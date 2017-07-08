На этой неделе, 6 июля, после четырех лет трудных и часто замиравших в анабиозе переговоров японский премьер-министр Синдзо Абэ, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в Брюсселе о заключении полномасштабного торгового соглашения между Японией и ЕС, которое сформирует рынок почти 640 миллионов человек и объединит в общий рынок почти треть мировой экономики.

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Безусловно, главным автором соглашения следует считать американского президента Дональда Трампа.

Последовательная и бескомпромиссная борьба Трампа с Трансатлантическим торговым партнерством и выход из аналогичного Транстихоокеанского торгового партнерства не оставил для ЕС и Японии ни малейших сомнений, что их торговый союз не имеет альтернатив.

«На фоне протекционизма мы могли продемонстрировать нашу приверженность делу повышения знака свободной торговли. Это результат, которым можно гордиться», — сказал Абэ на совместной пресс-конференции с Туском и Юнкером, совсем не по-восточному чуть ли не пальцем указывая на Америку.

Говоря о соглашении, Туск сказал: «Хотя некоторые говорят, что время изоляционизма и распада снова наступает, мы демонстрируем, что это не так», — обращаясь явно к тому же адресату.

Юнкер добавил, что сделка «устанавливает стандарты для других, и это показывает, что закрытие себя от мира не подходит для бизнеса, ни для мировой экономики, ни для рабочих. Насколько нам известно, в протекционизме нет защиты…»

В общем Трамп незримо присутствовал среди главных фигур совместной пресс-конференции — и, похоже, был там главным.

Широкое соглашение накануне саммита Группы 20 в Гамбурге (Германия) было достигнуто после того, как обе стороны оперативно решили сложные проблемы на встрече накануне в связи с тарифами на чувствительные продукты, такие как японские автомобили и европейское вино и сыр. Те самые проблемы, которые в течение четырех лет казались неразрешимыми.

Переговоры по пакту между Японией и ЕС были начаты в 2013 году, но много лет буксовали на том, когда снижать или отменять тарифы на японские автомобили, с одной стороны, и европейские сельскохозяйственные продукты, такие как сыр и вино, с другой.

Для Японии сделка станет ее крупнейшим торговым договором в истории.

Новый пакт станет важной частью стратегии экономического роста Синдзо Абэ, направленной на расширение рынков для японских товаров и услуг за рубежом. Только так японская экономика способна компенсировать сокращение внутреннего спроса в долгосрочной перспективе на фоне сокращения населения страны.

Аналогично Брюссель рассчитывает, что, после решения Британии покинуть блок, японо-европейский альянс покажет скептикам в Европейском союзе преимущества пребывания в ЕС с широким доступом не только к внутренним, но и внешним рынкам, утверждают экономические аналитики.

Положа руку на сердце, и японцы, и европейцы предпочли бы выгодный союз с Америкой, — это и было главной причиной четырехлетней пробуксовки, — но в Овальном кабинете сегодня совсем другой президент, нежели четыре года назад.

Ожидается, что японские производители автомобилей и электроники обретут конкурентоспособность на европейском рынке в конкуренции с конкурентами из Южной Кореи, которая уже подписала пакт о свободной торговле с блоком, в то время как европейские фермеры стремятся глубже проникнуть на японский рынок вина, мяса и особенно сыра. Япония согласилась установить постепенно расширяющуюся квоту на европейские сыры, которая будет полностью ликвидирована через 15 лет. Обе стороны сразу же откажутся от своих пошлин на вино, как только вступит в силу пакт, в то время как пошлины на европейские шоколадные конфеты и макароны будут сняты через 10 лет.

При этом более 200 видов европейских продуктов, которые обладают так называемым защищенным наименованием по происхождению, — например, пармская копченая ветчина или твердый сыр из итальянского города Парма — сразу же освобождаются от пошлин.

Местные производители молочных продуктов настороженно относятся к притоку конкурентоспособных европейских продуктов, и ожидается, что правительство разработает отдельные внутренние стимулирующие меры по смягчению негативного воздействия на них торгового соглашения.

В секторе автомобилей обе стороны согласились поэтапно отказаться от пошлин на японские автомобили через семь лет и на японские телевизоры через пять лет. Действие пошлин на любую другую японскую электронику прекращается немедленно.

Пока остаются разногласия по поводу того, как разрешать споры по торговому соглашению.

Это может стать существенным препятствием, поскольку ранее все более амбициозные торговые сделки ЕС сталкивались с жесткой критикой, особенно с европейскими левыми, из-за опасений, что они дают многонациональным корпорациям слишком много влияния на национальные регуляторы. Кроме того, «зеленые» в Европейском парламенте, которые должны ратифицировать сделку, заявили, что требуют остановить японский китобойный промысел — иначе их голосов соглашение не получит.

В прошлом году сделка с Канадой оказалась заблокированной, когда один небольшой бельгийский регион отказался ее ратифицировать.

Стараясь избежать такой же ситуации, Брюссель подталкивает Японию к принятию арбитражной системы разрешения торговых противоречий. Токио говорит, что Япония пока не готова менять свое внутреннее судопроизводство ради даже такого выгодного внешнего торгового соглашения, — но и не отвечает категорическим отказом.

Но одно безусловно — так или иначе, с разными оговорками и уступками, соглашение начинает работать.

Теперь мировой рынок выглядит совсем иначе, чем еще несколько недель назад. Его стержнем выступают не инициированные США пакты — Трансатлантическое и Транстихоокенское торговые партнерства, а китайский «Один путь, одна дорога» и японо-европейское торговое соглашение.

И сейчас России предстоит себя найти в этой новой конфигурации.