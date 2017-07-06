Учёные и журналисты гадают, на кого похожа уникальная зооморфная свистулька, найденная археологами на раскопках на Соборной площади в Старой Руссе в слоях XVIII—XVII века. Старорусская археологическая экспедиция Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого объявила о находке 3 июля, заинтриговав первой же фразой: «А мы, похоже, динозавра нашли».

Иван Шилов ИА REGNUM Древняя свистулька

«Пошутил про динозаврика…»

Археолог, заведующий музеем археологии НовГУ Павел Колосницын в блоге Старорусской археологической экспедиции разместил фотографии находки. Отметил, что она «хорошая, зооморфная, почти целая, с четырьмя дырочками».

«Вот только зверь, которого она изображает — натурально динозавр. Да ещё и в ошейнике. Длинная шея, короткие ножки. Жаль только, морда отколота. Шутки шутками, а правда непонятно, что за зверь-то. На коня не похож. И не птичка, потому что с четырьмя ногами», — говорится в сообщении.

Журналисты и интернет-комментаторы сразу стали сыпать идеями, что это за зверь.

Алексей Баринов, Старорусская археологическая экспедиция НовГУ «Динозавр с ошейником» или тюлень?

Среди вариантов — тюлень, морской котик, ладожская нерпа. В СМИ находку назвали также «чудом-юдом» и даже «древним Ждуном»: с определённого ракурса старорусская свистулька и правда напоминает скульптуру Homunculus Loxodontus — помесь насекомого и слона, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт и превратившуюся в интернет-мем «Ждун».

За растущей популярностью находки Павел Колосницын продолжает следить в блоге Старорусской археологической экспедиции. Один из постов, содержащий многочисленные ссылки на упоминания о свистульке в СМИ, называется так: «Пошутил про динозаврика…».

И всё-таки птичка?

Интересно, что свистулька XVII века оказалась вполне работающим музыкальным инструментом. Дополнив недостающие части замороженным пластилином, чтобы инструмент зазвучал, на нём сыграл мелодию специалист Новгородского центра музыкальных древностей имени Владимира Поветкина Антон Каменский.

Алексей Баринов, Старорусская археологическая экспедиция НовГУ Свистулька уникальна по строению: четыре дырочки на подобных инструментах встречаются редко

По его словам, свистулька выдаёт ноты «ре», «фа», «соль» и «ля диез». Как прокомментировал Каменский находку «Порталу 53», «голос инструмента XVII века напоминает птичью трель и близок к флейте или итальянской окарине».

Корреспонденту ИА REGNUM Павел Колосницын сообщил, что учёные всё же склоняются к тому, что это скорее всего птичка. «Возможно, горлица», — сказал он.

Алексей Баринов, Старорусская археологическая экспедиция НовГУ Возможно, это всё-таки птичка

Но «триумфальное шествие» старорусского «динозавра с ошейником» по просторам интернета пока продолжается.

Между тем раскоп на Соборной площади в Старой Руссе уже подарил учёным «полные ящики находок». В Старорусской археологической экспедиции НовГУ отмечают, что только индивидуальных находок — несколько сотен. Это и кожаная обувь, и детали конской упряжи, замки и ключи, ножи, много монет и прочего. Работы археологов продолжаются и найдут отражение в электронной базе данных «Древности Новгородской земли». В ней уже сейчас — более 31,6 тыс. находок.