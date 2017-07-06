Армяно-еврейский симбиоз в позднем СССР был осязаем повсеместно. Ярким примером тому может служить любимый многими писатель Довлатов, славно умевший дать ход своему национальному притяжению как к евреям, так и к армянам. Что вывело его в классики современности как русского писателя…

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

На днях вопросами израильско-армянского взаимодействия озадачился самый популярный телеведущий и публицист в Ереване Арам Абраамян. Он провёл давеча беседы с двумя израильтянами, одним из которых был я сам. Вот какими наблюдениями просит поделиться в связи с этим Абраамян:

«1.Они считают оскорбительным, когда некоторые из наших соотечественников утверждают, что Геноцид армян организовали евреи;

2. Они считают несправедливым упрек по поводу продажи оружия Азербайджану, напомнив, что-то же самое и в больших масштабах делает наш «союзник» Россия;

3.Они считают нормальным то, что у нас тесные и дружеские отношения с их врагом — Ираном, и не считают, что это для армяно-израильских отношений непреодолимое препятствие;

4.Они считают наибольшим достижением Израиля то, что это государство смогло организовать репатриацию евреев и создать механизмы национального единения».

Пожалуй, Абраамян коснулся безупречно точно всех точек болезненного зуда в армяно-еврейском соприкосновении в наши дни. Можно искать корень особого взаимного пристрастия в глубине веков, читая Мовсеса Хоренского и других летописцев.

В близкие нам времена особо знаменательна деятельность на территории оккупированной тогда турками Земли Израиля подпольной сионистской группы НИЛИ (аббревиатура библейских вещих слов «Предвечный Израиля не обманет»). Эти люди вступили в сговор с англичанами для исторжения оттоманских властителей. Важным побудительным мотивом в их действиях было массовое убийство армян в Турции в 1915 и чувство солидарности с армянским народом. Участь повстанцев была горькой: их арестовали в октябре 1917 года. Легендарная «пассионария» сионистского движения Хана Аронсон подверглась чудовищным пыткам и надругательствам и покончила с собой. Двое её соратников, Йосеф Лишанский и Накман Белкинд, были казнены после семи кругов ада в турецких застенках.

Можно сказать с уверенностью, что преступления против армянского населения в Турции в 1915 году известны миру благодаря сотруднику посольства России в Турции Андрею Мандельштаму, его американскому коллеге, тогдашнему послу Генри Моргентау, а также писателю Францу Верфелю и юристу Рафаэлю Лемкину. Таким образом, прорыв в мировом общественном мнении, затруднявшемся верить обрывочным рассказам групп армянских беженцев, был осуществлён четырьмя евреями. Сами армяне начали действовать активно на международной арене с целью признания массового истребления их собратьев только в шестидесятых.

Многие публицисты приписывают Гитлеру слова «а кто сейчас помнит геноцид армян» при обсуждении истребления евреев. Израильский историк проармянской направленности Том Сегев исследовал подробно высказывания Гитлера и пришёл к выводу, что фюрер не говорил никогда такого. Однако некоторые его соратники таки приводили пример истребления армян как образец безнаказанности.

Проявления солидарности с армянской трагедией с еврейской стороны не отменяют того факта, что внутри самой Оттоманской империи отношения с армянской общиной были неоднозначными. Добрососедская практика в человеческих отношениях присутствовала, но конкуренция в торговле и ремесленничестве доходила порой до обоюдной неприязни.

Возможно, в этом кроется отгадка тайны, откуда появился миф о том, что геноцид армян был устроен то ли евреями, то ли сионистами, то ли евреями вместе с принявшими ислам потомками евреев из Салоник, которых в Оттоманской империи именовали «денме». Так или иначе, вышел некий вариант «протоколов сионских мудрецов», но на уровне народного предания и без текстовой базы. Все это довольно странно, ибо немногие евреи в правительстве младотурок были известны сочувствием к армянам, а среди зачинщиков побоища не было вовсе евреев или «криптоевреев».

Миф об участии сионистов в преступлениях против армян был уделом маргинальных групп. Так мы слышим от одного из подпольных лидеров армянского движения в СССР Степана Затикяна в ходе последнего слова в суде, что «жидо-российская империя» не имеет права судить его. Он был расстрелян вместе с двумя сообщниками за серию терактов в Москве 8 января 1977 года.

Похожие идеологические мотивы мы обнаруживаем у прославленного армянского воина, погибшего в ходе войны с Азербайджаном, Монте Мелконяна. Свои боевые навыки он обрёл в начале восьмидесятых в Ливане, где активно сотрудничал с палестинскими террористами Ясира Арафата. Он даже принял участие на стороне мусульман и палестинцев в стычках как с христианами-маронитами, так и израильтянами в 1982 году. Мы могли бы встретиться с ним в Ливане, когда я служил там солдатом израильской армии.

Наряду с активным сотрудничеством армянских радикалов с боевиками, нацеленными на уничтожение Израиля, мы можем свидетельствовать об особо теплом отношении к государству Израиль со стороны таких ведущих деятелей армянского мира как Шарль Азнавур. Для многих армян Израиль стал примером национального возрождения и возвращения народа на свои исторические земли.

Покамест Армения потеряла почти половину населения за последние тридцать лет. В противоположность Израилю, увеличившему еврейскую «налюдненность» на собственной территории в двенадцать раз за семьдесят лет. Отсюда и двойственное чувство, включающее одновременно солидарность и досаду. Как мы знаем, на Кавказе чувства первичны по отношению к рассудочному анализу и реальным фактам. Потому и выходит такая цветастая палитра, требующая более продолжительного рассмотрения.