Известный своими громкими заявлениями протоиерей Всеволод Чаплин выступил с предупреждением по поводу фильма «Матильда». По мнению отца Всеволода, демонстрация этого фильма способна навлечь на Россию катастрофу с чудовищными последствиями. Высказанная им богословская точка зрения относительно фильма представляет данную картину в виде второго ритуального цареубийства и последующего справедливого наказания за такой грех всему народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Царь из «Матильды»

Психоз, устроенный по поводу фильма «Матильда» считающей себя особо православной частью общественности, переходит всякие нормы приличия. На этот раз новый виток истерии был исполнен отцом Всеволодом Чаплиным, которому его старшие товарищи, кажется, уже рекомендовали держаться подальше от публичной сферы. Стоит согласиться с тем, что это было бы верное решение, последуй ему отец Всеволод. Ибо теперь он ничтоже сумняся раздает обещания от имени Господа Бога. При этом значительно превосходя в масштабе пророчеств пророка Иону, который, во-первых, действовал по непосредственному наущению Божьему (с чем в случае отца Всеволода есть сомнения), а во-вторых, ограничивался в своих угрозах городом Ниневией, содержащим, помимо 100 000 грудных младенцев, сопоставимое число взрослых. А ныне же священнослужитель Чаплин грозит смертной карой всей 150-миллионной России махом, буде она допустит фильм «Матильда». «Матильду» надо запретить, уверен Чаплин, иначе Россия погибнет — и погибнет за дело.

Council.gov.ru Протоиерей Всеволод Чаплин

Как говорят террористы в третьесортных боевиках, «делайте все, что я говорю, и все останутся живы». У части зрителей, посмотревших ролик отца Всеволода, создалось впечатление, что создан он (ролик) не без помощи хитроумного бога Локи, задумывавшего в свое время гибель всего известного мира. Чаплин грозит полным, тотальным уничтожением населения страны. Третья мировая обязательно будет, уверен он, но если сейчас существует хоть какая-то возможность выживания какой-то части сельского населения, то в случае, если «Матильда» все-таки прорвется, не спасется никто. Россиян ждет страшная кара, конкретно уничтоженье в Третьей мировой. Интересно, какой из ядерных держав в данном случае отводится роль карающего ангела?

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Почему такой простой повод, как игровой фильм, вызвал столь могучую психическую реакцию? Почему вообще стоит уделять внимание мнению одного отца Всеволода?

Прежде всего, отец Всеволод Чаплин (не одинокий, видимо, в своем мнении) — это не малочитаемый блогер и не озлобленный комментатор в соцсети, это медийная персона, даже с утратой своего солидного административного статуса в РПЦ не потерявшая своей медийности. Чаплина знают, его высказывания разлетаются по информационному пространству, их до сих пор обсуждают как мнение Церкви. Притом, что, это понятно, мнения РПЦ отец Всеволод не выражает, но важен в данном случае не его официальный статус, а его публичность и привычное ассоциирование его с конкретным институтом.

Вся громкая риторика о плевках в душу верующих, раздающаяся из стана поклонников Николая II, совершенно не имела места при обсуждении тоже игрового фильма «Викинг» о святом Владимире, где креститель Руси показан безвольным, трусливым, психически неустойчивым, в нарушение, разумеется, исторической правды. Но образ последнего императора важен совсем по другой причине.

Цитата из к/ф «Матильда». реж Алексей Учитель. 2017. Россия Император Николай II, императрица Александра Федоровна

Проклиная происки абстрактных либералов, отец Всеволод забывает (или не хочет помнить) простой факт, заключавшийся в том, что канонизация «царственных» мучеников воспринималась — да и была на самом деле — крупным достижением либероидного лагеря, триумфом перестроечного консенсуса. Теперь уже нет причин сомневаться в том, что антисоветская пропаганда, под которую в 90-е рушили государство, очень во многом была густо замешана на махровой лжи. Если кому-то хочется очистить канонизацию Николая II от этого гнусного соседства, ему в первую очередь необходимо перестать употреблять по отношению к данной персоне термин «цареубийство». Это было бы хорошим началом для серьезного исторического обсуждения. При этом совершенно не имеет смысла защищать или отрицать факт его святости, в конце концов, общеизвестно, что первым в рай попал разбойник, а первым в ад — ученик Христа. Но грозить небесными карами за «историческую фальсификацию» про царя, приравнивая ее ни больше ни меньше к оправданию фашизма, это чуть-чуть попахивает передергиванием.

