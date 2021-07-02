Новосибирск, 2 июля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области совместно с Минпромторгом России, Сбербанком и АО «БКС Банк» обсудили возможность сохранения производственного потенциала завода «Тяжстанкогидропресс». Также были рассмотрены вопросы погашения налоговой задолженности предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В областном правительстве уточнили, что в июне 2021 года была погашена задолженность по отчислению налогов в размере около 4 млн рублей. Планируется выйти на погашение налоговой задолженности по 10 млн рублей ежемесячно.

Ранее предприятие получило средства за крупный заказ — около 10 млн рублей. Они были направлены, в том числе на погашение задолженности перед работниками по заработной плате. Всего с начала 2021 года выплачено около 35 млн рублей задержанной заработной платы. В настоящее время задолженность по заработной плате отсутствует.