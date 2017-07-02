Ларс Штиндль принес Германии победу над Чили в финале КК-2017
2 июля 2017
2 июля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч финала КК-2017 между сборными Чили и Германии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу немцев.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч финала КК-2017 между сборными Чили и Германии
На 20-й минуте матча полузащитник «Боруссии Менхенгладбах» Ларс Штиндль открыл счет после поперечного паса Тимо Вернера — 0:1.
Статистика матча (Чили/Германия)
Удары 19/8
Удары в створ 7/3
Владение 61%/39%
Фолы 13/16
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч финала КК-2017 между сборными Чили и Германии
Составы на матч:
Чили: Браво, Исла, Босежур, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Арангуис, Диас, Санчес, Варгас.
Германия: Тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Рюдигер, Хектор, Дракслер, Горецка, Штиндль, Киммих, Руди, Вернер.
Главный арбитр матча: Милорад Мажич.
Предупреждения: Киммих — 59, Видаль — 59, Хара — 66, Варгас — 75, Джан — 90, Браво — 90+1, Руди — 90+1.
Голы: Штиндль 20 — 0:1.