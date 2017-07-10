Казахстан и Китай: динамика экспорта и импорта за 10 лет
В целом за 10 лет экспорт Казахстана в Китай снизился почти на четверть или на 1,42 млрд долларов США. При этом импорт возрос всего на 4,51% или на 158,38 млн долларов США. Правда, с учетом того, что пик роста экспорта приходится на 2011 год, а роста импорта — на 2013 год, картина становится немного другой.
В 2011 году экспорт Казахстана в Китай вырос по сравнению с 2007 годом почти в 2,55 раза и составил 14,78 млрд долларов США. Если сравнивать с этим пиковым периодом, то экспорт Казахстана в Китай к 2016 году упал в 3,5 раза. Что касается импорта из Китая, то пиковый период показал рост в 2,38 раза и составил в 2013 году 8,36 млрд долларов США. Падение импорта 2016 года по сравнению с пиковым периодом составляет 2,28 раза.
Динамика экспорта и импорта Казахстана за 10 лет
Общий экспорт
Общий импорт
Экспорт в Китай
Импорт из Китая
2007
47 755,34
32 756,36
5 639,58
3 507,28
2008
71 183,54
37 889,03
7 676,61
4 565,06
2009
43 195,76
28 408,68
5 888,59
3 569,53
2010
56 957,15
23 622,26
10 121,62
3 962,50
2011
77 232,59
20 980,01
14 777,48
4 928,82
2012
80 220,19
28 699,09
14 227,83
7 444,85
2013
78 766,81
30 135,46
14 373,75
8 364,47
2014
73 010,00
26 713,97
9 799,42
7 357,22
2015
41 201,60
19 500,26
5 480,14
5 087,81
2016
32 858,02
15 508,87
4 214,93
3 665,66
По данным КГД МФ РК
Если сравнить с общим экспортом Казахстана, то доля экспорта в Китай составляет в среднем около 15%. Причем наименьший объем был в 2008 году — всего 10,78%, а наибольший в 2011 году — 19,13%.
Доля импорта несколько выше и составляет в среднем 20,66%. Здесь наибольший объем приходится на 2013 год и составляет 27,76%, а наименьший на 2007 год — 10,71%.
Всего в Китай экспортируется порядка 253 видов товаров, объединенных в 66 групп. Наибольшая доля приходится на сырье. В первую десятку по итогам 10 лет попали нижеследующие группы товаров.
Топ-десятка товаров, экспортированных Казахстаном в Китай за период с 2007 по 2016 годы, млн долларов США
Сумма
48 232,79
10 674,78
8 962,55
4 252,81
3 689,09
2 418,00
2 320,53
2 253,11
983,23
873,63
По данным КГД МФ РК
Импортируется же свыше 5 тыс. видов товаров, объединенных в 96 групп, где первую тройку лидеров занимают трубы из черных металлов, включая чугунные, аппараты телефонные и телеграфные для проводной связи и вычислительные машины. Кроме того, в 10-летние лидеры вырвались бульдозеры, автогрейдеры и прочая спецтехника, а также грузовые автомобили. Помимо этого, Казахстан закупал в больших объемах клапаны, вентили и прочую арматуру для трубопроводов, плоский прокат, а также промышленные и лабораторные машины и оборудование.
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