



Иван Шилов ИА REGNUM Консилиум (по мотивам хф «Зелиг» реж. Вуди Аллена)

«В Государственном департаменте бытовала негласная мантра: миссия продолжается, и никто не незаменим», — пишет бывший работник структуры Макс Бергман на страницах издания Politico.

«…Я слышал, что в Государственном департаменте «царит хаос», что все «ужасно», «катастрофично», а глава «совершенно некомпетентен». Я слышал это, шагая по залам, по которым ходили такие дипломатические гиганты, как Дин Ачесон и Джеймс Бейкер, от друзей, все еще служащих в отделе. Но разруха видна и буквально: в коридорах была навалена мебель из опустевших кабинетов… Оказавшись в одном из моих старых кабинетов, я ожидал увидеть бывшего коллегу — старшего сотрудника внешней службы, но был ошеломлен, узнав, что ее внезапно заставили уйти на пенсию на предыдущей неделе. В этом когда-то шумном офисе был только один человек, выключающий свет.

Так умирает дипломатия. Не скоропостижно, а мучительно. С пустыми офисами в середине недели.

Когда Рекса Тиллерсона назначили госсекретарем, в отделе появилось не только общее чувство волнения, но и чувство облегчения. После восьми лет высокопоставленных секретарей, летающих на джетах, министерство искренне надеялось на того, кто испытал на себе тяготы корпоративного управления. Как и все крупные, разветвленные организации, структура Государственного департамента постоянно нуждается в реорганизации и переосмыслении. На это и рассчитывали, но этого не случилось. Тиллерсон не реорганизовал, он сокращает.

В то время как всеобщее внимание привлекают высокопоставленные политические назначенцы, гораздо меньше внимания уделяется проблеме выхолащивания карьерной рабочей силы, которая реально управляет отделом изо дня в день. Тиллерсон уволил всех недавно вступивших в должность сотрудников. Это как если бы флот объявил всем своим новичкам-офицерам из морской академии, что они не нужны. Старших сотрудников бесцеремонно вытесняют. Многие просто увидели себя в списках на стене и ушли на пенсию, многие теперь ждут предложений о работе. Он отклонил предложение временно заполнить кадровую брешь отставными работниками, которых часто призывают заполнять краткосрочные пробелы, несмотря на то, что ушедших так никто и не заменил. Кадровые менеджеры говорят, что теперь три человека должны уйти, прежде чем они смогут нанять хотя бы одного. А недавно Bloomberg сообщил, что Тиллерсон блокирует все пертурбации внутри отдела, не позволяя сотрудникам переезжать в другие департаменты, даже если там есть вакансии. Менеджеры не могут их заполнить — и сотрудники чувствуют себя в ловушке.

Несмотря на это, карьерные дипломаты и гражданские служащие все еще невероятно усердно работают, представляя Соединенные Штаты на международном уровне. Они все еще заставляют нас ими гордиться. Но как можно управлять многомиллионными программами без людей? Кого будут отправлять на международные встречи и встречи на высшем уровне? Скоро, как говорят мои бывшие коллеги, просто некому будет реализовать ту или иную программу или организовать встречу. Такое впечатление, что действия Тиллерсона преследуют какую-то геостратегическую цель, ослабляя Америку, лишая страну всякого представительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Всё возрастающая политическая неустойчивость государства и отвращение Тиллерсона к экспертам из его нынешней среды заставляют восходящих звезд его департаментов искать другой путь в жизни. Частный сектор и Пентагон буквально пылесосят их. Это наносит долгосрочный ущерб самому существованию американской дипломатии, но все и до этого было плачевно. Министерство существует в режиме жесткой экономии уже последние шесть лет: после принятия Закона о контроле за бюджетом на 2011 год. Поэтому, когда Тиллерсон режет, он режет уже не жир, а кости. Следующая администрация уже не сможет просто включить выключатель и ликвидировать повреждение. Для найма и развития дипломатических талантов требуются годы. То, что сделал Вьетнам, чтобы уничтожить наших военных, Тиллерсон делает теперь со своим министерством.

Теперь мы знаем, что Дом управляется крошечной кликой идеологов, которые ничего не знают о Госдепе, вдобавок они изолировали себя от людей, которые это знают. Тиллерсон и его ограниченные и неопытные кадры собираются реорганизовать отдел, основанный на вещах немного посложнее, чем инстинкты. И они делают это с энтузиазмом. Мало что сможет сделать даже Конгресс — именно законодатели контролируют ниточки для затягивания их кошелька; трудно спасти агентство от этого самоуничтожения.

В основе проблемы лежит недоверие к государственному департаменту и кадровым сотрудникам. Я могу только посочувствовать этому — я тоже когда-то был наивным политическим назначенцем, как и многие люди Трампа. В 2000-х годах, когда мне было 20 лет, я не мог представить, чтобы кто-то мог работать на Джорджа Буша. Я часто самым гнусным образом интерпретировал каждое действие администрации Буша. Почти сразу после прихода в правительство я понял, насколько был глуп.

