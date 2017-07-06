



Иван Шилов ИА REGNUM

О том, как Порошенко удалось выполнить план Януковича, рассуждает «ОстроВ» (Донбасс). «Жизнь по-новому» в украинской экономике продолжается, но не все этому рады. Большинство финансово-промышленных групп на Украине оказались в «минусе» из-за пресловутой «деолигархизации». Среди пострадавших — киевская ФПГ братьев Григория и Игоря Суркисов, владельцев футбольного клуба «Динамо-Киев». Продолжается давление и на бывших собственников Приватбанка, ФПГ «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В полной мере ощущает на себе тяжесть «деолигархизации» и владелец Group DF Дмитрий Фирташ. Впрочем, есть и те, кому «жизнь по-новому» приносит определенные дивиденды. Среди них неожиданно оказался владелец группы ТАС, экс-вице-премьер и «регионал» Сергей Тигипко. Неплохо обстоят дела и у его бывшего однопартийца, владельца группы SCM Рината Ахметова. Очевидно, что взамен Порошенко получил политическую лояльность и если не прямую поддержку, то как минимум нейтралитет и отказ Ахметова от собственной игры в украинском политикуме. Президент максимально эффективно использует власть для достижения двух целей. Они заключаются в развитии личного бизнеса и ослаблении конкуренции со стороны прочих ФПГ. То же самое пытался делать и его предшественник Виктор Янукович. Но по ряду причин оказался не столь удачлив. Самая главная заключается в том, что нынешний президент в рамках «деолигархизации» не делает ничего такого, что могло бы сподвигнуть остальных олигархов объединиться против него.

Крупнейшая на Украине горно-металлургическая компания «Метинвест» пострадала от кибератаки вирусом Petya. A, сообщает «Новый день» (Запорожье). Пик атаки пришелся на вторник 27 июня 2017 года. «Метинвест» заявляет, что контролирует производственные процессы и делает все для скорейшего восстановления полной работоспособности своих активов. При выходе из строя внешней сети работоспособными остались локальные, которые позволяют управлять процессом производства. В настоящее время на всех предприятиях созданы оперативные антикризисные штабы. Ведутся восстановительные IT-работы. В Запорожье холдинг «Метинвест» контролирует заводы «Запорожсталь» и «Запорожогнеупор».

В Виннице вирус «Petya.A» наделал много бед, передает «Реал» (Винница). Подытожить последствия кибератаки пока никто не берется. В Виннице спустя неделю далеко не все оправились от атаки, а пострадали около 45 местных организаций. Были проблемы с работой «Укрзализныци», «Ощадбанка», «Приватбанка» и многих других общеукраинских ресурсов. Попали под атаку и исключительно местные. К примеру, портал Винницкого горсовета. Вирус его убил полностью. Через два дня удалось запустить работу «Прозрачного офиса» и сайта. Постепенно реанимируются иные направления. Но когда восстановят все, в мэрии пока не говорят. Всего в здании горисполкома в день атаки легли 420 компьютеров. Добавьте сюда машины в департаменте архитектуры, в районных прозрачных офисах. От вируса пострадали также компании «Аграна Фрут», «Поділля Автоцентр», структурные подразделения «Концерна «Поділля», ДП «Теплокоммунэнерго «Маяк» и ООО «Фруктова».

Вирус в Ровно «зашел» из Киева, констатирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Большинство из тех, кто пострадал, заразились вредоносной программой через соединение с главным сервером, который находится в столице. Компьютеры в Ровенском управлении социальной защиты начали «требовать» 300 долларов еще во вторник 27 июня. Однако их программист за ночь «вылечил» все машины. В то же время на Ровенщине все отделения «Ощадбанка» для безопасности отключили свои компьютеры от сети. Поэтому некоторое время в отделениях государственного банка предоставляли только консультационные услуги, а их программисты проверяли все оборудование. Но больше всего жалоб от людей начало поступать после того, как перестали работать сайты «Ривнегаза» и «Ривнеоблэнерго». Ведь их абоненты в начале месяца привыкли передавать показатели своих счетчиков дистанционно. А сайты этих учреждений перестали работать. В полицию поступило около 20 заявлений от юридических лиц, заявивших о вмешательстве в их компьютерные системы.

