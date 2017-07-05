В Германии легализованы однополые браки. Российские политики и СМИ с удовольствием «потоптались» на этой теме. Между тем ещё совсем недавно в качестве одной из стратегических целей сотрудничества России с Европейским союзом декларировалось создание общего правового пространства. Хороша была бы сегодня Россия — страна, заявляющая о своей сильной православной и мусульманской традиции, — с таким «общим пространством» с содомитами, если бы лет пять-семь тому назад на так называемом «еэсовском треке» нашей внешней политики дела пошли бы лучше, чем это случилось в действительности!

Иван Шилов ИА REGNUM Нам это надо?

Kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Президент Путин неоднократно высказывался на тему о свободе содомского греха в современной России: мол, люди нетрадиционной сексуальной ориентации представлены у нас и в государственных структурах, и в общественно значимых сферах деятельности, их ценят как полезных граждан, для них нет никаких ограничений, кроме тех, которые устанавливает закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди малолетних. С точки зрения современного либерала-западника, президент светского государства и не может высказываться иначе.

С другой стороны, для истинного приверженца одной из авраамических религий — христианства, ислама или иудаизма, — которые знают, как построил свои отношения с царём Содома Авраам, и помнят, какая участь ждала содомитов, когда они попытались шире навязать и утвердить свои «права», такая толерантность воспринимается как оскорбление основ веры. Это уж точно гораздо более серьёзный вопрос, чем фривольности в кинематографическом образе последнего царя из династии Романовых, которые сегодня столь сильно будоражат часть православной общественности.

Roberto Gordo Saez Марш ЛГБТ в Европе

Мы, однако, сейчас говорим не о том, следовало или не следовало Владимиру Путину высказываться о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации именно так, ибо противоречие между верой и реальной жизнью в принципе неустранимо: вера и, соответственно, религия существуют преимущественно в вечности, а реальная жизнь и, соответственно, политика — преимущественно в современности или истории. Позиция в таких вопросах — всегда личный выбор, свидетельствующий не о полном отсутствии или присутствии того или иного понимания, а лишь о приоритетах. Цель моего краткого комментария заключается в призыве задуматься над пределами пренебрежительного отношения к святым понятиям и символам и их «утилизации» в конъюнктурных целях.

Мои размышления на эту тему подстегнуло недавнее употребление в СМИ в связи с обрушившейся на нас непогодой словосочетания «Ветхозаветный ливень». Услышал его, и сердце, честно говоря, ёкнуло. Подумалось: неужели до людей начинает доходить, что реально с нами происходит? Но нет, почти сразу стало ясно, что автор (авторы) этого эпитета имеют в виду только количество воды, которое будет вылито нам на головы. Другими словами, идут по проторенной дорожке современной жизни: главное внимание — внешней стороне дела, форме, а суть явления — на последнем месте.

В Ветхом Завете, конечно, обилие воды, ниспосланной Богом на землю, имело значение, и немалое, но главным смысловым посылом были всё же не сами обстоятельства Потопа, а та причина, по которой Бог его устроил. Эта причина, как мы помним, заключалась в следующем: к моменту Потопа человечество глубоко увязло в грехах, грехи эти были предельно мерзкими, и терпеть это непотребство далее Бог не посчитал нужным. И проблема, конечно, была не в том, что поведение подавляющего большинства человечества было неприятно Творцу, а в том, что такое состояние людей стало бесперспективным с точки зрения Его замысла о мире. Далее последовали собственно ливни и наводнение, истребление каинской плоти и история спасения праведника Ноя и «всякой твари по паре».

Каинский дух, однако, Потоп пережил. Человечество продолжило бросать вызов Богу и «по мелочам», и по-крупному — в Вавилоне, в Содоме, в Иерусалиме, на Голгофе…

Каин убивает Авеля, мозаика в Монреале, Италия

Скорость, с которой каинские дела возобновились сразу по завершении Потопа (вспомним историю с сыном Ноя Хамом), может вызывать удивление лишь у людей малосведущих. Ничего странного в этом нет, ибо и в самом праведнике Ное, и в его родственниках сохранилось первородное повреждение (термин святого Василия Великого), произошедшее в наших прародителях Адаме и Еве в момент их грехопадения.

Так и живём мы все с этим повреждением, в наиболее обобщённой форме выражающимся в нашей подверженности страстям, тлению и смерти. В ком-то оно, однако, проявляется больше, а в ком-то — меньше. Причина в духовной наследственности — том уже не первородном, а родовом повреждении, которым каждого человека награждают его собственные предки, его семья. Исправить родовое повреждение можно, но это долгий и нелёгкий труд не одного поколения.

