Германия поставила точку по вопросу об Инджирлике

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает газета Hürriyet, из немецкого парламента поступило предложение о выводе войск Германии с базы Инджирлик. Результаты голосования, проведенного в Бундестаге, показали готовность к выводу немецкой армии с базы. Чуть ранее на повестке дня обсуждалась тема о переводе солдат в Иорданию. Кризис, начавшийся после того, как Анкара отказала немецким депутатам в посещении Инджирлика, разросся и стал причиной напряжения в отношениях между Берлином и Анкарой. На этом фоне на заседании правительства Германии и было принято решение о выводе войск из Инджирлика.

Проблемы с поиском зала у Эрдогана в Германии

В прессе появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, собирающийся посетить Германию в рамках саммита G20, не смог найти для себя подходящий зал. Немецкие СМИ (Handelsblatt и Rheinische Post) сообщают о том, что президент Эрдоган 7−8 июля во время проведения саммита в Гамбурге планировал провести встречу с турецкими гражданами, проживающими в Германии. С этой целью были поданы заявки на поиски подходящего помещения для предполагаемой встречи по окончанию саммита 9 июля. Однако во всех заявках было отказано по причине загруженности залов или их ремонта. Запланированное выступление Эрдогана в Германии каждый день освещается немецкими СМИ. В целом граждане Германии не очень приветствуют подобные встречи турецкого президента с общественностью.

Начался суд журналистов по делу о «попытке государственного переворота»

Первое заседание по делу о попытке свержения турецкого правительства, в причастности к которой обвиняют ведущих турецких журналистов, прошло 19 июня в Турции. На заседании присутствовали наблюдатели из Комитета по защите журналистов, Международного института прессы, Международного ПЕН-клуба, Центра мониторинга за соблюдением прав человека, Amnesty International, президент итальянского союза журналистов Рафаэль Ларуссо, а также Британская коллегия Комитета по правам человека.

Для Ахмета Алтана, Мехмета Алтана, Назлы Ылыджак и еще 17 обвиняемых в «попытке нарушить конституционные порядки», «попытке свержения правительства Турецкой республики», «попытке свержения Национального Собрания Турции» было потребовано пожизненное заключение, а за «совместные действия с вооруженной террористической группировкой» до 15 лет тюремного заключения. Среди присутствующих на заседании суда Чаглаян были замечены бывший председатель Республиканской народной партии (РНП) журналист Алтан Оймен и депутат от Демократической партии народов (ДПН) Алтан Тан. Это был первый судебный процесс в отношении журналистов по делу «переворота». Следующее заседание по делу о «соучастии в попытке государственного переворота» с участием Шахина Алпая, Мюмтазера Тюрконе, Али Булача и других известных в журналистских кругах лиц пройдет в сентябре.

Арест депутата по делу о «BYLOCK»

По данным газеты Cumhuriyet, экс-депутат ПСР Шукрю Ондер был задержан за использование программы для обмена сообщениями Bylock. Ондер стал одним из 100 тыс. задержанных и 46 тыс. арестованных по «делу Bylock» без каких-либо правовых доказательств. Bylock — это приложение для обмена сообщениями, абсолютно не отличающееся от огромного количества подобных, которое каждый может скачать себе через itunes или play store. Сообщается, что якобы именно через него происходила переписка на тему организации и планирования путча.

Внимание к приложению Bylock стало приковано сразу после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Судя по всему, Национальная разведывательная организация (MİT) ранее уже определила всех пользователей этой программы, разделив их на группы по образу жизни, мышления и социальному окружению. К примеру, утром в день путча 3000 судей, пользователей Bylock, были уволены со своих должностей. Для того, чтобы общество не заметило, что тайные списки были подготовлены заранее, а лишь потом использованы для обвинения в попытке переворота, были активированы службы новостей Bylock. Более того, чуть позже вспыли ложные подставные сообщения.