На самом деле, для большей части Госдепа политика Вашингтона значит примерно то же, что и политика Тимбукту — далекие хлопоты, мало относящиеся к работе большинства людей. Я обнаружил, что карьерные чиновники министерства в целом были более «ястребины», чем большинство демократов, но они очень верят в американское лидерство в международных организациях и в подписание международных соглашений, и это ставит их левее многих республиканцев. Большинство поддерживает тех политиков, которые, по их мнению, лучше всего защищают и укрепляют американские интересы и глобальное лидерство. Администрация Обамы часто раздражала многих должностных лиц; и они соглашались с большей частью консервативной критики его политики, отсюда и начальный энтузиазм по поводу Тиллерсона. К концу моего пребывания в должности многие из моих ближайших и наиболее доверенных коллег были зарегистрированными республиканцами, работали в Белом доме Буша или были отставными военными. Если бы меня попросили, я бы сильно подумал о том, остаться ли мне в нормальной республиканской администрации.

Я не считаю, что мой опыт уникален. Так, много ветеранов эпохи Буша «атакуют» администрацию Трампа — это, вероятно, потому, что у них был аналогичный опыт. В правительстве, и особенно во внешней политике и в сферах национальной безопасности, вы работаете на свою страну, а не на партию.

Остается догадываться, что заставляет Тиллерсона все уничтожать. Он был генеральным директором в Exxon Mobil, но, возможно, у него слишком мало опыта в понимании того, как работает американская дипломатия. Возможно, Тиллерсон, будучи новичком в области философии и иностранной политики, просто хороший солдат и следует эдиктам идеологов Белого дома, таких как Стив Бэннон. Возможно, он думает, что управляет министерством, как бизнесом. Но проблема в сравнении с бизнесом заключается в том, что большинство предприятий может потерпеть неудачу, а американская дипломатия слишком велика, чтобы потерпеть неудачу.

Ясно, однако, что для этих сокращений нет никаких насущных причин. Америка не страна-банкрот. Ее экономика переживает… период непрерывного экономического роста, ее технологический сектор заставляет завидовать себе весь мир, а американские военные так и остаются непревзойденными. Даже сейчас, во времена Трампа, союзники Америки опираются на ее прочные ценности, усиливают свою власть и сдерживают своих противников. Америка не в упадке — она просто решила отказаться. И Тиллерсон делает аналогичный выбор. Он быстро становится одним из худших и самых деструктивных государственных секретарей в истории нашей страны», — делает вывод Макс Бергман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лозунг

Издание The Guardian, в свою очередь, считает, что на международной арене Трамп скорее делает Америку слабой, а не «снова великой». И предлагает это измерить. Исследовательский центр Pew опросил более 40 000 человек в 37 странах в этом году, изучив отношение к США и к нынешнему президенту после ухода Барака Обамы.

«Уверенность в президенте США упала на 42 пункта — до 22%, в то время как благоприятное отношение к стране снизилось на 15 пунктов — до 49%. К странам, в которых рейтинги президента США наиболее благоприятны, относятся Южная Корея и Япония: два союзника, которые явно были удовлетворены воинственным тоном Трампа в отношении Северной Кореи. Трамп начинает свое президентство на низкой отметке — там, где Джордж Буш его закончил, — после многих лет «ковбойской дипломатии» и войн в Ираке и Афганистане.

Только в двух странах зарегистрировано повышение доверия к США после окончания эпохи Обамы: в Израиле и в России. В Израиле (Обама неоднократно конфликтовал с правительством Нетаньяху) уверенность в новом президенте поднялась на 7 пунктов: с 49 до 56%; едва ли это, конечно, можно назвать всплеском восхищения.

Единственная страна, которая полностью одобрила Дональда Трампа, — это Россия, где уверенность взлетела на 42 пункта: с 11% до 53%. Учитывая число российских иммигрантов в Израиле, обе страны демонстрируют одну и ту же динамику — рост привлекательности Трампа», — делает весьма натянутый вывод британское издание, вероятно, плохо изучив реальные настроения в РФ.

Внешнеполитическая картинка складывается не особо приглядная. И все это не говоря о почти полном отсутствии какого-либо дипломатического начала у самого Дональда Трампа. Возьмите эпизод со статьей №5 НАТО о коллективной обороне, которая есть сама суть военного альянса. В новом штабе НАТО в Брюсселе он отказался от запланированного одобрения статьи №5, чем глубоко обеспокоил своих союзников по НАТО.

Затем, несколько дней спустя, после потока жалоб от друзей и критиков, Трамп наконец поддержал ключевые принципы альянса. Для реалити-телезвезды, которая гордится своими способностями к презентации, все это, по меньшей мере, странно, как и решение оскорбить своих военных союзников.

Результатом всех этих судорог, похоже, станет противоположный предполагаемому (или, во всяком случае, заявленному) эффект. Вместо того чтобы продвигать американское лидерство, которое он обещал своим избирателям в ходе кампании, Трамп оставляет Европе вакуум, понемногу заполняющийся германо-французским союзом. В то время как Великобритания занята своим Brexit'ом и хаосом, из него вытекающим.

Ситуацией на Ближнем Востоке, после действий Саудовской Аравии в отношении Катара, США тоже явно не владеют. А рассчитывать на сдерживание Северной Кореи и тамошних союзников, держа в напряжении весь Дальневосточный регион, получится только до тех пор, пока осторожный Китай не принял решение действовать.