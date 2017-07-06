



Иван Шилов ИА REGNUM Ангела и Си

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал к более тесному сотрудничеству с Германией в формировании глобального порядка, отметив, что канцлер Ангела Меркель — союзник в деле свободной торговли.

«Стратегический характер китайско-германских отношений приобретает все большее значение», — цитирует китайского лидера немецкая газета Die Welt в статье, в которой приводятся данные о том, что Китай стал самым важным торговым партнером Германии в 2016 году. «Мы надеемся, что «20-ка» и впредь будет поддерживать великую цель открытой мировой экономики», — также добавил Си.

«Германия и Китай должны активизировать сотрудничество по внедрению «Одного пояса, одного пути» и совместно вносить вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания соседних стран», — сказал Си за три дня до встречи с президентом Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и другими лидерами стран G-20 в Гамбурге.

В то время как Трамп отступает от глобального руководства США по многим вопросам, Китай и Германия (экспортеры №1 и №3 в мире) имеют возможность заполнить эту пустоту. Напомним, что на серии встреч, начиная с января, оба лидера выступали против протекционистской программы администрации США и подтверждали свою приверженность Парижскому климатическому соглашению — как раз незадолго до того, как Трамп заявил, что США из соглашения выходят.

«Все заинтересованы в существовании G-20 — организации, которая объединяет крупнейшие передовые и развивающиеся экономики и остается важным форумом для международного экономического сотрудничества», — говорил Си. Германия и Китай должны создать «открытые инвестиционные условия в обоих направлениях с честной конкуренцией», — добавил он.

Заметим, что именно США всегда подавали пример и были лидерами в поиске общих подходов к глобальным проблемам на саммитах G-20. Но не в этот раз. В пятницу, 7 июля, в Гамбурге встретятся мировые лидеры, но теперь Китай с Германией возьмут на себя роль США.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

Двух промышленных гигантов Азии и Европы почти всё подталкивает к неофициальному альянсу; и они подбирают те вожжи, которые выпустила из рук Америка после инаугурации президента Дональда Трампа… — так, во всяком случае, говорят многие дипломаты и официальные лица из нескольких групп-членов 20-ки.

Впервые с момента основания группы, США будет представлять президент, придерживающийся протекционистских принципов и отказывающийся от наследия американских лидеров, которые десятилетиями проповедовали светлое будущее свободной торговли… На этот раз Трамп рискует оказаться одиноким воином в поле против единого фронта европейских союзников, и даже своих соседей, таких как Канада и Мексика, и даже бывших противников в холодной войне.

Предыдущие (саммит G-20 2016 года состоялся в китайском городе Ханчжоу) и нынешние хозяева (Германия) в любом случае вместе работали над повесткой дня G-20. А три визита в Германию китайского премьера Ли Кэцяна (последний в июне) свидетельствуют о том, что две страны планомерно заполняют то место, которое США оставили вакантным при президентстве Трампа.

«Китай… и новая близость с Германией — это произошло из-за Трампа», — говорит Диего Рамиро Гилар, посол Аргентины в Пекине. «Двумя самыми важными лидерами в мире теперь стали председатель Си и канцлер Меркель», — приводит слова дипломата издание Bloomberg.

«Связи между Китаем и Германией укрепляются на протяжении многих лет. Китай руководствуется общими экономическими интересами, а также [это происходит] из-за геополитического соперничества, которое осложняло отношения между Пекином и Вашингтоном задолго до избрания Трампа. Германия нуждается в рынках для своих высокотехнологичных промышленных машин и автомобилей, а Китай именно их и хочет — он уже купил немецкую робототехническую компанию Kuka AG», — пишет издание Bloomberg.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Си Цзиньпин в Берлинском зоопарке

Напомним, что Си совершил уже второй государственный визит в Германию накануне саммита. Он подарил двух гигантских панд Берлинскому зоопарку — жест, который называют пандодипломатией. Китай подарил двух панд США в 1972 году после того, как президент Ричард Никсон совершил свой первый исторический визит в Китай.

«Отношения между Китаем и Германией берут свое начало в историческом прошлом, — заявил Майкл Клаус, посол Германии в Пекине, на недавнем брифинге с журналистами. «Экономическая и политическая динамика с точки зрения Германии движется к востоку», — смысла в этих высказываниях немного, но вектор абсолютно понятен.

