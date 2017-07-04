Произошло то, что предполагали многие эксперты. Агентство Fineko/abc.az со ссылкой на свои источники сообщило, что, несмотря на широко разрекламированное турецкими и азербайджанскими властями строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс (БТК), завершение его, мягко говоря, откладывается. Сообщается, что участвующие в проекте инвесторы решили назначить заседание координационного совета по его реализации, чтобы «провести анализ текущего состояния и наметить планы по обеспечению дальнейшего прогресса строительства железной дороги».

Иван Шилов ИА REGNUM Движение невозможно

Что произошло? Ведь еще совсем недавно официальные представители правительства Турции говорили, что «работы продолжаются, люди работают и днем и ночью, рынки в нашем регионе нуждаются в железной дороге». При этом в ходе своего визита в Грузию премьер-министр Турции Бинали Йылдырым твердо заявлял, что «железная дорога Баку — Тбилиси — Карс будет введена в эксплуатацию в первой четверти 2017 года». Теперь турецкие источники указывают, будто то ли есть, то ли появились «очень влиятельные люди, которые просили Анкару сделать все, чтобы этого проекта не было». При этом уточняется, что на протяжении ряда лет этим силам «удается срывать завершение строительства и эксплуатацию инициированной Азербайджаном железной дороги». А что это за силы?

Обозначим факты. 5 июля в Карсе должна состояться встреча железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции. Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов подтвердил информацию о приостановке возведения БТК. Правда, он уверяет, что «проект будет запущен в этом году». По его же версии, «причиной переноса сдачи БТК в эксплуатацию являются задержки строительства на турецкой территории». Напомним, что реализация проекта началась в ноябре 2008 года. В 2009 году она была прервана из-за переговоров по нормализации армяно-турецких отношений и возобновлена в мае 2010 года. Планировалось завершить строительство в 2011 году, затем сроки сдвинулись на конец 2014 года и после на 2015 год.

В октябре 2015 года Гурбанов заявил о вводе дороги в эксплуатацию в ноябре 2016 года, однако в декабре запуск был перенесен на первую четверть 2017 года. Это подтверждает версию многих западных и российских экспертов о том, что этот проект политизирован. Пусть время от времени в центре внимания оказываются то дискуссии о тарифной политике, то размышления о возможности через эту недостроенную еще дорогу направить нефть из Казахстана, который сейчас сам ее перерабатывает. Говорят о том, что экономически прибыльным проект может стать только в долгосрочной перспективе, а сейчас только пострадают грузинские порты и так далее. Существует также мнение, что успеху проекта может способствовать исключительно развитие транзита грузов из Ирана через Азербайджан.

Но есть и другое. Учитывая, что в этом проекте не участвует Армения, ход событий может вести к дальнейшему обострению геополитического конфликта не только между Ереваном и Баку. Важное значение приобретает и рост напряженности в целом на Ближнем Востоке, в Турции и вокруг Турции в частности. Как пишет в этой связи сотрудник Европейского центра Карнеги Томас де Ваал, «любой конфликт может стать пагубным для целого региона», когда «вакуум, образовавшийся из-за неудачных переговоров по оздоровлению ситуации, кто-то пытается заполнить транзитными коридорами». Возможно, Анкара из-за нежелания портить так необходимые ей сейчас конструктивные отношения с Москвой и откладывает ввод в эксплуатацию проекта БТК. Скоро в этом вопросе появится ясность.