Ситуация с накоплением мертвых животных вблизи Тернополя близка к экологическому бедствию, утверждает «За Збручем» (Тернополь). На территории местного ветсанзавода сейчас накопилось более 4 тыс. трупов животных, которые предприятие не в состоянии переработать. Они хранятся на открытой площадке с нарушенным герметичным дном, хотя должны быть помещены в специальные забетонированные бункеры. За последние месяцы под натиском этой опасной массы было разрушено бетонное ограждение, часть дохлятины сдвинулась за пределы площадки на площадь более 400 кв м. Более того, отходы загрязнили почву. Возникла угроза загрязнения ими поверхностных и подземных вод, а также попадание отходов через расположенный вблизи поток к реке Серет. Опасность угрожает как окружающей среде, так и здоровью жителей не только села Остров, где находится ветсанзавод, но и близлежащих населенных пунктов. Люди чувствуют невыносимый смрад, а также ухудшение самочувствия. Напряжение усиливает летняя жара, которая ускоряет разложение животных масс. Тернополь — не единственный город на Украине, у которого сформировался «трупный реактор». Похожая картина вырисовалась вблизи ветсанзавода в городе Ковель на Волыни. Поэтому не исключено появление в разных местах Украины массовых инфекционных заболеваний.

Власти Ивано-Франковской зафиксировали ввоз львовского мусора, пишет «Галичина» (Ивано-Франковск). Чтобы предотвратить возникновение аналогичных ситуаций, на пунктах въезда в область работниками полиции организованы посты для проверки груза крупногабаритных автомобилей. Во Львовской областной государственной администрации вывоз мусора на Прикарпатье назвали провокацией «определенной политической силы». Об этом на брифинге сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук. «Весь мусор, который вывозится при координации Львовской ОГА, вывозится на законных основаниях и под контролем. Все договоры с полигонами проходят предварительное согласование в департаменте ЖКХ. Без моей подписи мусор не вывозится», — сообщил Романчук. Он добавил, что «определенная политическая сила хочет внести деструктив в работу по вывозу мусора».

На Херсонщине разгорелся скандал с оздоровлением участников «АТО», рассказывает «Новий день» (Херсон). Речь идет о санаторно-курортном лечении, предусмотренном государственной программой. Как заявили в Центре помощи участникам «АТО» при Херсонской областной государственной администрации, херсонские защитники не могут поехать в санатории летом из-за бюрократии местных чиновников. В департаменте по вопросам социальной политики Херсонской ОГА средства распределили так, что попасть в санаторно-курортные заведения «атовцы» смогут разве в ноябре-декабре этого года. «Они есть в казначействе, но мы не можем их использовать. Потому что говорят, есть определенный график использования этих путевок», — рассказала руководитель Центра помощи участникам «АТО» при Херсонской ОГА Наталья Возаловская. Что же это за график хитрый такой, а главное — нелогичный? Разве не летом лучше поправлять здоровье, хотя, конечно, ситуации бывают разные. Заместитель директора департамента по вопросам социальной политики Херсонской ОГА Елена Князева заверила, что информация не соответствует действительности. Мол, в области нет никаких проблем. Успокаивает одно, в ситуацию вмешался председатель Херсонской ОГА. Только прибыв из столицы, где проходило заседание Кабмина, Андрей Гордеев вызвал «на ковер» руководство департамента соцполитики и потребовал объяснений. В тот же день было заключено сразу 14 сделок на санаторно-курортное лечение участников «АТО» с Херсонщины.

Под Кировоградом похоронили бойца с пакетом для мусора на голове, информирует «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Под Волновахой Донецкой области при невыясненных обстоятельствах умер старший солдат, водитель 28-й отдельной механизированной бригады 35-летний Александр Ланецкий. Домой в село Соколовское Кировоградского района его привезли с черным пакетом для мусора на голове. Так и похоронили. Его мама Татьяна едва пришла в себя от увиденного. Женщина не верит в официальную причину смерти сына — отек головного мозга, поэтому делает все, что в ее силах, чтобы добиться правды: как на самом деле умер Саша, что случилось с его лицом, почему так упорно скрывали? В начале войны Александр был волонтером. В 2014 году его призвали на службу. Там получил травму грудной клетки, ему удалили селезенку. Но он не сдался, за месяц реабилитации вернулся в армию. Последний раз с Сашей общалась его гражданская жена — 21 июня около 18:30. Мама подозревает, что именно в ту ночь, с 21 на 22 июня, и случилось происшествие с сыном. «Думаю, у него была разорвана голова, ее вместе собрали, мешковиной стянули и такого домой привезли. Когда привезли с расквашенной головой, как я могу не подозревать, что он умер не своей смертью? Он настолько был крепким, сильным и выносливым», — говорит Татьяна.

