



Aljazeera.net Мохаммед Мосаддык

На днях американский телеканал Fox News выступил с интригующим сообщением. Комментируя выступление госсекретаря США Тиллерсона на слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам по бюджету на 2018 финансовый год, в котором Тиллерсон подчеркнул, что «политика США направлена на сдерживание возможностей Ирана в рамках его ядерной программы» и что «будет проводиться работа по поддержке тех элементов внутри Ирана, которые приведут к мирному переходу правительства», телеканал обратил внимание на реакцию Тегерана.

Посол Ирана в ООН Голамали Хошру в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назвал заявления госсекретаря «вопиющим нарушением Алжирских соглашений 1981 года, согласно которым Соединенные Штаты обязались не вмешиваться, прямо или косвенно, политическими или военные средствами, во внутренние дела Ирана». Но не только это. Fox News обозначил некоторые важные особенности ситуации. Во-первых, выступление Тиллерсона состоялось через несколько недель после переизбрания президента Хасана Рухани на очередной четырехлетний срок. Во-вторых, по словам Хошру, заявление госсекретаря совпало с выпуском недавно рассекреченных документов, в которых «уточняется роль американских агентов в свержении правительства народного и демократически избранного премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка 19 августа 1953 года».

Держал ли в уме Тиллерсон нечто подобное, сказать сложно, тут возможны случайности и совпадения. Однако Тегеран считает иначе, полагая, что Вашингтон пытается подвесить над Рухани тень Мосаддыка. Действительно, на сайте Архива Национальной Безопасности США появилось сообщение об издании нового сборника рассекреченных документов «Международные отношения Соединенных Штатов, 1952 — 1954, Иран». В сопроводительной записке, опубликованной на том же сайте, отмечается, что в сборник «включены увлекательные подробности о иранском, американском и британском планировании и осуществлении тайных операций в Иране», которые «на протяжении десятилетий были предметом внутренних дебатов и общественных дискуссий, в которых опускались все ссылки на роль американских и британских спецслужб по свержению иранского премьер-министра Мохаммеда Моссадыка». На сей раз все иначе, что, по оценке американского исследователя, редактора сборника Малкольмна Бирна, «ошеломляет».

Как убирали Мосаддыка

Сразу внесем уточнение: утвердившееся в историографии название операции «Аякс» по свержению в Иране в 1953 году премьер-министра Моссадыка с участием ЦРУ и британской разведки неточно. Настоящее ее название — TPAJAX. В остальном, за исключение некоторых деталей оперативного свойства, российские историки адекватно описывают события в Иране того периода, указывая на причастность ЦРУ и британской разведки к устранению главы иранского правительства. Они вызывают повышенный интерес в связи с нарастающей нестабильностью обстановки на Ближнем Востоке и новым витком противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

Во время Второй мировой войны Иран был фактически разделен на оккупационные зоны. На севере стояли советские войска, на юге — британские, что сказывалось на внутриполитической ситуации в стране. В 1948 году начались активные выступления против АИНК (Англо-иранской нефтяной компании), которая еще в 1933 году продлила срок владения нефтяными богатствами Ирана на 60 лет. Движение за национализацию нефтяной промышленности возглавил Мохаммед Мосаддык. 15 марта 1951 года иранский меджлис принял соответствующий закон, а 29 апреля 1951 года было сформировано правительство во главе с Мосаддыком, который запустил широкую программу реформ, нацеленную на борьбу с бедностью и избавление от внешней (прежде всего, британской) зависимости.

Главным пунктом его программы стало изменение системы отношений с АИНК. Мосаддык потребовал, чтобы британцы увеличили долю отчислений от продажи нефти в иранский бюджет до 50%, как это, например, делали американцы в Саудовской Аравии. Руководители компании категорически отказались, что после серии провальных переговоров привело к национализации ее объектов в Иране. В ответ Лондон отказался приобретать персидскую нефть. Когда это не сработало, к иранскому побережью были направлены боевые корабли. Их задачей стало установление морской блокады страны. Президент США Гарри Трумэн едва отговорил тогда британцев от необдуманных шагов. Изменилась ситуация с приходом к власти Дуайта Эйзенхауэра.