Клаус также упомянул, что США «оставили некоторый вакуум» в регионе, отказавшись от предлагаемого соглашения о свободной торговле (Транстихоокеанского партнерства 12 стран). Как известно, договор был направлен на создание блока свободной торговли — между США и странами Тихоокеанского региона (от Чили до Вьетнама) в качестве альтернативы более сильным китайским инициативам, таким как «Один пояс, один путь» [One Belt One Road]. В день вступления в него Трамп отозвал подпись США под договором.

«Вакуум Трампа» для либеральных правительств ЕС стал еще более очевиден, когда дело дошло до изменения климата — после того, как он объявил в прошлом месяце, что выводит США из Парижского соглашения 2015 года. Напомним, что соглашение было подписано более чем 190 странами, включая всех членов «большой двадцатки».

США и Китай, два крупнейших загрязнителя атмосферы, когда-то де-факто и создали G-2 для изменения климата во время администрации бывшего президента Барака Обамы. Другие партнеры были привлечены только после того, как два гиганта договорились о рамках сокращения вредных выбросов.

Этот формат переговоров по изменению климата исчез с появлением Трампа. Новый «авангард движения», такие участники как Канада, Китай и ЕС, впервые встретились в мае. На прошлой неделе в Берлине также состоялась встреча двухсторонней китайско-германской рабочей группы по проблеме изменения климата — каждая сторона взяла на себя обязательства по реализации целей Парижского соглашения, а также совместно они решили «нажимать» на подобный коллективный подход в Гамбурге.

«Четкое убеждение наших лидеров стало очевидным — что немецко-китайское руководство сейчас необходимо», — сказал Карстен Сах, главный советник Меркель по изменению климата в «большой двадцатке», выступая недавно на конференции в Берлине. «Обе страны — очень сильные экспортеры; и, с точки зрения технологических аспектов борьбы с изменением климата, я вижу очень сильное сотрудничество».

Bundeskanzlerin.de Си Цзиньпин и Ангела Меркель

Но как далеко может зайти тандем «Германия-Китай»? В прошлом году Германия продала в Китай товаров на более чем 85 миллиардов долларов и стала крупнейшим инвестором Европы. Но считается, что эти цифры могли бы быть намного выше, если бы китайцы не налагали тарифы, которых нет в Европе.

Согласно исследованию Rhodium Group и Института изучения Китая Меркатора, в 2016 году прямые инвестиции Китая в ЕС выросли на 77% по сравнению с предыдущим годом. Компании по производству роботов Kuka и по восстановлению ресурсов EEW Energy были одними из главных целей Китая.

Примечательно, что европейские инвестиции в Китай падают уже четвертый год подряд именно из-за препятствий со стороны Китая: страхование, обременительные требования к совместным предприятиям и опасения по поводу нового закона о кибербезопасности, которого опасаются некоторые иностранные инвесторы.

Тем временем Китай предпочитает опираться именно на Германию, а не на весь ЕС из-за некоторых споров. Например, ЕС продолжает выступать против предоставления статуса рыночной экономики Китаю во Всемирной торговой организации.

Внешнеполитический багаж, который Китай не собирается выкидывать, также может препятствовать его способности создавать международный консенсус вокруг своих целей — например, его неофициальная роль защитника Северной Кореи. Тем более что Пхеньян на днях впервые протестировал межконтинентальную баллистическую ракету, которая приземлилась в японских водах.

По всему видно, что Меркель осознает возможность и опасность некоторого отмежевания Германии от ЕС, но она также учитывает и неравное партнерство и неодинаковые условия торговли между странами, которые имеют очень разные политические системы и мало общих ценностей. И вряд ли она позволит Китаю привязать немецкую экономику к себе.

В интервью на этой неделе в немецком деловом журнале Wirtschaftswoche Меркель заявила, что она поддерживает призыв президента Франции Эммануэля Макрона к правительствам ЕС о том, чтобы делать больше для того, чтобы блокировать покупки иностранцами стратегически важных компаний.

«Если такие страны, как Китай, хотят просто скупать что-то, что было создано благодаря большому количеству субсидий, мы должны реагировать на это», — сказала она журналу, имея в виду технологическую отрасль, которая больше всего интересует Китай — компании по производству микрочипов и искусственному интеллекту.

«Из Пекина Европа уже больше похожа на азиатский полуостров», — сказала канцлер. «Очевидно, что мы считаем по-другому».