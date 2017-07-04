



Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

Российско-турецкие контакты приобретают невиданную интенсивность. 30 июня между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. А в мае прошла их личная встреча. Сейчас, как следует из официальных сообщений, Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в Сирии.

Вслед за этим турецкий президент принял в Стамбуле министра обороны России Сергея Шойгу. СМИ Турции сообщают, что в переговорах также участвовали министр обороны Фикри Ышык, глава национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан и пресс-секретарь Эрдогана. Детали беседы не приводятся. Но очевидно, что речь вновь шла о Сирии. Из этого никто не делает особого секрета, поскольку Москва, Анкара и Тегеран готовят документы, которые определят границы зон деэскалации в Сирии и порядок их контроля, что будет обсуждаться на встрече в Астане. Речь идет и о создании Комитета национального примирения в Сирии. Помимо того, Россия и Турция заявляют, что во время саммита G20 в Гамбурге состоится еще одна встреча Путина и Эрдогана, на которой будут обсуждаться «некоторые уточняющие детали». Очевидно, что Москва и Анкара либо близки к созданию единой позиции по Сирии, либо уже сформировали ее, и в дальнейшем могут действовать в пошаговом варианте.

Заметим, что накануне телефонный разговор состоялся также между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. Однако, согласно данным турецких СМИ, речь шла больше о возможных способах урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе и «вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом». Что касается Сирии, то министр обороны США Джеймс Мэттис еще раз подтвердил, что Вашингтон продолжит вооружать сирийских курдов и после окончания операции в Ракке. Отвечая на вопрос, собирается ли Белый дом сдержать слово, данное Анкаре, что переданное сирийским курдам оружие будет собрано обратно, Мэттис ответил: «Это зависит от того, когда и где будет проводится следующая операция». Хотя Эрдоган считает поддержку, оказываемую сирийским курдам, «немыслимой в рамках союзничества в НАТО». Как пишет в этой связи турецкая газета Sabah, «президент Трамп продолжает политику регресса в турецко-американских отношениях, начавшуюся в мае 2013 года», «игнорирует проблемы безопасности Турции, вызванные гражданской войной в Сирии, оставляя ее в ситуации заботы о себе самой», в ситуации, когда «Россия изменила игру в Сирии и баланс сил в регионе». При этом, как считает Sabah, даже если «Трамп сделает еще один шаг вперед, нанесет удар по силам Асада по причине «подготовки химической атаки, это не изменит уравнения в Сирии».

Некоторые турецкие эксперты, отказывающиеся верить в такое «предательство» США, уверяют, что с точки зрения вашингтонских стратегов формирование альянса Россия — Турция — Иран якобы соответствует «долгосрочным интересам и планам США в Сирии», диктуется «вынужденной необходимостью, а не предпочтением», одновременно указывая на «перспективную политическую нестабильность в Турции». Но как бы то ни было президент Турции понял, что самым большим риском для него и для страны являются не Россия и Иран. Вопрос в другом, готова ли Анкара идти последовательно по пути укрепления и развития отношений в альянсе с Москвой и Тегераном, вплоть до тесного военно-технического сотрудничества? Так называемый «сирийский тест» многое должен прояснить в этом отношении, когда с введением деэскалационных зон начнется новая игра, связанная с проблемами политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса.

Бывший британский дипломат и сотрудник MI6 Алистер Крук считает, что «сейчас в Сирии готовится возможный пролог к чему-то более серьезному». США все еще сохраняют значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и ждать можно всякого. Многое, конечно, будет зависеть от того, как пройдет встреча президентов России и США в Гамбурге во время саммита G20. Что касается отношений между Москвой и Анкарой, то вот что пишет в этой связи турецкая газета Yeni Safak: «На сегодняшний день отношения России и Турции, которые развивались со взлетами и падениями, превратились в тесное сотрудничество благодаря сильным лидерам двух стран. Конечно, у этого сотрудничества есть границы. Потому что и Балканы, и Кавказ, и Туркестан, и, конечно, Ближний Восток входят в сферы интересов и России, и Турции. В этой связи конкуренция неизбежна. Но даже конкурирующие страны могут развивать сотрудничество и проводить политику, от которой выигрывают обе стороны. Мы можем видеть это в Сирии. С Москвой у нас больше общих точек, чем с Европой. Поэтому определение сфер сотрудничества и развитие тесных отношений в этих сферах пойдет на пользу обеим странам». Добавить к этим словам нам пока нечего.