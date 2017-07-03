Конкуренция на губернаторских выборах-2017
Конкуренция — постоянный и действенный фактор российской политики, в том числе и губернаторских выборов. Она стала привычной и воспринимается элитами, в том числе оппозиционными, как «новая нормальность». В 2017 году старые закономерности губернаторских кампаний сочетаются с новыми тенденциями.
Во-первых, в целом ряде регионов конкуренция сегодня выше, чем на губернаторских выборах 5 лет назад. Например, в Белгородской и Новгородской областях единственными кандидатами от парламентской оппозиции в 2012 году были представители ЛДПР (Ирина Горькова и Виктор Михайлов соответственно). Сегодня в тех же регионах реальные шансы на регистрацию в качестве кандидатов имеют представители всех думских оппозиционных партий.
Во-вторых, выдвижение на выборах не самых сильных кандидатов или отказ партий от участия в губернаторских кампаниях стали проявляться еще в первой половине 2000-х, задолго до появления «муниципального фильтра». Среди причин этой тенденции — ослабление отделений парламентских оппозиционных партий во многих регионах по мере вхождения наиболее влиятельных представителей местных элит в «Единую Россию». По этой и ряду других причин уже тогда региональным отделениям оппозиционных партий иногда стало выгоднее вступить в подобие коалиции с действующим губернатором, чем агрессивно противостоять ему на выборах. Подобное мы видим и сейчас. Ряд парламентских партий отказались от выдвижения своих кандидатов еще на стадии партийных конференций. Один из ярких примеров — Марий Эл, где врио главы республики Александр Евстифеев был приглашен на конференцию КПРФ и был поддержан руководителями регионального отделения партии.
В-третьих, преимущественно нишевый характер конкуренции в ходе большинства губернаторских кампаний отражает общие тенденции политического процесса на федеральном уровне. Показательны думские выборы 2016 года, в ходе которых основная часть оппозиционных партий стремилась к мобилизации базового электората в собственных электоральных нишах, практически не пытаясь бороться за сторонников из других ниш (исключением стала ЛДПР). Тем не менее прошедшие парламентские выборы никак нельзя назвать неконкурентными.
В-четвертых, врио губернатора в период между назначением в регион и официальным стартом предвыборной кампании попадает в ситуацию, когда региональные элиты и протестные группы уже тестируют на прочность его позиции. В это время он часто подвергается интенсивным информационным атакам, вынужден иметь дело с протестной активностью и идти на уступки — как представителям элит, так и протестным группам. Фактически в это время проходит «нулевой тур» выборов. Например, характер встреч врио глав регионов с представителями региональных отделений «Единой России» в ходе губернаторских праймериз партии продемонстрировал: это не протокольные мероприятия, там могут быть заданы жесткие вопросы такому кандидату. И эти вопросы были заданы.
В-пятых, убедительность победы губернатора на выборах обусловлена отнюдь не наличием «большого игрока» (сильного оппозиционного кандидата), способного обеспечить второй тур или даже поставить под сомнение победу основного кандидата, — это как раз ослабляет эту убедительность в глазах населения и элит. Она обусловлена эффективностью электорального послания и самой кампании основного кандидата, качеством механизмов вовлечения населения, представленностью на выборах системных оппозиционных сил, отсутствием претензий и скандалов.
В-шестых, помощь «Единой России» оппозиционным кандидатам в преодолении муниципального фильтра, конечно, несет для таких кандидатов имиджевые риски. Но эти риски не мешают оппозиции сохранять базовый электорат и — в случае проведения эффективной кампании — даже привлекать новый.
Даже в случае отмены «муниципального фильтра» курс многих отделений парламентских оппозиционных партий на долгосрочные соглашения с врио губернаторов в логике солидарной ответственности, а не на агрессивную борьбу с ними в ходе губернаторских кампаний, скорее всего, сохранится. В любом случае фильтр — долговременный механизм, определяющий правила предвыборной борьбы. Менять правила игры во время игры, тем более под давлением оппонентов — нелогично для любого политического субъекта. Хотя в дальнейшем необходима серьезная диагностика работы фильтра и экспертная дискуссия по этому поводу.
