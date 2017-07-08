



Mfa.gov.pl Витольд Ващиковский

По итогам посещения Варшавы президентом США Дональдом Трампом в польской столице прошел Глобальный форум 2017, организованный американским Атлантическим советом (АС) и Польским институтом международных дел (PISM). В ходе панельной дискуссии «Трансатлантизм в эпоху глобальной изменчивости» с докладом выступил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он представил четыре приоритетных вопроса, связанных с трансатлантическим партнерством: укрепление безопасности на восточном фланге, поддержание трансатлантического единства, обеспечение стабильности Европейского союза и энергетическая безопасность. По словам главы дипломатического ведомства, необходимым условием укрепления трансатлантического сообщества является стабильный Евросоюз, следовательно, «будущее ЕС и успех проекта европейской интеграции является одним из приоритетов польской политики», чему могут служить «наши собственные начинания и инициативы в рамках Евросоюза».

Mfa.gov.pl Витольд Ващиковский

При этом Ващиковский задался следующим вопросом:

«Где мы находимся сегодня? На самом деле — это беспорядочная холодная война. Понятно, что мы живем в эпоху глобальных перемен по соседству с Европейским союзом как на юге, так и на востоке, и во многих местах в мире один кризис сменяет другой. Существует древнее китайское проклятие, которое гласит: «Чтоб ты жил в интересное время!» Мы опасаемся, что, к сожалению, это проклятие применимо к нашим временам. В Польше у нас особая озабоченность — это попытки подрыва миропорядка, основанного на международном праве. Некоторые сверхдержавы подрывают этот миропорядок, ставя под сомнение такие международные стандарты, как территориальная целостность или верховенство закона. Особенно это касается нашего соседа России, которая использовала силу в качестве способа навязывания своей воли другим суверенным странам, она действовала, чтобы не допустить демократических перемен в соседних странах. Она применяет силу для того, чтобы расширить свои сферы влияния путем запугивания, энергетического шантажа, а также военной силы. Она воспринимает НАТО как вражескую организацию. До сих пор Москва продолжает быть угрозой для демократического порядка и для наших институтов».

Древнее китайское проклятие, о котором упоминает глава МИД Польши, в России больше известно в версии «не дай Бог вам жить в эпоху перемен». Оно получило у нас популярность, начиная с Перестройки, когда, «благодаря» некоторым руководителям партийных и советских органов власти, а также спецслужб, СССР был принесен в жертву изменениям глобального баланса сил. Позже президент России Владимир Путин назовет это «геополитической катастрофой», характеризуя, в первую очередь, масштабность процессов и оказанное ими на сотни миллионов граждан бывшего Советского Союза и людей за его пределами влияние. При всем уважении к министру, в отношении Польши ничего такого в связи с Москвой пока не просматривается, даже если встать на его точку зрения и осудить польского соседа Россию. Максимум, что можно назвать в качестве «перемен» или «интересного времени», — происходящие на Украине события, которые, конечно, повлекли за собой последствия, однако значительно меньшего характера для Варшавы, чем те, которые окончились ликвидацией Польской Народной Республики, вступлением в НАТО и Европейский союз.

На Глобальном форуме-2017

Вместе с тем мы не склонны думать, что реплика Ващиковского появилась на пустом месте или использована как полемическое преувеличение. Вопрос в диагностике, что понимать под эпохой перемен, надвигающейся на Польшу. И, похоже, дело здесь в том самом трансатлантическом единстве, о котором 6−7 июля говорили участники Глобального форума 2017. Поскольку, если что и грозит «разорвать» его и Польшу, то это, скорее, складывающееся противостояние между США и ЕС, в котором о последнем начинают говорить как о разделении в самом себе на несколько Европ. Для Варшавы сложность в том, что она не может отказаться от географии и не хочет отказываться от истории, но сочетать конструктивно обе эти категории у нее не всегда получается. Пока Вашингтон и Брюссель работали едино в глобалистской парадигме, все было просто и даже можно было под «зонтиком» трансатлантического единства строить собственные планы. Сегодня реализация национальных амбиций для Польши означает во многом действия в одиночку.

На Глобальном форуме-2017

Для этого нужен фундамент. Соединенные Штаты могут опираться на экономику. Варшава — вряд ли, поэтому в ход идет политика исторической памяти, потенциал которой используется в настоящее время для экспансии в основном на восточном направлении. Похоже, это раскусила и новая администрация США, подбирающаяся к ядру ЕС. Директор Атлантического совета Фред Кемп в рамках Глобального форума 2017, комментируя выступление Трампа перед поляками на площади Красинских, среди прочего, назвал важным отношение американского президента к «польской истории». По его мнению, Трамп проявил понимание «польских судеб», и в принципе, «говорить о ней (истории — С.С.) было очень уместно», что сделал президент «с увлечением». Представляется, что это не просто дань вежливости принимающей стороне. Для Вашингтона озвучивание польского видения острых моментов истории ничего не стоит, а для Варшавы оно является поощрением ее политики исторической памяти, намеком на то, что надо идти вперед в прорыв. Но в этом случае она может сама стать игроком «беспорядочной холодной войны», обращенным только не на Восток, а на Запад. И тогда «интересное время», которого опасается министр Ващиковский, ускорит ход неоднозначных процессов в самой Польше.