Винницкие журналисты провели в родном городе главы Крыма Сергея Аксенова фотовыставку о российской «оккупации», сообщает «Реал» (Винница). В молдавском городе Бельцы прошла фотовыставка «ужасов» «российско-украинской» войны в Донбассе. Поскольку на уровне горсоветов некогда между Бельцами и Винницей были подписаны соглашения о сотрудничестве, помочь молдавскому побратиму — благое дело. Идею депутата Бельцкого горсовета Андрея Черного, винницких журналистов Игоря Заиковатого и Юрия Басюка, а также некоторых других украинских «патриотов» поддержали дипломаты. При активном участии консула Украины в Бельцах Святослава Драча в местном «Украинском доме», помещении Союза украинцев Молдовы «Заповіт», 27 июня состоялась фотовыставка, посвященная «развязанной» Россией войне. Открыл ее посол Украины в Молдавии Иван Гнатышин. На открытии выставки собралось свыше 50 местных жителей — представителей как украинской диаспоры, так молдавской и еврейской общин. До открытия выставки винницкие журналисты хотели лично пригласить на нее представителей русской общины. Визит вежливости не удался. Хотя на помещении еще висела табличка, подтверждавшая, что журналисты не ошиблись адресом, но рядом с ней была и другая — поясняющая, что помещение сдается в аренду. Дверь в офис оказалась закрытой. Поэтому представителям винницких СМИ довелось лишь сфотографироваться на этом грустном фоне. Говорят, что получился троллинг Аксенова — типа «пока Крым ваш, Бельцы будут нашими», то есть проукраинскими.

«Полной неожиданностью стало задержание в Италии участника «АТО», нашего земляка с Хоросткова 28-летнего Виталия Маркива, — передает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). — 30 июня итальянская полиция арестовала украинского военнослужащего в аэропорту города Болоньи и предъявила ему подозрение в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014-го года. Вместе с итальянским журналистом тогда погиб и российский корреспондент Андрей Миронов. Обвинение Маркива более чем абсурдны, так как известно, что по иностранным журналистам стреляли «сепаратисты», однако Виталию придется пройти непростой путь, чтобы доказать свою невиновность. Дело по его обвинению шито белыми нитками, очевидно, под «выкройку» российских спецслужб, которые, как известно, активно действуют в Италии и других странах ЕС и воспользовались случаем через свои агентурные источники. Арест военного за рубежом вызвал негативную реакцию на Украине. Под посольством Италии в Киеве собирались собратья, происходят межгосударственные дипломатические встречи. А в Италии правоохранители и семья погибшего журналиста обвиняют украинскую сторону в недостаточном сотрудничестве. Местная же пресса освещает арест украинца преимущественно в пропагандистском духе с примесями фейковых новостей. По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, украинские правоохранительные органы сотрудничают с итальянскими в расследовании гибели итальянского журналиста, однако не получали запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины. Хочется верить, что расследование будет действительно беспристрастным и не ангажированным российской политикой, иначе украинский майдан из наших работников выйдет на площади Италии».

Как бы это не звучало странно, но на Украине может начаться еще один конфликт: уже на западной границе, предполагают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Он, как считают эксперты, не будет столь масштабным, как на Востоке, но тем не менее его следствием также может стать потеря части украинских территорий. А претендует на кусок Закарпатья соседняя Венгрия. Уже много лет местные политики и официальные власти не только надеются о возвращении этих земель, но и делают для этого конкретные шаги: раздают паспорта этническим венграм, предоставляют им большие кредиты и гранты на ведение бизнеса, финансово стимулируют учителей, вкладывают средства в образование и культуру. Словом, развивают эти территории, как свои. В то же время поддерживает такие настроения 150-тысячная венгерская община, проживающая в Закарпатье, которая совсем не против официально стать гражданами Венгрии. Они уже сейчас считают себя полноценными венграми и готовы перейти в ее состав целыми селами вместе с нынешними украинскими территориями. Стоит только Венгрии бросить официальный клич. Украинские власти, со своей стороны, будто не замечают признаков сепаратизма на Закарпатье и не делают никаких шагов для того, чтобы исправить ситуацию. А зря, потому что она в этом регионе при определенных обстоятельствах совсем скоро может выйти из-под контроля.