Владелец программного обеспечения Bylock Дэвид Кейнс в своем интервью для газеты Hürriyet заявил о том, что 15 июля 2016 года его программа была неактивна. Кроме того, приложение, как утверждают, не устанавливалось тайно, а было выложено в свободном доступе в Apple Store и GooglePlay. Также Кейнс рассказал о том, что с октября 2015 были прекращены выплаты серверу под названием GoDaddy, в связи с чем программа Bylock перестала работать с января 2016 года. По его словам, с тех пор программой никто не пользовался. Эта точная техническая информация полностью опровергает ложь о том, что «переворот был организован с помощью Bylock». Не смотря на то, что 2 суд города Денизли вынес решение о том, что использование Bylock не является причиной для наказания, в ходе задержаний этот факт зачитывается в списке обвинений.

Турецкая армия в Катаре

В официальном письменном заявлении, сделанном Турецкими вооруженными силами, говорится о том, что «22 июня 2017 года в 8:00 в рамках процесса расположения Турецких вооруженных сил в Катаре, заключающегося в обучении, объединении и сотрудничестве Турции и Катара, в Доху были переброшены 23 военных и 5 бронированных транспортных средств. Далее деятельность будет разворачиваться в соответствии с планом». Вместе с первым направленным в Катар эшелоном количество турецких солдат в стране выросло до 113. Сообщается, что в будущем число переброшенных в Катар военных достигнет 1000. Подобным образом планируется размещение и воздушных элементов. Также Турция и Катар думает о совместных военных учениях.

Правительство прибрало к своим рукам сирийские церкви и монастыри

Как сообщает газета Agos, правительство за время режима чрезвычайного положения конфисковавшее сотни наименований собственности и недвижимости, принадлежащего движению «Хизмет», теперь положило глаз на имущество меньшинств. Мэрия города Мардин передала в государственное хранение большое количество разбросанных по всей территории провинции сирийских церквей, монастырей и кладбищ. Фонд Монастыря Мор-Габриэль обжаловал это решение. Однако комиссия по ликвидации отклонила все протесты. Около 30 различных владений бесценного характера были переданы в пользование министерства по делам религии. Кладбища меньшинств, в свою очередь, перешли в руки муниципалитета города Мардин. Сирийцы обратились в суд с ходатайством об отмене этого решения.

Россия и США договорились о южных территориях Сирии

По данным аравийского сайта amanyoluhaber.com, Россия, Америка и Иордания договорились о создании безопасной зоны на юге Сирии. Газета Şarku'l Avsat сообщает, что согласно договору, заключенному между Россией, США и Иорданией, на расстоянии в 30 км от иорданской границы не будет никаких военных сил, кроме сирийцев, а огонь между сирийской армией и Свободной сирийской армией будет прекращен. Кроме того, в рамках достигнутого соглашения будут собираться местные советы, обеспечивающие поступления гуманитарной помощи в регион, сирийские беженцы вернутся из Иордании к себе на родину, и коммерческие отношения между сторонами будут возобновлены.

В обмен на это сирийское правительство вывесит собственные флаги на всех государственных зданиях региона, а также будет контролировать пропускные пункты на границе с Иорданией для обеспечения торговли между Сирией и Иорданией наземными путями. Согласно договору, все стороны объединят свои усилия для борьбы с подвластными ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) армией Халида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ПСР разрешила «тайной армии» носить при себе длинноствольное оружие

В Турции вступили в силу важные изменения, касающиеся предприятий частной охранной деятельности, число служащих которых уже превысило 300 тыс. В соответствии с нововведениями, решения о возможном ношении при себе длинноствольного оружия, количестве и характеристиках оружия будут определяться специальной охранной комиссией и с одобрения губернатора.

С конца 2015 года в обществе появились слухи о том, что частные охранные предприятия подвластны Эрдогану и Партии справедливости и развития. Предполагалось, что ПСР посредством частных охранников создала себе параллельную армию. На сегодняшний день число служащих в частной охране перешло отметку в 300 тыс., а 55 тыс. из них было выделено оружие. В большинстве случаев частные охранники обладают самым простым видом оружия, однако последнее нововведение позволит изъявившим желание предприятиям и служащим с одобрения губернаторов, подконтрольных ПСР, получить разрешение на владение длинноствольным оружием.

