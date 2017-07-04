Южнокорейские СМИ 4 июля 2017 года распространили сообщение об успешном испытании в КНДР первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Центральное телевидение КНДР передало об этом официальное сообщение, которое ретранслировалось южнокорейским телеканалом YTN.

СМИ Южной Кореи подхватили эту информацию и стали распространять подробности этого события.

Не секрет, что южнокорейские СМИ с завидным постоянством сообщают самые нелепые, нелогичные и даже анекдотичные слухи о событиях, происходящих в КНДР, но на сей раз информационный Сеул явно перестарался.

В частности, достаточно странными являются данные о высоте и дальности полёта новой северокорейской ракеты «Хвасон-14». Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что вышеупомянутая ракета преодолела расстояние в 933 км, при этом достигнув втрое большей высоты.

ChosonTV Хвасон-14

Новому изделию северокорейских ракетостроителей приписывают изумительные свойства, логически объясняемые только неграмотностью переводчиков или работников СМИ.

Взлёт межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» на высоту 2802 км, на чём настаивают СМИ Южной Кореи, не имеет не только технического, но и простого логического объяснения.

Для внесения дополнительной ясности в этот вопрос надо обязательно учесть то, что высота орбиты Международной космической станции, например, составляет 400 км от поверхности Земли.

Кроме того, принцип действия межконтинентальных баллистических ракет основан на скорейшем выходе ракеты за пределы земной атмосферы. Это необходимо для того, чтобы не расходовать тягу двигателя на преодоление сопротивления воздуха. Проще говоря, в безвоздушном пространстве ракета полетит гораздо дальше и быстрее.

ChosonTV Хвасон-14

Для этого достаточно подняться на высоту от 100 до 122 км.

Лишь на завершающем отрезке траектории полета ракета вновь входит в атмосферу, чтобы поразить цель на поверхности Земли.

Очевидно, что для достижения такой цели отдаляться от планеты на 2800 км вовсе не нужно.

Даже если учесть вероятность того, что власти КНДР намерены использовать ракетную технику ещё и для вывода на околоземную орбиту спутников или более серьёзных объектов, описанные южнокорейскими СМИ высоты выглядят явным «перебором».

И наконец, данные, опубликованные Министерством обороны РФ, свидетельствуют о том, что 4 июля выпущенная с территории КНДР ракета поднялась на высоту 535 км и упала в центральной части Японского моря, в 510 км от точки запуска.

ChosonTV Хвасон-14

На основе этих данных можно утверждать, что Пхеньян провел испытания баллистической ракеты средней дальности.

Вполне возможно, что официальное сообщение Центрального телевидения КНДР в пропагандистских целях приукрасило достижения отечественных ракетостроителей до дальности полёта новой ракеты на расстояние в 930 км. Но полёт баллистической ракеты на высоту 2800 км, почти в ближний космос — сомнительное достижение, никак не относящееся к качествам, предъявляемым к ракетному межконтинентальному оружию.

Вполне логичным, с точки зрения пропаганды Южной Кореи, было бы заявить о ещё большей дальности действия северокорейского изделия, чтобы заручиться дипломатической поддержкой других государств региона.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Но высота и дальность, как известно, разные понятия.

Не исключено, что удивительная высота полета ракеты КНДР сложилась из привычки южнокорейских СМИ тиражировать ахинею про своего северного соседа, технической безграмотности их корреспондентов и желания придать Пхеньяну ещё более демонический и непредсказуемый облик.