



США

Вашингтонская хаотизация Большого Ближнего Востока, обострение и эскалация в азиатско-тихоокеанском регионе, активное давление на Российскую Федерацию, антитрамповская война внутри американских элит. Всё это звенья одной цепи, одной войны трех главных геополитических центров силы. Каковы союзы в этой борьбе? На чьей стороне выступает Поднебесная? Почему Пекин — не в фокусе американского давления, и в связи с чем вся агрессия США направлена исключительно против нас?

Усмирение Пекина

До начала двухтысячных годов Китай не рассматривался Соединенными Штатами как потенциальная конкурентная угроза. США прекрасно понимали, что развитие этой страны неразрывно связано с пятью национальными столпами экономического роста: стратегией постоянного наращивания промышленных производств, дешевыми трудовыми ресурсами, внешними рынками сбыта, иностранными технологиями и импортным сырьем для генерации всего производственного процесса.

Большую часть этих экономических драйверов Вашингтон был в состоянии контролировать, а в дальнейшем, по подсчетам западных аналитиков, замедления темпов роста КНР в ближайшие десятилетия было бы вполне достаточно для того, чтобы к 2030 году не дать ей обогнать США по ключевым экономическим показателям, а, значит, и не позволить достичь существенного перевода структуры национальной экономики на замкнутый цикл. В этом случае сотни миллионов китайцев, уровень благосостояния которых к тому моменту мог бы быть кардинально увеличен, не смогут создать нужного объема внутреннего спроса, и, следовательно, Америка не утратит возможности по внешнему влиянию на политику и экономику страны.

Так, по данным главного партийного рупора КНР — газеты «Жэньминь жибао», к 2020-му году процент среднего класса в стране должен был составлять порядка 30% от общего числа населения и именно для нивелирования подобного сценария элиты США и разработали несколько приемлемых методик. Однако именно из-за их количества, около 17 лет назад, в американском истеблишменте и произошел грандиозный раскол мнений.

Часть элит, находящаяся в то время у непосредственной власти (транснациональные элиты США — представители частных корпораций, банков и иных финансовых структур, исповедующих политику открытой глобализации), предлагала оставить все как есть. Они утверждали, что развитие Пекина происходит за счет потребления им колоссальных объемов энергии и недр, и, следовательно, совершенно необязательно лишаться отличного дохода и разрушать созданную «фабрику мира», а необходимо лишь отрезать Китай от внешних энергоресурсов и рынков сбыта, неконтролируемых США. В этом случае, зависимость КНР от Америки сохранится, а ее темпы роста будут нивелированы в нужных для Вашингтона пределах.

Противоположная часть элит — национальная закулиса, была кардинально против такой повестки «дня», утверждая, что у такой дорожной карты слишком много потенциальных рисков, а возможные прибыли никак не оправдывают делегирование Китаю возможности развиваться без сопротивления. К тому же, как они утверждали, жесткий сценарий экономической конфронтации в какой-то момент всё равно придется инициировать, и в этом случае осуществлять перенос производств обратно в США, вести войну с искусственным занижением курса юаня, а также нивелировать военное могущество развившейся конкурентной страны, будет значительно сложнее.

Позиции сторон были равными, но в тот период, на волне экономического роста генерируемого распадом СССР, транснациональные элиты были на коне политической ситуации, и их сценарий победил. Перенос производств в Китай продолжился, корпорации США зарабатывали сверхприбыли, торговля не прекратилась, а внешняя американская политика полностью сосредоточилась на изоляции Пекина от всех внешних ресурсных и энергетических «продавцов».

Национальные элиты оказались в меньшинстве, но и они не слишком сопротивлялись проводимому процессу, поскольку понимали, что других возможностей для развития емкого внутреннего рынка к 2030 году, кроме как наращивания экспортно-ориентированной экономики, у Китая не было, а единственной на тот момент сверхдержавой были только они.

Ближний Восток: ключевая точка сдерживания Китая

В двухтысячных годах Россия рассматривалась миром исключительно как продукт для разделения и распродажи. Поэтому стратегия США в отношении нашей страны была элементарной: создать абсолютное военное превосходство в области неконвенционального, ракетного и морского вооружения, сместить власть нового президента под внешним и внутренним давлением и провести сланцевую революцию, добив страну демпингом цен на энергоносители.

Тогда это казалась абсолютно осуществимым, и потому в отношении России США не испытывали существенных опасений. Ввиду этого, основным неподконтрольным источником колоссальных сырьевых ресурсов Вашингтон считал исключительно Ближний Восток. Причем в таких странах как Ливия, Сирия, Ирак и прочие государства региона, недра были национализированы, а это априори мешало транснациональным западным корпорациям скупать их для получения управляемости.

В среднем мир потребляет порядка девяти миллиардов кубометров газа в день и около девяноста миллионов баррелей нефти в сутки. Девяносто миллионов баррелей — это девяносто миллионов бочек по сто пятьдесят девять литров каждая, львиную долю из которых потребляет Китай. Нефть и газ неравномерно распределены по планете и главной заправкой мировой экономики по праву считается Ближний Восток и Персидский залив. Таким образом, вопрос энергии, геополитики, мира и войны оказался напрямую связан с этим маленьким географическим регионом. Разумеется, такая зависимость китайской и мировой экономик от энергосырья порождала огромный спрос, а, соответственно, и заманчивые предложения. В связи с чем США в их игре за мировое господство сочли нецелесообразным полагаться на одну только лояльность подконтрольных проамериканских марионеток и решили, что лучшие гарантии управляемости даст только всеобщая ближневосточная война.