Международная торговая консалтинговая оборонительная компания (SADAT) очень часто появлялась на повестке дня после событий 15 июля. SADAT, являясь частной охранной компанией, называли близкой к власти параллельной армейской структурой. В прошлом она якобы обучала представителей молодого крыла ПСР и «Османских очагов», а затем использовала их в различных убийствах в Турции и заграницей. Предполагается также, что в ночь 15 июля представители SADAT принимали активное участие в происходящем.

«Эрдогана вынесли на носилках»

Президенту Эрдогану стало плохо во время воскресной утренней молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. Очевидцы отметили, что его «вынесли на носилках и 5−10 минут приводили в себя».

Первую помощь Эрдогану оказали прямо в мечети, после чего он сделал заявление о состоянии своего здоровья. «Дорогие друзья. Во-первых, я поздравляю вас всех с праздником Байрам. Я поздравляю весь мой народ с праздником Ураза-байрам. Я очень надеюсь на единство, сотрудничество и мир в исламском обществе. Сегодня у меня произошел скачок давления на фоне диабета. Слава Богу, в короткий срок мы встали на ноги. Сейчас я хорошо себя чувствую, мы продолжим празднование в 3 часа в конгресс-центре Халич. Единство и союз для нас очень важны. Дай Бог, праздник Байрам, такой важный для всего мусульманского мира, станет поворотным моментом для мира во всем мире. Потому как есть некто, кто хочет поделить, расколоть исламский мир. Я надеюсь, что праздник Ураза-байрам заставит их пробудиться совсем другими», — заявил Эрдоган.

Коротко, но важно

4 арабские страны направили в Доху список из 13 пунктов по вопросу «поддержки терроризма», среди которых говорится о «закрытии военной базы Турции в Катаре». На выполнение Катару было выделено 10 дней.

Анталийское губернаторство запретило приносить столы и стулья в запрещенный в связи с режимом чрезвычайного положения «Лагерь справедливости», организованный руководством РНП в Анталии. В ответ на это бессмысленное решение представители молодежного крыла РНП установили мини-палаточный городок в парке. С двух сторон лагеря были развешены надписи «Справедливость», а члены РНП держали караул во избежание полицейских рейдов

В Турции не прекращаются случаи арестов женщин сразу после родов в больницах. Последний случай произошел в Денизли, когда молодую мать с ребенком прямо в роддоме задержали полицейские.

Докладчик ПАСЕ по функционированию демократических институтов в Турции норвежский депутат Ингеборга Годскесен в своем заявлении для газеты VG описала беспредел, который творится в Турции. «В Турции человека могут уволить, даже если он не совершил никаких ошибок. Турецкие власти изымают паспорта и документы граждан. Поэтому они не могут работать и делать что-то еще. Граждане Турции сейчас как живые мертвые», — добавила она.

Государственная прокуратура города Текирдаг вынесла решение об аресте ректора Университета Намык Кемаль профессора доктора Османа Шимшека и деканов.

Газета Times прокомментировала кризис между Саудовской Аравией и Катаром и позицию Турции в этой ситуации. «Поддержка Турцией Катара может привести НАТО к глупым конфликтам», — отмечает Times. Газета напоминает слова Эрдогана, назвавшего такое отношение Саудовской Аравии «неуважением». Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты продолжают требовать от властей Катара изменить внутреннюю и внешнюю политику, грозя в противном случае постоянной блокадой и даже намекая на некие дальнейшие меры. По мнению издания, «на пороге стоит опасная и совершенно ненужная ссора между странами».

Кинооператор Брем Дженссен и голландский журналист Олаф Коенс были арестованы во время попытки снять митинг на Таксиме в Стамбуле. Коенс заявил, что оператор Дженссен даже не понял, почему их задержали. «У нас была карта представителей прессы для съемок. В чем нас обвиняют, я не понимаю», — сказал он. Официальное информационное агентство Голландии ANP сообщило, что три камеры, снимающие Таксим и Истикляль с двух разных точек, с утра находятся не в зоне доступа. Во время того, как все другие камеры в Стамбуле оставались работать, камеры на маршруте митинга чести отключились, что заставляет задуматься.

Российская газета «Известия» опубликовала сообщение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что на севере Сирии и Турции будут проводиться новые операции широкого охвата. Однако представители президента обвинили газету во лжи и отметили, что Эрдоган не делал никаких подобных заявлений.