Куда лучше ведет защиту последнего императора епископ Егорьевский Тихон, интерпретируя реальные факты, а не занимаясь псевдометафизическими подтасовками. Сводя канву фильма к обвинению главного героя в супружеской неверности, епископ Тихон перенаправляет вопрос в доказательную плоскость, где существуют реальные дела, мысли и фактология. Относящиеся к Николаю Александровичу Романову как реальной исторической личности, а не к какому-то идолищу, каковым он предстает, если послушать некоторых наносящих гигантский имиджевый ущерб Церкви так называемых царебожников. Таких людей, которым антисоветизм начинает застить Иисуса Христа, и они в прямом смысле обожествляют персону последнего императора, выводя его за пределы какой-либо критики и наличия человеческих мотивов поведения.

Цитата из к/ф «Матильда». реж Алексей Учитель. 2017. Россия Бал

Можно много рассуждать о том, зачем Алексею Учителю понадобилось снимать про Матильду. Хотя интерес к женщинам, оказавшим влияние на исторические личности, понятен. Главное другое — почему такую бурю вокруг неприкосновенности образа Николая Второго понадобилось поднимать именно сейчас, не вступаясь, например, за оболганного гораздо грубее Владимира Красное Солнышко. По-настоящему порочащих картин про последнего императора не снимают (хотя здесь очень много есть что рассказать, не касаясь альковной тематики), и вот теперь появляется фильм, в котором морально совершенный страдалец и мученик предстает в роли даже не плохого человека, а просто высокопоставленного светского бонвивана, который в юные годы позволил себе слегка пошалить. Очевидно, что знаковая репутация последнего императора не должна подвергаться ни малейшему соприкосновению с реальностью. Помнится, коммунисты здорово обожглись на таком подходе к образу Ленина…

Так как нужно понимать неудержимые попытки уберечь образ Николая Второго от любого разговора о нем, кроме как в тонах царебожия? Попытки, рушащие, в конце концов, даже нормы этикета, переходящие в дикость, которую позволил себе Всеволод Чаплин, угрожая гибелью 150 миллионам людей всего-навсего за выход одного художественного фильма. Чаплин сравнивает «Матильду» с ритуальным цареубийством, вновь возвращая нас к попыткам протащить убиенного гражданина Романова на роль тайно не отрекшегося царя. И снова поднимая тему канонизации, любопытным образом роднящую части либероидного и консервативного лагерей нашей политической сцены. Это все громче звучат голоса тех, кто воочию видит медленную, но неумолимую ресоветизацию российского общества, за 25 лет разобравшегося, наконец, в механизмах перестроечного надувательства. В этой последовательности малейшее пятнышко на репутации последнего императора бросает тень сомнения на его безупречно христианский образ (не только твердую веру в испытаниях и перед лицом смерти, что и было основанием для канонизации в чине страстотерпца, а не, например, праведника).

А что именно выражала его канонизация с политической точки зрения? Это была запоздалая победа монархистов, все проигравших в 1918 году, не пользовавшихся ни малейшим уважением в реальном Белом движении, которое было насквозь либеральным (достаточно вспомнить антимонархиста Колчака), вкупе с прочими участниками антисоветского консенсуса, над «проклятым совком».

История знает святых, о которых те или иные административные деятели пытались кощунственно лгать. И вся эта ложь была сметена потоком правды, исходящей от самого святого, — вечно живого, стоящего перед престолом Божиим. Если Николай Романов соответствует присвоенному высокому званию, он сумеет за себя постоять и без варварских заклинаний и магических фокусов, позорящих его имя и память царебожников. А от навороченного в ходе перестроечной шумихи вороха лжи придется отказываться борцу за правду из любого лагеря. С «Матильдой» или без.