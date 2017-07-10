Экспорт импорт сальдо

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан Китай

В целом за 10 лет экспорт Казахстана в Китай снизился почти на четверть или на 1,42 млрд долларов США. При этом импорт возрос всего на 4,51% или на 158,38 млн долларов США. Правда, с учетом того, что пик роста экспорта приходится на 2011 год, а роста импорта — на 2013 год, картина становится немного другой.

В 2011 году экспорт Казахстана в Китай вырос по сравнению с 2007 годом почти в 2,55 раза и составил 14,78 млрд долларов США. Если сравнивать с этим пиковым периодом, то экспорт Казахстана в Китай к 2016 году упал в 3,5 раза. Что касается импорта из Китая, то пиковый период показал рост в 2,38 раза и составил в 2013 году 8,36 млрд долларов США. Падение импорта 2016 года по сравнению с пиковым периодом составляет 2,28 раза.

Динамика экспорта и импорта Казахстана за 10 лет

Общий экспорт

Общий импорт

Экспорт в Китай

Импорт из Китая

2007

47 755,34

32 756,36

5 639,58

3 507,28

2008

71 183,54

37 889,03

7 676,61

4 565,06

2009

43 195,76

28 408,68

5 888,59

3 569,53

2010

56 957,15

23 622,26

10 121,62

3 962,50

2011

77 232,59

20 980,01

14 777,48

4 928,82

2012

80 220,19

28 699,09

14 227,83

7 444,85

2013

78 766,81

30 135,46

14 373,75

8 364,47

2014

73 010,00

26 713,97

9 799,42

7 357,22

2015

41 201,60

19 500,26

5 480,14

5 087,81

2016

32 858,02

15 508,87

4 214,93

3 665,66

По данным КГД МФ РК

Доля экспорт

Если сравнить с общим экспортом Казахстана, то доля экспорта в Китай составляет в среднем около 15%. Причем наименьший объем был в 2008 году — всего 10,78%, а наибольший в 2011 году — 19,13%.

Доля импорта

Доля импорта несколько выше и составляет в среднем 20,66%. Здесь наибольший объем приходится на 2013 год и составляет 27,76%, а наименьший на 2007 год — 10,71%.

Всего в Китай экспортируется порядка 253 видов товаров, объединенных в 66 групп. Наибольшая доля приходится на сырье. В первую десятку по итогам 10 лет попали нижеследующие группы товаров.

Топ-десятка товаров, экспортированных Казахстаном в Китай за период с 2007 по 2016 годы, млн долларов США

Сумма

48 232,79

10 674,78

8 962,55

4 252,81

3 689,09

2 418,00

2 320,53

2 253,11

983,23

873,63

По данным КГД МФ РК

Импортируется же свыше 5 тыс. видов товаров, объединенных в 96 групп, где первую тройку лидеров занимают трубы из черных металлов, включая чугунные, аппараты телефонные и телеграфные для проводной связи и вычислительные машины. Кроме того, в 10-летние лидеры вырвались бульдозеры, автогрейдеры и прочая спецтехника, а также грузовые автомобили. Помимо этого, Казахстан закупал в больших объемах клапаны, вентили и прочую арматуру для трубопроводов, плоский прокат, а также промышленные и лабораторные машины и оборудование.

Топ-импорт

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