Можно выделить несколько уровней конкуренции на губернаторских выборах 2017 года.
Умеренный. Причиной может быть доминирование идущего на выборы главы региона, отказ от участия в гонке представителей ключевых оппозиционных сил или явный расчет оппонирующих власти кандидатов на ведение инерционной кампании.
Существенный. Часть оппозиционных кандидатов рассчитывает на активную кампанию и могут привлечь не только нишевый электорат, однако серьезных рисков для кандидата от «Единой России» это не создает.
Потенциально значительный. Часть кандидатов может провести жесткую кампанию против идущего на выборы главы региона, получив серьезную поддержку за пределами своей электоральной ниши, присутствуют заметные протестные настроения среди избирателей. Однако ключевые оппозиционные кандидаты сталкиваются со сложностями при прохождении муниципального фильтра.
|Регион
|Основные кандидаты
|Возможный сценарий кампании
|Уровень конкуренции
|Белгородская область
|Евгений Савченко (губернатор, «Единая Россия»);Станислав Панов (депутат облдумы, КПРФ), Юрий Осетров (депутат облдумы, «Справедливая Россия»).Кандидат от ЛДПР будет выдвинут 8 июля 2017 года на партийной конференции
|Скорее, всего предвыборная кампания в регионе пройдет спокойно: без острой конкуренции и жесткой критики действующего губернатора кандидатами Хотя не исключены информационные атаки извне против Е. Савченко, связанные с желанием заинтересованных в области внешних игроков ослабить позиции губернатора. В целом у Е. Савченко хорошие шансы на уверенную победу при высокой явке.
|Умеренный. Доминирование основного кандидата, опора его конкурентов только на ядерный электорат своих партий
|Бурятия
|Алексей Цыденов (врио губернатора, «Единая Россия»), Вячеслав Мархаев (член Совета Федерации от Иркутской области, КПРФ), Сергей Дорош (ЛДПР, координатор регионального отделения), Бато Багдаев (телеведущий, «КоммунистыРоссии»), Игорь Пронькинов (руководитель ООО «Шуудэр», «Российская партия пенсионеров за справедливость»), Юрий Базаржапов, (гендиректор сети частных центров развития ребёнка, «Партия родителей будущего»).
|В случае регистрации кандидатом В. Мархаева он станет основным соперником В.Цыденова. В этих условиях продолжится его активная работа с протестными группами области (отметим его встречу с дальнобойщиками, протестующими в Улан-Удэ против внедрения «Платона» в марте 2017 года). В. Мархаев, вероятно, и в дальнейшем будет получать информационную поддержку от ряда иркутских СМИ. Даже в случае непрохождения Мархаевым муниципального фильтра информационная кампания против Цыденова может продолжиться.
|Потенциально значительный. В. Мархаев в случае регистрации кандидатом имеет шанс привлечь дополнительные голоса, кроме традиционного электората КПРФ
|Калининградская область
|Антон Алиханов (врио губернатора, «Единая Россия»), Игорь Ревин (депутат облдумы, КПРФ), Евгений Мишин (депутат облдумы, ЛДПР), Владимир Султанов (бывший депутат облдумы, КПСС), Екатерина Тимофеева (Российская экологическая партия «Зелёные»). «Справедливая Россия» выдвигать своего кандидата на данных выборах не будет.
|Наиболее вероятно выглядит максимально сдержанная кампания ключевых оппозиционных кандидатов, позволяющая им мобилизовать только базовый электорат своих партий. В этом смысле ситуация будет напоминать калининградские губернаторские выборы 2015 года. Негативные настроения в области по отношению к А. Алиханову также незначительны.
