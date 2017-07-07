Сегодня, 7 июля, отмечается 210-я годовщина Тильзитского мира. В наши дни эта страница мировой истории интересна, пожалуй, лишь жителям Калининградской области, потому что Тильзит — это теперь калининградский город Советск.

40161.ru Памятный знак в честь заключения Тильзитского мира в Советске

И то, судя по посылам местной германизированной публики, интересна только как лишнее доказательство «европейскости» российского региона. Чего стоит одно скандальное заявление главы администрации Калининграда Феликса Лапина (сейчас — председателя Калининградской торгово-промышленной палаты), предложившего переименовать Советск обратно в Тильзит на том лишь основании, что «Тильзитский мир все знают», нежели «город Советск, который никто не знает». Для таких, ей-богу, нет разницы, что Тильзитский мир, что тильзитский сыр.

Вернёмся к исторической дате. За привлекательным с точки зрения туристического бренда названием «Тильзитский мир» (врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, говоря недавно о Тильзитском мире, отметил, что «нам есть чем гордиться») скрывается одно из самых противоречивых событий в российской истории. Выдающиеся современники Отечественной войны 1812 года характеризовали Тильзитский мир как унижение России, как ошибочную сделку со вчерашним неприятелем.

Тильзит надменного героя

Последней славою венчал…

Так писал Пушкин, именуя «надменным героем» Наполеона. Лев Толстой в «Войне и мире» устами Ростова называет Наполеона преступником и, касаясь Тильзитского мира, пишет: «Еще недавно на дороге, встретившись с французским раненым полковником, Ростов разгорячился, доказывая ему, что не может быть мира между законным государем и преступником Бонапартом».

Сам Наполеон в своей «Исповеди императора» называет Александра I «прелестно безвольным» и далее издевательски пишет: «Если бы он был женщиной, я сделал бы его своей любовницей».

Дмитрий Иншин ИА REGNUM Мемориальная доска в Советске на доме, где ночевал Александр I

Как известно, заключению Тильзитского мира предшествовало два серьезных поражения русской армии от наполеоновской Франции — сначала под Аустерлицем в союзе с Австрией, а затем под Фридландом в союзе с Пруссией (замечу в скобках, что в Калининградской области любят ежегодно проводить реконструкцию Фридландского сражения, где наших доблестных воинов разгромил Наполеон).

В Тильзите Александр I подписался, по сути, под главным — Россия признала все завоевания Наполеона. Именно этого не могло простить царю российское общество. Ведь речь шла не о возвращении неких исторических земель Франции, а о порабощении независимых государств почти во всей тогдашней Европе. Недаром Русская православная церковь еще до нападения на Россию в 1812 году официально называла Наполеона «Антихристом». В манифесте за год до Тильзитского мира Святейший Синод РПЦ именовал французского императора «неистовым врагом мира и благословенной тишины».

В 20-м веке наше государство с пугающей исторической точностью повторит «Тильзитский мир», но уже с другим антихристом Европы — Гитлером. И вновь общество придет в недоумение — зачем стране нужен мирный договор с агрессором и угнетателем других народов?

По истечении двух столетий приходит понимание, что шаткое перемирие с дьяволом — исторически необходимый шаг перед решающей схваткой с ним.

Медальон с изображением обнимающихся императоров

…В советское время в Калининградской области не вспоминали о Тильзитском мире. Во всяком случае в калининградских газетах за 1957 год (разгар хрущёвской оттепели!) нет ни слова о 150-летии Тильзитского мира. Возможно, табу было связано с тем, что на вчерашней немецкой земле нечего было напоминать о временах безоглядной дружбы между Москвой и Кёнигсбергом. Ведь в начале 19-го века Россия фактически спасла от исторического забвения предтечу «Великой Германии» — Пруссию.

Общеизвестно, что Наполеон настойчиво предлагал Александру I перекроить границы Европы так, что Пруссия навсегда исчезла бы из политической географии («Эта подлая нация не заслуживает дальнейшего существования», — сказал Наполеон). Русский царь отказался, и спустя столетие эти союзнички дважды попытались сожрать свою спасительницу.

40161.ru Памятный знак в честь заключения Тильзитского мира в Советске

Зато о Тильзитском мире вспомнили сразу же после крушения Советского Союза. В 1992 году власти Советска открыли памятный знак в честь 185-летия Тильзитского мира. Торжества вылились в символическое унижение нашей истории. Прежде всего, это касалось самого памятника. На граните было выбито словосочетание «Тильзитский мир» на трёх языках, но на первом месте стоял Paix de Tilsit, на втором — Tilsiter Frieden и только внизу следовала надпись на русском. Будто это и не русская земля.

Далее — во время церемонии с легкомоторного самолёта были сброшены листовки, в которых советчан поздравили — цитирую — «с 185-й годовщиной подписания Россией, Францией и Германией Тильзитского мира». Хотя всем ясно, что 185 лет назад не существовало государства с названием Германия.

На мероприятие съехались политики и чиновники из Германии, Франции, Польши и Литвы. Их речи были как под копирку: теперь, когда Советского Союза не стало, мы будем делать из Калининграда европейский регион. Например, Дитер Дизель из немецкого Киля прямо заявил калининградцам: «Единый европейский дом означает, что все народы должны жить хорошо — и для этого мы будем работать вместе с вами».

Немецкие и французские историки (прежде всего, директор центра по изучению эпохи Наполеона Фернан Бокур) помогли властям Советска выбрать для памятника точку, максимально приближенную к тому месту, где подписывался договор между Россией и Францией. Вопреки распространённому мнению, Александр I и Наполеон подписывали соглашение не на плоту, а в доме тильзитского торговца Иохима Девица на окраине города, ныне разрушенном.

После открытия памятника в районной прессе отважился выступить ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванов, который назвал Тильзитский мир — «позорным для России», за которым пришёл «1812 год, принесший не только славу русскому оружию, но гибель сотен тысяч людей и боль и несчастье миллионов».

«Если мы не будем учитывать этого, то не удивляюсь, что в будущем мы, чего доброго, отметим годовщину советско-германского пакта 1939 года», — написал ветеран.