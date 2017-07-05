



Иван Шилов ИА REGNUM Рабы

Либеральные и консервативные издания делали это по-разному. И со стороны это выглядело весьма любопытно. Такая разная интерпретация одних и тех же событий… Для некоторых чернокожих это день скорби, для белых — повод гордиться свой страной.

Американцы, действительно, могут гордиться своими предками. То, что они совершили, было если не величайшим из достижений XVIII века, то грандиозным и однозначно уникальным прорывом в истории.

Издание Salon пишет, что «если Америке и суждено реализовать свой исторический потенциал в XXI веке, то для этого каждый гражданин должен будет осознать, что дух Декларации независимости — часть его реальной жизни, а также его детей и внуков». Учитывая бесконечный поток мигрантов, американцам все труднее будет его сохранить, а при нынешней администрацией эта цель кажется вообще недостижимой.

Когда-то лидеры-колонисты были убеждены в истинности народного суверенитета, люди доверяли делегатам, и делегаты обязаны были соблюдать народные указания. Но все смешалось в Белом доме, особенно в доме Трампов. Сегодня США явно не хватает взаимного доверия между общественностью и избранными лидерами. Но хватит о грустном, у американцев был праздник, а издание Townhall по этому поводу насчитало пять отличительных черт американской революции:

1. В ходе американской революции лидеры-колонисты подчинились воле граждан, а не наоборот

Ученые (те, кто не ненавидит Америку) ссылаются на Декларацию независимости как на «Великую Декларацию». Мы же утверждаем, что пришло время сменить название на «Великую революцию», поскольку она, в отличие от любой другой, изменила историю навсегда. Американская революция была первой в истории, утверждающей, что простые люди могут говорить своим лидерам, что делать, а не наоборот.

2. Результатом американской революции стала стабильная республика

Наша революция сразу стала образцом для многих других, начиная с французской. Но Америка закрепила свое положение, а Франция — нет. Американская революция привела к созданию стабильной и процветающей республики. В других странах за революциями следовало множество других революций, переворотов и войн. Единственная серьезная проблема, которую американская оставила неразрешенной, — применение принципа «все люди созданы равными»: рабство в Америке было разрешено вплоть до окончания Гражданской войны. Правительство США функционировало всегда, и Конституция США тоже не прекращала своего действия. Конечным результатом этой Гражданской войны было применение прав, гарантированных Конституцией, и смелое заявление о том, что «все люди созданы равными».

3. В отличие от русской, французской или английской революций, война за независимость никогда не сопровождалась чрезвычайно жестокой фазой в виде репрессий, с казнями и пытками.

В книге «Анатомия революции» Крейн Бринтон пытался найти общую черту американской, французской, английской и российской революций, но он должен был признать, что американская революция была иной: она никогда не проходила по-настоящему жестокой стадии, как те, которыми были заражены все остальные, что привело его к выводу, что американская революция не была революцией! Фактически она ею была, но резко отличается от всех других революций, потому что Америка резко отличается от всех других народов.

4. «Американская исключительность» как источник революции

Соединенные Штаты уникальны. Многие сегодня кривятся от фразы «Американская исключительность», находят ее безумной, но это правда (уверяет Townhall). Американская исключительность опирается на четыре столпа, которые вы нигде больше не найдете — по крайней мере, это не перекликается с историей какой-либо другой страны: 1) протестантская культурная основа (??? — ИА REGNUM ); 2) англосаксонское (общее) право (??? — ИА REGNUM ); 3) частная собственность с письменными ордерами и документами (??? — ИА REGNUM ); 4) свободная рыночная экономика (??? — ИА REGNUM ). У Англии были последние три, но не было истинного протестантизма. Англия изначально была католической, и даже когда Англиканская церковь откололась от Рима, она все еще была копией католической церкви с четкой вертикалью управления. У Германии было общее право над германскими землями, но после того, как Наполеон завоевал Европу и установил гражданское право [Кодекс Наполеона] (??? — ИА REGNUM ). У многих азиатских «тигров» есть более или менее свободные рынки и право частной собственности (??? — ИА REGNUM ), но у них никогда не было общего права (??? — ИА REGNUM ) или христианской религии. И так далее. Только у Америки с самого рождения все это было.

5. В отличие от других революций, американским колониям действительно угрожали

С самого начала у американского народа была и религиозная, и политическая, и философская задача — правление снизу. Это объясняет, почему британские попытки регулировать торговлю и вводить новые налоги и законы, которые даже потенциально могли угрожать увеличением контроля над американскими колониями, были восприняты с ужасом и немедленно консолидировали колонистов.