|Умеренный. Агитация оппозиционных кандидатов, вероятнее всего, будет идти только в пределах своих электоральных ниш
|Карелия
|Артур Парфенчиков (врио главы региона, «Единая Россия»), Ирина Петеляева (депутат заксобрания, «Справедливая Россия»), Евгений Ульянов (первый секретарь рескома КПРФ), Евгений Беседный (ЛДПР, координатор регионального отделения), Николай Тараканов («Родина», глава регионального отделения партии), Ольга Ильюкова («Патриоты России», глава регионального отделения партии), Елена Гнетова (Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики, «Партия роста»), Игорь Алпеев (гендиректор ООО «Северо-Западное Финансовое Аудиторское Агентство», «Народ против коррупции»),
|Наиболее перспективным оппозиционным кандидатом считается И.Петеляева. В случае проведения активной кампании может привлечь голоса не только сторонников «Справедливой России». Кроме того, участие в гонке большого числа оппозиционных кандидатов, также может сработать на повышение явки протестного электората. К информационной кампании против А. Парфенчикова могут подключиться и некоторые федеральные СМИ (отметим публикации о скандалах в ФССП). Тем не менее, пока не очевидно, что кампания против врио главы региона в предвыборный период будет интенсивной.
|Существенный. Возможность некоторых кандидатов выйти за пределы своих электоральных ниш
|Кировская область
|Игорь Васильев (врио губернатора, «Единая Россия»), Сергей Мамаев (депутат областного заксобрания, КПРФ), Кирилл Черкасов (депутат Госдумы РФ, ЛДПР), Николай Барсуков («Коммунисты России»), Николай Дубравин (депутат Слободкинской городской Думы, самовыдвиженец)
|Опытными участниками выборов являются К. Черкасов и С. Мамаев, в 2014 году уже баллотировавшиеся в главы Кировской области (С.Мамаев, кроме этого, в 2015 году боролся за пост главы Марий Эл). В регионе ожидаются масштабные протестные акции, в том числе приуроченные к ожидаемому визиту в регион В. Путина в конце июля — начале августа 2017 года. Оппозиция обвиняет областные власти в планах урезать социальные льготы для населения и в сворачивании ряда инвестиционных проектов. В то же время протестные настроения в отношении лично И. Васильева пока не очень велики.
|Существенный. Возможность некоторых кандидатов выйти за пределы своих электоральных ниш.
|Марий Эл
|Александр Евстифеев (врио главы республики, «Единая Россия», Альберт Фёдоров (ЛДПР, координатор регионального отделения), Наталья Глущенко («Справедливая Россия», председатель Совета регионального отделения), Андрей Смышляев («Гражданская платформа», председатель Совета регионального отделения), Николай Семенов (сотрудник ПАО «Россети», «Российская экологическая партия «Зеленые»), Валентина Злобина (экс-депутат Госсобрания республики, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). КПРФ отказалась от выдвижения кандидата.
|Руководство республиканского отделения КПРФ, при Л. Маркелове остававшейся самой заметной системной оппозиционной силой региона, пошло на альянс с врио главы Марий Эл. Первый секретарь республиканского отделения партии Иван Казанков и депутат Госдумы РФ Сергей Казанков призвали поддержать А.Евстифеева. Вероятно, кампания основной части оппозиционных кандидатов не будет интенсивной.
|Умеренный. Кампания с высокой вероятностью пройдет без кандидата от основной оппозиционной силы региона (КПРФ) при инерционной кампании других кандидатов.
|Мордовия
|Владимир Волков (глава региона, «Единая Россия»), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Евгений Тюрин (ЛДПР, координатор регионального отделения), Петр Вельмакин (Российская политическая Партия мира и единства).
|Скорее всего, кандидаты от оппозиционных партий будут избегать критики главы региона. Кроме того, протестное голосование в республике на выборах всех уровней традиционно остается незначительным.
|Умеренный. Абсолютное доминирование основного кандидата
|Новгородская область
|Андрей Никитин (врио губернатора, «Единая Россия»), Ольга Ефимова (КПРФ, депутат облдумы), Антон Морозов (депутат Госдумы РФ, ЛДПР), Михаил Панов (депутат Думы Великого Новгорода, «Справедливая Россия»), Анна Черепанова («Яблоко», председатель Совета регионального отделения), Николай Захаров («Патриоты России»).