Советские войска, после войны занимавшие северные и западные районы Ирана, уже были оттуда выведены. А в Вашингтоне начала 1950-х тема противостояния «коммунистической заразе» была столь же актуальна. Именно эта позиция и обозначена в рассекреченных ЦРУ документах, когда США и Англия через подконтрольные им СМИ начали масштабную кампанию дискредитации премьера, а на севере страны появились вооруженные партизанские отряды. «Мохаммед Моссадык не был ни сумасшедшим, ни страдавшим от старческого эмоционального расстройства, каким его часто изображали в зарубежной прессе; однако он стал настолько привержен идеалам национализма, что решался на вещи, которые не помогли бы его народу даже в самом лучшем и альтруистическом из миров. Отказываясь от сделки — разве что на его собственных бескомпромиссных условиях — с Англо-иранской нефтяной компанией, фактически он бросил вызов профессиональным политикам британского правительства. Эти лидеры полагали, и не без оснований, что дешевая нефть для Великобритании и высокая прибыль для компании были жизненно важными национальными интересами», — сказано в одном из опубликованных отчетов ЦРУ для внутреннего пользования.

После того, как Моссадык подписал торговое соглашение с Советским Союзом и начал переговоры с Венгрией, Польшей и Чехословакией, и было принято решение о его свержении. «Военный переворот, в результате которого свергли премьера и его Национальный фронт, проводился под руководством ЦРУ как акт внешней политики Соединенных Штатов и был задуман и подтвержден на самом высоком правительственном уровне», — говорится в документе Лэнгли. Но интрига не в этом. ЦРУ порциями рассекречивает документы по Мосаддыку. Раньше Вашингтон подавал это как «жест доброй воли», стремление «расчистить площадку» перед возможными переговорами с руководством Исламской республики. А сейчас? Возможно, это демонстрация технологий организации ненасильственных переворотов, позднее получивших название «цветных революций».

Состоится ли удар по Рухани

Создается внешне парадоксальная ситуация: президент Ирана Рухани пытался и пытается сблизиться с США и Западом, но со стороны администрации Дональда Трампа подвергается жесткому давлению. Внешне Вашингтон заявляет о неприемлемости для себя так называемой ядерной сделки, обвиняет Тегеран «в поддержке регионального и мирового терроризма», стимулирует создание против него в регионе враждебной военно-политической коалиции. Если искать историческую аналогию таким действиям США, то она действительно выводит на события 1953 года. Тем более что на сирийском направлении действует альянс Россия-Иран-Турция, который, по мнению британского издания The Conversation, «раздражает США».

Вашингтон не делает секрет из того, что намерен разыграть против президента Рухани так называемую «консервативную карту», и, по словам вице-президента США Майкла Пенса, предложить «лучшие варианты в решении иранской проблемы». Но вряд ли в данный момент США готовы на военный вариант в отношении Тегерана. Скорее всего, они попытаются через так называемую «пятую колону» в Иране выставить консерваторов против либералов, чтобы создать ситуацию для выхода Тегерана из ядерного соглашения. «Как бы это ни было трагично, ингредиенты постепенно собираются для возможной войны с Ираном», — отметил на страницах журнала National Interest Пол Пиллар бывший аналитик ЦРУ, ушедший в отставку в 2005 году с поста главы Ближневосточного отдела Национального разведывательного совета.

По крайней мере, враждебность в отношении Ирана может привести к попыткам смены режима, в худшем случае — это может разжечь «горячую войну» внутри страны или в регионе. Так что острая реакция посла Ирана в ООН на заявление Тиллерсона далеко не случайна.