Металлический крест с демонтированного памятника воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Грушовичи вблизи Перемышля установят снова, информирует «Zaxid.net» (Львов). Это сделают те же люди, которые снесли украинский монумент, но теперь крест будет иметь другое значение. Напомним, 27 апреля на местном кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля при поддержке местных властей демонтировали памятник воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в боях в окрестностях Перемышля. Работы по демонтажу возглавил президент ультраправого Движения национального (Ruch narodowy) в Подкарпатском воеводстве Марек Кульпа. Монумент был возведен в 1994 году, но впоследствии поляки решили, что он установлен незаконно и должен быть снесен. Также поляки считают, что на месте, где раньше стоял памятник, не было захоронений. Хотя инициаторы установки заявляли, что в этом месте похоронено от 6 до 12 воинов. «Мы намерены вернуть кресту надлежащий вид и соответствующую роль. Он был восстановлен и будет посвящен украинцам, которые не боялись спасать поляков в 1944−43 годах от гибели от рук УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Марек Кульпа. На кресте не было ни одной надписи. Однако теперь поляки намерены установить на нем табличку с упомянутой выше надписью об украинцах, которые якобы «спасали поляков от гибели от рук УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Автором этой надписи является польская исследовательница Волынского геноцида Ева Семашко.

В украинско-польских отношениях снова веет холодом и снова на историческом почве, пишет «Збруч» (Галичина). Институт национальной памяти Украины запретил эксгумацию польских захоронений на территории Украины до решения вопроса узаконивания «чужих» захоронений и мемориалов на своей территории. Поляки говорят, что будут пытаться решить проблему через МИД, украинские историки призывают к взаимному пониманию. В начале этого года представители польского и украинского институтов национальной памяти обсуждали возможность совместного проведения экспедиции по поиску и эксгумации останков жертв войны и политических репрессий на территории обеих стран. «Украина не позволяет Институту национальной памяти Польши проводить поиск убитых поляков. Разрешение отменено после того, как в апреле в Польше был снесен памятник воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Грушовичах», — такой материал вышел в июне на Польском радио. Собственно Грушовичи и стали определенным рубежом в дискуссии о существующих и будущих памятниках и мемориалах на территории Польши и Украины. Именно после этого случая Украина настаивает на комплексном решении вопроса взаимного признания и чествования «чужих» героев, а к тому времени приостановила похожие работы по обе стороны границы. 19 июня во Львове состоялась встреча представителей польского и украинского ИНП, Государственной межведомственной комиссии и министерства культуры Польши. Правда, ничего нового в сложную тему взаимопонимания польских и украинских историков она не прибавила. В Институте национальной памяти Украины и Межведомственной комиссии говорят, что имеют надежды на совместную встречу, которая должна состояться уже в сентябре этого года.

Кто кумир украинцев, задается вопросом колумнист портала «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Сталин, Путин и Пушкин — именно так, по мнению россиян, выглядит тройка самых выдающихся личностей в мировой истории. Можно, конечно, сколько угодно иронизировать над «странным» выбором россиян, но какой выбор сделали бы украинцы? Сегодня у нас первые два российских кумира под запретом, о них принято говорить либо плохо, либо ничего. «Но, убежден, что определенную ностальгию по Сталину испытывает значительная часть украинцев, — отмечает автор статьи. — Почему? Дело не только в том, что вождя всех времен и народов некоторые наши соотечественники считают «решающим фактором» в победе СССР во Второй мировой войне. Просто для части людей преклонного возраста Сталин своего рода — «учредитель порядка и дисциплины». Так считали и раньше. Однажды еще школьником я поинтересовался, что думает о Сталине моя бабушка. «А что, Сталин плохой был? Тогда почему его в фильмах показывают?» — поинтересовался я. «Нас никогда не спрашивали об этом. Мы знали — это вождь. Ни у кого по этому поводу сомнений не было. Он часть нашей жизни», — ответила бабушка. То есть ничего плохого о Иосифе Виссарионовиче я не услышал! И это при том, что сама бабушка немало пострадала от его режима и вынуждена была от греха подальше на некоторое время уехать в Туркмению. Сегодня же кровавый диктатор для некоторых остается чуть ли не единственным, кто мог бы «навести порядок». Наверное, именно потому ему симпатизируют россияне. Но, как заметил еще Кучма, Украина — не Россия! Кого бы наши земляки выбрали «самым выдающимся»? В последнее время таких опросов не проводили. Но можно предположить, что к единому мнению наши соотечественники не пришли бы. Ведь у нас что ни лидер, то «зрада», что ни политик, то «меньшее зло». У нас нет единого мнения: «АТО» или война, нужно вводить визы с РФ или нет, разрешить ли продажу сельхозземли или оставить мораторий на продажу в силе. В такой ситуации выбирать кумира национального масштаба проблематично».