добился избрания следующим королем своего сына. Последние годы жизни Ян III провел в Вилянуве под Варшавой, где читал книги и растил яблони.

Даниэль Шульц. Ян III Собесский. 1680

Но есть и кое-что общее в судьбах поляков, которые связывали себя с Наполеоном и Собеским. После поражения французского императора на сторону Российской империи перешли и Домбровский, и Выбицкий. В 1814 году Домбровский получил от Александра I чин генерала от кавалерии и был назначен польским сенатором, спустя два года ушел в отставку. А Выбицкий в 1817—1820 годах служил председателем Высшего Суда Царства Польского. Что касается Собеского, то с ним связано подписание в 1686 году Вечного мира, по которому Речь Посполитая отказывалась от претензий на Левобережную Украину, Киев, Черниговские и Смоленские земли. В свою очередь, Москва присоединялась к Священной лиге — антиосманской коалиции, в которую входили Речь Посполитая, Священная Римская империя и Венеция. Так и получается — что с Наполеоном, что с Собеским, а финал для поляков оказывается один: рано или поздно приходится иметь дело с Россией, и ничего тут не поделать.