Американская революция была поистине исключительной по сравнению с другими революциями в то время. Ценности и целостность движения колонистов отличались от других революционеров. Их свобода подвергалась угрозе со стороны метрополии, и они были полны решимости это преодолеть. События той войны и ее результаты говорят о стремлении к правосудию и чести; в этом стремлении колонисты вынуждены были взять оружие и направить его против своих врагов, — завершает на патриотической ноте издание Townhall.

Это правильные слова правильного американского историка с традиционной позицией. Но у либеральных деятелей другое мнение. Он прямо пишут, что лучше бы Декларации независимости и вовсе не было, и Америка оставалась под властью Англии. Вот, например, выдержки из статьи Дилана Метьюза в либеральном журнале The Vox.

«Американская независимость в 1776 году была фундаментальной ошибкой. Мы должны оплакивать тот факт, что покинули Соединенное Королевство, а не праздновать его. Конечно, оценка мудрости или глупости американской революции означает борьбу с контрафактами. Это — вам скажет любой историк — неблагодарное дело. Мы не можем быть полностью уверены в том, куда бы Америка пошла дальше, если бы она оставалась в Британской империи. Возможно, обрела бы независимость через столетие — или позже, вместе с Канадой.

Но я уверен, что мир, в котором революция не произошла, был бы лучше, чем тот, в которой мы живем сейчас, по трем основным причинам: рабство было бы отменено раньше, американские индейцы не столкнулись бы с преследованием, и у Америки была бы парламентская система правления, которая бы упростила управление и уменьшила бы риск краха демократии.

Основная причина, по которой революция была ошибкой, заключается в том, что Британская империя, по всей вероятности, отменила бы рабство раньше, чем США, и с меньшим кровопролитием. Отмена в самой Британской империи произошла в 1834 году. За исключением Индии, но в 1843 году рабство там тоже было запрещено. В самой Англии рабство было незаконным с 1772 года. На десятилетия раньше, чем в Соединенных Штатах. Этого достаточно, чтобы быть против революции. На десятилетия меньше рабства…

Главным преимуществом революции для колонистов было то, что она давала большую политическую власть белому мужскому меньшинству Америки. Для подавляющего большинства страны (ее женщин, рабов, американских индейцев) разница между лишением прав в независимой Америке и лишением прав в колониальной Америке, контролируемой британцами, была незначительной. Во всяком случае, последнее было бы предпочтительнее, поскольку, по крайней мере, женщин и меньшинства не лишили бы гражданских прав.

Британский историк Саймон Шама пишет, что «война [за независимость] была в первую очередь революцией для защиты рабства». Кончено, если бы Америка осталась в составе Британии, ей было бы гораздо выгоднее продолжать практиковать рабство. Она контролировала ряд колоний с рабовладельческими экономиками — особенно Ямайку и другие острова Вест-Индии — но не было ничего и близко похожего на масштабы американского Юга. В этом случае полная отмена стала бы намного более дорогостоящей.

Но политическое влияние Юга в Британской империи было значительно меньше его влияния в американской республике первой поры. Во-первых, Юг, как и все другие британские колонии, не имел представительства в [британском] парламенте. Южные штаты были колониями, и их интересы, соответственно, представлялись британским правительством… Но Британская корона в итоге гораздо меньше проиграла от отмены рабства, чем белые элиты в независимой Америке.

Революционеры это поняли. Действительно, желание сохранить рабство помогло привлечь Юг к войне. В 1775 году, после того как война началась в Массачусетсе, граф Данмор, тогдашний губернатор Вирджинии, предложил рабам свободу, если они будут сражаться «за британское дело». Гнев против Данмора был настолько велик, что Томас Джефферсон даже включил это в проект Декларации независимости. В Декларации могло быть написано «воровство наших рабов» в качестве причины борьбы за независимость. В конце войны тысячи чернокожих, помогавших англичанам, были эвакуированы на свободу в Новую Шотландию, Ямайку и Англию.

Американские рабы выбрали сторону в этой революции — сторону короны. Они не были дураками. Они знали, что независимость означает еще большую эксплуатацию для их рабовладельцев и что победа Британии дает гораздо большие перспективы для обретения свободы. Независимость также, как известно, не принесла ничего хорошего и для коренных американцев, — пишет издание Vox.