|Ранее область отличалась заметным уровнем протестного голосования. В мае-июне 2017 года против врио губернатора А. Никитина прошла серия информационных атак. Одним из основных критиков этого кандидата в ходе кампании может выступить О.Ефимова. Однако А. Никитин пользуется значительной поддержкой населения при невысоком антирейтинге, массовых протестных настроений в отношении него нет. В данный момент деятельность оппозиционных кандидатов не связана с серьезными рисками для врио губернатора.
|Умеренный. В регионе — значительное количество кандидатов, выдвинутых оппозиционными партиями, с реальными шансами на регистрацию.
|Пермский край
|Максим Решетников (врио губернатора, «Единая Россия»);Ирина Филатова (адвокат, КПРФ), Олег Постников (депутат краевого заксобрания, ЛДПР), Владимир Аликин (профессор, член Всероссийского общества охраны природы, «Справедливая Россия»), Константин Окунев (лидер движения «Выбор», партия «Города России»), Андрей Степанов (член крайизбиркома, «Патриоты России»), Олег Хараськин (руководитель аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому краю, Партия «Великое Отечество»).
|Некоторые из оппозиционных кандидатов (например, москвичка И. Филатова) слабо связаны с регионом, другие ранее не очень удачно участвовали в выборных кампаниях (как В. Аликин). Большинство выдвиженцев оппозиционных партий, вероятно, не будет вести активную кампанию. С более резкой критикой властей может выступить К.Окунев. В регионе есть давние социальные проблемы (заметны, например, акции обманутых дольщиков), но масштабного протестного голосования пока не ожидается.
|Умеренный. Многие кандидаты от оппозиции будут испытывать трудности даже с мобилизацией базового электората своих партий
|Рязанская область
|Николай Любимов (врио губернатора, «Единая Россия»);Владимир Федоткин (депутат Госдумы РФ, КПРФ), Александр Шерин (депутат Госдумы РФ, ЛДПР), Сергей Пупков (депутат облдумы, «Справедливая Россия»), Александра Перехватова (начальник Главного архивного управления области, Партия роста), Святослав Голубятников (подполковник ВДВ в отставке, Партия возрождения России).
|Большинство оппозиционных кандидатов обладает довольно ограниченной личной популярностью. Против некоторых опытных политиков (например, В. Федоткина) может сработать эффект усталости избирателя от старых лиц.
|Существенный. Работа большинства оппозиционных кандидатов только в своих электоральных нишах
|Саратовская область
|Валерий Радаев (губернатор, «Единая Россия»), Ольга Алимова (депутат областной Думы, КПРФ), Станислав Денисенко (гендиректор ООО «Мастер склад», ЛДПР).
|Активную кампанию с критикой губернатора (в т.ч. в рамках уличных акций) проводят представители КПРФ, что может позволить им частично расширить электоральную базу. Но позиции В. Радаева в регионе остаются прочными, критика со стороны оппозиции не создает для него действительно серьезных угроз.
|Существенный. Ожидается продолжение активной кампании О. Алимовой для привлечения протестного электората
|Севастополь
|Дмитрий Овсянников (врио губернатора, «Единая Россия»), Роман Кияшко (КПРФ, второй секретарь горкома), Илья Журавлев (депутат заксобрания Севастополя, ЛДПР), Иван Ермаков (председатель Севастопольского горсовета в 1991—1992 годах, «Патриоты России»), Виктор Резанов («Народ против коррупции»), Николай Княжев (КПСС), Никита Штыков (профессор МГУП им. И. Федорова, Российская экологическая партия «Зелёные»).
