Любая встреча между армянскими и еврейскими общественно заметными или уполномоченными фигурами всегда начинается с одного вопроса: «Как случилось, что вы, пострадавший от Холокоста народ, не признаете геноцида армянского народа?» В ответ мы слышим обычно дежурные объяснения. Это, конечно, необходимость вить свои ближневосточные веревки вместе с Турцией и Азербайджаном. А еще в таких случаях говорят, что правительство Израиля официально не присоединяется к международному клубу тридцати одной признающей страны, но многие люди признают.

Израиль

Как мы уже писали, главными глашатаями трагедии армян 1915 года вскоре после массовых убийств были евреи Моргентау, Мандельштам, Верфель и Лемкин. И уж определенно, что в академических и политических кругах Израиля никому и в голову не приходило никогда не отрицать факта зверского убийства сотен тысяч мирных армян. Диковинно редкое исключение могут составить некоторые представители русскоязычного Востока в Израиле — выходцы из Азербайджана.

Армянская обида по невхождению Израиля в число государств, официально признающих армянскую оценку кровавых событий 1915 года, способствовала в немалой степени заметному расширению вымыслов о разного рода «криптоевреях» в среде младотурок. Этот навет возник достаточно давно, но получил особое распространение десять-двадцать лет назад. Последние годы эта тенденция в армянском медийном пространстве заметно угасла.

Сам Израиль никогда не выдвигал требования к международному сообществу признать Холокост в такой форме, как армяне требуют признания геноцида. Да и тема истребления евреев Гитлером всплыла по живым следам, что делает две эти трагедии малосравнимыми в общественном восприятии и в политической практике. Вопрос признания или непризнания армянского геноцида стал последние годы очевидно политизированным. Поэтому Шарль Азнавур и призвал своих соплеменников удовлетвориться тем, что мировое сообщество признает факт совершения турками преступлений, а не настаивать на непреложном определении их словом «геноцид». Этот выдающийся певец и несгибаемый патриот Армении неоднократно говорил о том, что куда важнее заняться проблемой катастрофического оттока населения из страны, нежели лоббировать повсеместное признание геноцида.

Помимо вышеприведенных причин проволочки с признанием армянской трагедии как геноцида существуют также известные разночтения по точной цифре убитых между теми, что выдвигают армяне, и принятыми в академических кругах. Представим себе, что какой-то международный форум потребует от Израиля осудить сталинские преступления и определить их как истребление 60 миллионов людей. Всякий знающий грамоту и располагающий знанием истории согласится, что в ту пору в СССР были совершены чудовищные преступления. Достаточно напомнить, как в 1937—1938 годах государство подвергло зверским пыткам более миллиона безвинных людей. Однако следует ли отсюда, что на ком-то лежит обязанность признавать цифру «60 миллионов»? А ведь очень многие говорят постоянно о «шестидесяти миллионах жертв ГУЛАГа». Будем ли мы называть отрицающими сталинские преступления тех, кто признает, что восемь миллионов, а не шестьдесят, погибли в лагерях от голода или вследствие высылки?

В ходе моего посещения Карабаха и Еревана эта тема всплывала из разу в раз. Я был приятно удивлен, что почти все мои собеседники полностью приняли мои доводы. В упрощенном виде они звучали так: не пришло ли время заняться насущными проблемами строительства государства вместо лоббирования вашей памяти о геноциде столетней давности? И к этому я непременно добавлял, что армянам нужно и важно обращаться со своей страшной вестью из прошлого к именно тем армянам, которые находятся в разных горячих точках мира. Напомнить об ужасах 1915 года в первую очередь тем армянам, которые живут в опасных регионах и не едут в Армению.

Нашим партнерам и собеседникам в Ереване будет также полезно знать, что в первые тридцать лет своего существования в Израиле было принято говорить об истреблении трети нашего народа редко и стиснув зубы. А всю биоэнергию направлять на укрепление страны, привлечение к ней диаспоры и на новые военные победы. Это не значит, что не велась работа по получению жизненно важных тогда репараций от Германии. Но уместно напомнить, что даже эти действия привели к массовым протестам в 1952 году, которые возглавил Менахем Бегин. Очень многие люди в Израиле считали тогда, что нельзя принимать никаких репараций. Жесткий спартанский подход к собственным кровоточащим ранам проявился и на полях сражений с врагами, и при каждодневной битве за превращение пустыни в цветущий сад.

Изначально напряженная атмосфера постепенно переходит в дружественную, когда израильтяне начинают делиться своим опытом. Потерявшая за годы независимости почти половину населения Армения хотела бы умножить его по примеру Израиля. И сразу разговор переходит в конструктивное русло. Опыт Израиля на самом деле жизненно важен для выживания Армении.