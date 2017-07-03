Конкуренция — постоянный и действенный фактор российской политики, в том числе и губернаторских выборов. Она стала привычной и воспринимается элитами, в том числе оппозиционными, как «новая нормальность». В 2017 году старые закономерности губернаторских кампаний сочетаются с новыми тенденциями.

Илья Машков (1881-1944). Снедь московская. Хлебы. 1924

Во-первых, в целом ряде регионов конкуренция сегодня выше, чем на губернаторских выборах 5 лет назад. Например, в Белгородской и Новгородской областях единственными кандидатами от парламентской оппозиции в 2012 году были представители ЛДПР (Ирина Горькова и Виктор Михайлов соответственно). Сегодня в тех же регионах реальные шансы на регистрацию в качестве кандидатов имеют представители всех думских оппозиционных партий.

Во-вторых, выдвижение на выборах не самых сильных кандидатов или отказ партий от участия в губернаторских кампаниях стали проявляться еще в первой половине 2000-х, задолго до появления «муниципального фильтра». Среди причин этой тенденции — ослабление отделений парламентских оппозиционных партий во многих регионах по мере вхождения наиболее влиятельных представителей местных элит в «Единую Россию». По этой и ряду других причин уже тогда региональным отделениям оппозиционных партий иногда стало выгоднее вступить в подобие коалиции с действующим губернатором, чем агрессивно противостоять ему на выборах. Подобное мы видим и сейчас. Ряд парламентских партий отказались от выдвижения своих кандидатов еще на стадии партийных конференций. Один из ярких примеров — Марий Эл, где врио главы республики Александр Евстифеев был приглашен на конференцию КПРФ и был поддержан руководителями регионального отделения партии.

В-третьих, преимущественно нишевый характер конкуренции в ходе большинства губернаторских кампаний отражает общие тенденции политического процесса на федеральном уровне. Показательны думские выборы 2016 года, в ходе которых основная часть оппозиционных партий стремилась к мобилизации базового электората в собственных электоральных нишах, практически не пытаясь бороться за сторонников из других ниш (исключением стала ЛДПР). Тем не менее прошедшие парламентские выборы никак нельзя назвать неконкурентными.

В-четвертых, врио губернатора в период между назначением в регион и официальным стартом предвыборной кампании попадает в ситуацию, когда региональные элиты и протестные группы уже тестируют на прочность его позиции. В это время он часто подвергается интенсивным информационным атакам, вынужден иметь дело с протестной активностью и идти на уступки — как представителям элит, так и протестным группам. Фактически в это время проходит «нулевой тур» выборов. Например, характер встреч врио глав регионов с представителями региональных отделений «Единой России» в ходе губернаторских праймериз партии продемонстрировал: это не протокольные мероприятия, там могут быть заданы жесткие вопросы такому кандидату. И эти вопросы были заданы.

В-пятых, убедительность победы губернатора на выборах обусловлена отнюдь не наличием «большого игрока» (сильного оппозиционного кандидата), способного обеспечить второй тур или даже поставить под сомнение победу основного кандидата, — это как раз ослабляет эту убедительность в глазах населения и элит. Она обусловлена эффективностью электорального послания и самой кампании основного кандидата, качеством механизмов вовлечения населения, представленностью на выборах системных оппозиционных сил, отсутствием претензий и скандалов.

В-шестых, помощь «Единой России» оппозиционным кандидатам в преодолении муниципального фильтра, конечно, несет для таких кандидатов имиджевые риски. Но эти риски не мешают оппозиции сохранять базовый электорат и — в случае проведения эффективной кампании — даже привлекать новый.

Даже в случае отмены «муниципального фильтра» курс многих отделений парламентских оппозиционных партий на долгосрочные соглашения с врио губернаторов в логике солидарной ответственности, а не на агрессивную борьбу с ними в ходе губернаторских кампаний, скорее всего, сохранится. В любом случае фильтр — долговременный механизм, определяющий правила предвыборной борьбы. Менять правила игры во время игры, тем более под давлением оппонентов — нелогично для любого политического субъекта. Хотя в дальнейшем необходима серьезная диагностика работы фильтра и экспертная дискуссия по этому поводу.

Можно выделить несколько уровней конкуренции на губернаторских выборах 2017 года.

Умеренный. Причиной может быть доминирование идущего на выборы главы региона, отказ от участия в гонке представителей ключевых оппозиционных сил или явный расчет оппонирующих власти кандидатов на ведение инерционной кампании.

Существенный. Часть оппозиционных кандидатов рассчитывает на активную кампанию и могут привлечь не только нишевый электорат, однако серьезных рисков для кандидата от «Единой России» это не создает.

Потенциально значительный. Часть кандидатов может провести жесткую кампанию против идущего на выборы главы региона, получив серьезную поддержку за пределами своей электоральной ниши, присутствуют заметные протестные настроения среди избирателей. Однако ключевые оппозиционные кандидаты сталкиваются со сложностями при прохождении муниципального фильтра.