|Протестные настроения в городе (в т.ч. уличные акции против проекта Генплана) дают возможность расширения поддержки оппозиционных политиков. Вокруг Р. Кияшко сформирована коалиция нескольких оппозиционных сил (включая представителей «Справедливой России»). В то же время отказ от участия в кампании некоторых известных потенциальных кандидатов (например, Олега Николаева) несколько понижает уровень конкуренции.
|Потенциально значительный. Вероятность активной кампании ряда оппозиционных кандидатов на фоне протестных настроений.
|Свердловская область
|Евгений Куйвашев (врио губернатора, «Единая Россия»), Алексей Парфенов (КПРФ), Игорь Торощин (депутат Госдумы РФ, ЛДПР), Дмитрий Ионин (депутат заксобрания, «Справедливая Россия»), Евгений Ройзман (глава Екатеринбурга, «Яблоко), Дмитрий Серегин (депутат Екатеринбургской городской Думы, Российская партия пенсионеров за справедливость), Константин Киселев (депутат Екатеринбургской городской Думы, Российская экологическая партия «Зеленые»), Олеся Красномовец (серебряная медалистка Олимпийских игр 2004 года, «Патриоты России»), Виктор Костромин (правозащитник, «Народ против коррупции»).
|В регионе сохраняется протестная активность. В то же время шансы на регистрацию в качестве кандидата наиболее активного критика действующего губернатора, мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана, не очень велики. Ройзман испытывает проблемы из-за слабости поддерживающей его коалиции муниципальных депутатов, позднего вступления в кампанию и его неприятия региональным отделением «Яблока» (из-за чего выдвижение осуществлялось — с нарушениями, о которых уже сказала Э. Памфилова — федеральными органами партии). Некоторые оппозиционные кандидаты (например, А. Парфенов) слабо связаны с регионом. Ряд политиков с сильными позициями в регионе (например, Александр Бурков) отказались от участия в гонке.
|Существенный. Сравнительно высокий уровень протестных настроений. Однако, если кандидатом не будет зарегистрирован Е. Ройзман, можно будет говорить скорее о существенном уровне конкуренции.
|Томская область
|Сергей Жвачкин (губернатор, «Единая Россия»), Наталья Барышникова (руководитель фракции КПРФ в Законодательной Думе области), Александр Ростовцев (врач Северской клинической больницы, «Справедливая Россия»), Алексей Диденко (Председатель Комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, ЛДПР), Олег Федосеев (предприниматель, «Коммунисты России»).
|Пока оппозиционные кандидаты настроены скорее на инерционную кампанию. Наиболее активно в информационном поле может действовать А.Диденко. Однако протестные настроения ограничены. Позиции С. Жвачкина в регионе достаточно крепки.
|Умеренный. Работа кандидатов будет проходить только в своих электоральных нишах
|Удмуртия
|Александр Бречалов (врио главы региона, «Единая Россия»), Фарид Юнусов («Справедливая Россия», руководитель регионального отделения), Тимур Ягафаров (руководитель фракции ЛДПР в Госсовете республики), Андрей Иванов (главный редактор МАУ «Столица Ижевск», КПСС).
|Действия А. Бречалова могут вызывать недовольство старых элит, но пока активных действий против основного кандидата со стороны оппозиции не наблюдается. Больше шансов на спокойный характер предвыборной кампании в регионе.
|Умеренный. Работа кандидатов — только в своих электоральных нишах
|Ярославская область
|Дмитрий Миронов (врио губернатора, «Единая Россия»), Михаил Парамонов (депутат облдумы, КПРФ), Андрей Ватлин (депутат собрания представителей Переславского района, ЛДПР), Сергей Балабаев (депутат олблдумы, ПАРНАС). «Справедливая Россия» отказалась от выдвижения кандидата.
|Серьезный уровень протестных настроений в области, недовольство представителей старых региональных элит и неоднократные информационные атаки против врио губернатора повышают уровень конкуренции в ходе кампании. Среди самых активных критиков главы области — М. Парамонов и С.Балабаев.
|Потенциально значительный. В кампании участвуют узнаваемые оппозиционные кандидаты при заметных протестных настроениях в регионе