Всё сказанное выше — азы православного вероучения. Проблема, однако, заключается в том, что знание и даже понимание основ своей веры нередко так и остаётся «чистым» знанием, мало спрягаясь с непосредственным восприятием окружающей действительности и, главное, с личной жизнью конкретного человека или народа в ней.

Цитата из х/ф «Адмиралъ», реж. Андрей Кравчук, 2008 Константин Хабенский в роли Колчака

Вспоминается кадр из фильма о Колчаке. Адмирал стоит на плацу перед рядами одетых в шинели бородатых русских мужиков и восклицает: «Да поможет нам Бог!» Если бы такое происходило в жизни, то большинство этих мужиков, уверен, плюнуло бы с досады: человеку, бросившему венчанную жену и открыто живущему с женой невенчанной, Бог помогать вряд ли будет, а уж публично призывать Его помощь, не урегулировав такой вопрос, — только Его гнев на себя и соратников навлекать. Это православный русский человек хорошо понимал тогда и сейчас понимает.

Но поступаем мы, повторю, далеко не всегда на основе этого понимания.

Запад нас по всем азимутам атакует, а мы в ущерб своей вере, своей культуре, своему, наконец, достоинству всё пытаемся реверансы в его адрес сделать, показать свою «похожесть» на него, свою заинтересованность в «сотрудничестве и добрососедстве». В чём смысл показательных объятий с Ватиканом в связи с доставкой в Москву мощей Николая Чудотворца в условиях, когда римо-католики уже сделали, делают и ещё наделают нам немало враждебного и на Украине, и в Белоруссии, и в Польше, и не только там? Разве мало в русских церквях частиц мощей святителя Николая? Разве сила помощи, получаемой от святых мощей, зависит от их количества, а не от качества твоей веры?

И ведь эти игры с Западом — только одно из проявлений нашего современного окаянства, за которое настоящий Ветхозаветный ливень становится тем самым средством, что, как говорится, «доктор прописал». А продолжающиеся игры с собственной историей, с национальным самосознанием, с великой русской культурой — за это кто и когда ответит?

Сколько можно пытаться нарисовать разрушительные для Церкви в России XVIII и XIX века как её «золотое время»? Закрывать глаза на безразличие Русской церкви к судьбе Николая II и его семьи в тот момент, когда она именно и решалась? На неканоничность создания РПЦЗ? Обходить молчанием сотрудничество многих «зарубежников» с гитлеровцами?

Сколько можно навязывать нам Бориса Ельцина как спасителя России, а Иосифа Виссарионовича Сталина как её разрушителя? Владимира Ильича Ленина как недалёкого агента иностранного влияния, а Егора Гайдара как мудрого русского патриота? Оранжистскую постановку августа 1991 года как народное восстание, а Великую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года как верхушечный переворот? Сколько можно выдавать бесцельно прожитые страной после 1991 годы за осуществление исторического шанса, а 70 лет существования Советской России — за историческую девиацию? Сокращение реальных жизненных возможностей миллионов и миллионов граждан России — за рост их благосостояния?

Думаешь обо всём этом, и на ум приходят слова: «Господи, когда всё это кончится?» Тут же, правда, мурашки пробегают по спине: а ну как Он действительно решит всё это прекратить? Может ведь и опять Потопом это сделать, поскольку радугу — знак Его завета с нами на тот счёт, что не будет Он больше наводить потоп на землю, мы сами отдаём на поругание злейшим противникам Божьего замысла о человеке. А может — и огнём, по Апокалипсису. Множащиеся год от года лесные пожары — наглядное на этот счёт напоминание.

Ливень в Москве

Но в ближайшие дни этого, скорее всего, не произойдёт. И погода, скорее всего, улучшится. И пожары в большей своей части будут потушены… А вот когда и каким образом прекратит своё существование наш мир, зависит от того, как мы воспримем наблюдаемые нами явления. Если как досадные природные катаклизмы, то скоро и жестоко. Если как серьёзные предупреждения (будь то Бога, Природы, Всемирного разума или просто здравого смысла — как кому будет угодно), да ещё и выводы сделаем, то много позже. А может быть, в категориях человеческого восприятия, и вообще никогда.

P.S. Кстати говоря, те политики и чиновники, кто мечтали о нашем чуть ли не объединении с ЕС, прекрасно себя чувствуют на прежних или даже более высоких постах и сегодня, когда кризис в отношениях с Европой, вызванный их неверными оценками перспектив и самой пользы от такого сближения с содомом, набирает обороты.