Причину для начала конфликта найти было несложно, проблема состояла лишь в том, какая именно болевая точка региона будет использована для цепной реакции создаваемого хаоса. Наиболее удобным методом, оказался извечный религиозный конфликт Ближнего Востока, а именно глубинные разногласия, существующие между суннитами и шиитами. Всё, что необходимо было для его инициации — это разрушение того шаткого равновесия, которое исторически сложилось в регионе по целевому вопросу. Последовало американское вторжение в Ирак.

После падения Ирака, цепная реакция распространялась далее, и тлеющий конфликт между шиитским миром во главе с Ираном и суннитской частью во главе с Саудовской Аравией предсказуемо запылал.

Для контролируемости процесса в период иракской интервенции США купили или взяли в плен большую часть иракского генералитета, вместе с существенной долей командного состава армии. В дальнейшем все эти люди оказались в различных военных тюрьмах. А спустя еще некоторое время весь цвет иракского генералитета, по большей части прошедший отличную советскую офицерскую школу, «совершенно неожиданно» и почти в полном составе «бежал» из мест лишения свободы. В дальнейшем, результатом этого события стало появление на Ближнем Востоке будущего руководства запрещенного в России ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позже, уже под предлогом «борьбы с терроризмом», Вашингтон продолжил наращивание своего регионального присутствия, и в 2011 году в составе сил НАТО превратил в руины Ливию. Колоссальные и битком набитые советские склады вооружения «растеклись» по всему Ближнему Востоку, а четко структурированный командный состав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для которого странами Персидского залива уже были открыты щедрые линии денежного и комплектующего финансирования, получил масштабное пополнение.

К этому моменту у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилось не только высокотехнологичное оборудование, но и собственные многочисленные съемочные бригады, вербовщики, представители, агентурные сети и такие разведывательные данные, которые без внешнего участия у них появиться не могли. Так началось победное шествие этой террористической организации по всему ближневосточному региону, с подключением к процессу прочих аффилированных структур.

Китай по итогам этого вторжения остался без многомиллиардных контрактов на недра Ливии. Россия, по мнению Запада, всё еще была контролируема, а ресурсная база черной Африки и так плотно курировалась европейскими и американскими корпорациями (где точно так же, как и на Ближнем Востоке, поддерживались очаги кровопролитных воин, распрей и напряженности). Процесс отторжения Китая от мировых энергоресурсов пошагово продолжался, разрушение Ближнего Востока развивалось по плану, а аппетиты США росли. Теперь новым этапом ближневосточной стратегии, направленным уже против остального мира, являлось трансформирование подконтрольных террористических и «оппозиционных» формирований в полноценные боевые объединения.

Причина для этого была проста и состояла в том, что для поддержания постоянного единоличного господства США было жизненно необходимо оставаться единственной страной на планете, которая в экономическом, техническом и научном плане развивалась бы непрерывно. В двадцатом веке для этих целей были организованы две мировые войны, многочисленные революции и конфликты, в которых конкуренты США периодически вдалбливали друг в друга в каменный век.

Но с появлением в результате Второй мировой войны ядерного оружия ситуация изменилась, и в последние 72 года ни одного масштабного конфликта в мире не происходило. В итоге Китай планомерно развивается уже несколько десятилетий, Европа более полувека, и даже Россия под диким прессингом и постоянным саботажем тем не менее тоже упорно двигается вперед последние 17 лет. Оказалось, что в условиях мирного сосуществования США удержать свое доминирование не в состоянии. А сама концепция существования Америки, по лекалам транснациональных элит, равных конкурентов на мировой арене не предполагала.

Для решения данного противоречия с 2000-го по 2016 год параллельно с изоляцией Китая на территориях разрушенных государств планировалось взрастить и укомплектовать управляемые террористические формирования. Целью их создания было направление контролируемого терроризма на те страны и объединения, конкуренция которых угрожала американскому гегемонизму в XXI веке — на Россию (через Среднюю Азию), Китай (через дестабилизацию Уйгурского автономного округа), в дальнейшем Индию (через активацию индо-пакистанского конфликта) и так далее. Для Европы была приготовлена более красивая формула — цивилизованное экономическое рабство, волны беженцев, серии терактов, усиление правых настроений и закабаления Европейского союза колониальным договором TTIP, лишающим его возможности торговли с Китаем.

При этом создаваемые транснациональными элитами террористические «армии», в отличие от традиционных, не имели собственной Родины, не привязывались к конкретному месту жительства и по ним нельзя было нанести ответного стратегического удара. А это полностью развязывало руки Америке для ее привычной англо-саксонской методологии: «разрушай конкурента, разделяй союзников, и властвуй над обоими», не опасаясь нуклеарного возмездия. Вплоть до начала 2014 года американский план работал удовлетворительно. Однако в марте 2014 года произошло первое, крайне насторожившее США событие: Москва неожиданно заявила о национальном суверенитете: домой был возвращен Крым.

Продолжение следует…