



PAP / pap.pl Было, было, было, было, но прошло

Накануне визита в Варшаву президента США Дональда Трампа, который обещал выступить перед горожанами 6 июля (американский посол в Польше Пол Джонс сообщил по сему поводу даже, что Трамп лично пишет свою речь), министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский провел «информационную атаку».

Глава внешнеполитического ведомства дал интервью различным изданиям, в которых обозначил ряд позиций и прикрыл некоторые направления. В частности украинское, о чем было сказано им в беседе с еженедельником wSieci. В релизе МИД Польши употреблен следующий оборот: «Говоря о восточном измерении польской политики, министр Ващиковский назвал стабилизацию отношений с Белоруссией и дальнейшую работу над польско-украинскими отношениями. Он признал, что, несмотря на взаимные визиты, в последнее время ни экономические отношения, ни договоренности по вопросам исторической памяти (с Украиной — С.С.) не идут хорошо. Также добавил, что ввиду отсутствия воли со стороны Германии и Франции участвовать в разрешении конфликта в этой части Европы следует подумать о новых форматах, вовлекающих другие европейские государства, а также и США». Это профессиональный взгляд и расстановка акцентов. Обществу был послан немного другой месседж, привлекший внимание как польских СМИ и экспертов, так и украинских.

Во-первых, Ващиковский поставил под сомнение наличие воли «делать дела» со стороны Киева, сказав, что сегодня ее особо «не видно», на это «накладывается наивная вера украинцев, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией». Во-вторых, он повторил, что «Украина с Бандерой в Европу не попадет. Мы говорим это и громко, и тихо. Мы не повторим ошибок 1990-х годов, когда не были закрыты некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были очищены, прежде чем Киев станет у ворот Европы и будет просить членство. Мы будем так же тверды, как тверда, например, Греция по отношению к Македонии по вопросу названия этой страны». О неприятии «бандеризма» в декабре 2016 года на встрече с президентом Украины Петром Порошенко уже говорил лидер правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, в январе 2017 года он добавил, что «движения украинской стороны заставляют нас задуматься, в какую сторону поворачивает Украина». И после этого в польском политическом пространстве был рожден тезис о связи между «принятием» (?) Украины в ЕС и «Бандерой».

Ничего нового. Но интерес вызывает то, что инвективы Ващиковского прозвучали накануне саммита Троеморья (инициатива включает четыре страны Вышеградской группы — Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, три прибалтийские страны — Литву, Латвию и Эстонию, а также Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, проект призван «интенсифицировать сотрудничество стран региона в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры и цифровых технологий» — ИА REGNUM ), на открытии которого 6 июля в Варшаве и должен выступить Трамп. До сих пор Польша отстаивала необходимость активного участия Украины в этом проекте, связывающем Центральную и Восточную Европу. Сейчас фактически дискредитирует Киев, что было замечено на самой Украине. Киевская газета «День» задалась вопросом: что стоит за «нежеланием официальной Варшавы пригласить украинского президента Петра Порошенко на саммит Межморья, который состоится в Варшаве 6 июля при участии президента США, это выглядит очень странно — как без Украины можно обсуждать проект, объединяющий три моря: Балтийское, Черное и Средиземное?»

Определенные нюансы раскрыл посол Польши на Украине Ян Пекло. По его словам, на встрече спикеров Верховной рады Украины Андрея Парубия и Сейма Польши Марека Кухцинского в Трускавце вопрос относительно приглашения президента Украины на саммит был в повестке дня. Украинская сторона озвучила, что Киев был бы заинтересован, если бы Порошенко пригласили на этот форум. Однако, объясняет посол, проблема в том, что этот саммит охватывает страны — члены ЕС, включая Вышеградскую группу, страны Прибалтики, Румынию. Некоторые из этих стран хотели бы говорить в таком тесном кругу. Также многое в известной степени зависит от Трампа, «ведь с ним тоже нужно советоваться в связи с тем, что это международное событие. И чтобы все состоялось должным образом, нужен полный список участников, который будет отправлен Трампу. И это не решение Польши или США, кого можно пригласить на этот саммит, а общее решение, потому что это наше общее мероприятие».

Исходя из слов польского посла, ответственность за отсутствие приглашения в Варшаву украинского президента перекладывается на «некоторые страны» и американскую сторону. Но, похоже, дело и в самой Польше. Близкий к МИД и канцелярии президента Польши политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский поясняет: «Нужно помнить, что Украина — это государство, которое не относится ни к ЕС, ни к НАТО», поэтому «ее договорно-правовые отношения с западным миром отличаются от стран восточного фланга НАТО и ЕС». Конечно, Варшава в рамках Троеморья выделяет группу государств Центральной и Восточной Европы, однако делает это в контексте их принадлежности к Евросоюзу. Понятно, что Польша не особо верит в перспективы Киева в Евросоюзе. Но видит ли Украину теперь Варшава в Восточной Европе рядом с собой? Уверенности в этом стало меньше.