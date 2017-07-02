2 июля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч финала КК-2017 между сборными Чили и Германии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу немцев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч финала КК-2017 между сборными Чили и Германии

На 20-й минуте матча полузащитник «Боруссии Менхенгладбах» Ларс Штиндль открыл счет после поперечного паса Тимо Вернера — 0:1.

Статистика матча (Чили/Германия)

Удары 19/8

Удары в створ 7/3

Владение 61%/39%

Фолы 13/16

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч финала КК-2017 между сборными Чили и Германии

Составы на матч:

Чили: Браво, Исла, Босежур, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Арангуис, Диас, Санчес, Варгас.

Германия: Тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Рюдигер, Хектор, Дракслер, Горецка, Штиндль, Киммих, Руди, Вернер.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Киммих — 59, Видаль — 59, Хара — 66, Варгас — 75, Джан — 90, Браво — 90+1, Руди — 90+1.

Голы: Штиндль 20 — 0:1.