



Джузеппе Арчимбольдо. Воздух (фрагмент). 1566

Полигон токсичных отходов «Красный Бор» является самой больной экологической точкой не только для Петербурга и Ленинградской области: за ним с опаской следят и страны в регионе Балтийского моря. Корреспондент ИА REGNUM сравнил «Кучино» и «Красный Бор» и то, как государство решает судьбу обеих свалок.

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Мусорное «Кучино»

Полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. За годы постоянного приема твердых бытовых отходов Москвы и Подмосковья на полигоне выросли горы мусора, порой достигающие 80 метров. Таким видом из своих окон, а также запахом, грязью и вредителями недовольны жители окрестных домов, которые находятся буквально в километре от свалки. Эксперты Росприроднадзора утверждают, что концентрация загрязняющих веществ на поверхности почвы превышает нормативы в 1,5 раза, а в протекающей рядом речке Пехорка — более чем в 13 раз.

Постоянные обращения местного населения в надзорные органы кардинально решить проблему не помогали, пока вопрос о закрытии «Кучино» не прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня. Деятельность полигона на прием отходов была прекращена спустя неделю, хотя лицензия предприятия действовала еще до 2021 года.

По словам Александра Когана, министра экологии и природопользования Московской области, рекультивация «Кучино» может обойтись в 4 млрд рублей, большую часть финансирования обеспечит федеральный бюджет. Пока предусмотрено проектирование рекультивации ценой в 50 млн рублей: предполагается провести исследование состава отходов, плотности полигона, заблокировать территорию и сделать отвод фильтрата и газа. Заявка на рекультивацию полигона уже направлена в министерство природы России.

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Метод избавления от накопленных в «Кучино» отходов пока не выбран, поскольку неизвестен подробный характер содержимого свалки. Однако идея сжигания мусорных массивов в Подмосковье уже на слуху у всей страны, и полигон в Балашихе вполне может быть отправлен в печку.

Mos.ru Полигон «Кучино» в Балашихе

Полигон должен быть сожжен

В конце 2016 года правительство РФ утвердило проект «Чистая страна», который предусматривает строительство «пяти экологически безопасных заводов с термической обработкой твердых коммунальных отходов с января 2017 по 2025 год»: четыре в Московской области и один в Казани. Застройщики будут проектировать установки по зарубежным технологиям.

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Многие эксперты считают мусоросжигательные заводы исключительно опасными для человека и окружающей среды. И, безусловно, упрощенная формулировка «спалить свалку» вызывает бурные протесты у населения как в Казани, так и в Московской области.

Но 5 млрд рублей на строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье уже выделены, и отказываться от проекта правительство уже не станет. Во время прямой линии с президентом не прозвучало никаких сомнений в том, что заводы — единственная возможность избавиться от подмосковного мусора. Поэтому не исключено, что вопрос о полигоне «Кучино», молниеносно отправленном на рекультивацию по обращению местных граждан, призван выставить технологию сжигания в более выгодном свете.

Пока способ рекультивации балашихинской свалки не определен, но власти Московской области уже строят планы на территорию, представляя на месте мусорных гор парк для любителей лыжного спорта. И действительно, сомнений в том, что «Кучино» будет взят под особый контроль и будет рекультивирован, уже не остается. Чего не скажешь о другой и, пожалуй, гораздо более экологически опасной точке России — полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области.

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Гроза Финского залива

Полигон «Красный Бор» — крупнейшая на Северо-Западе территория для размещения промышленных отходов площадью 73 га, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.

Redbor.narod.ru Полигон «Красный Бор». Склад жидких отходов

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря, и ее будущее сильно беспокоит соседей России по Финскому заливу.

Полигон был создан в 1970 году, и уже спустя 20 лет большинство котлованов заполнилось до предела. Вопрос о строительстве мусоросжигательных установок на территории «Красного Бора» лениво обсуждался до весны 2014 года, когда комитет по природопользованию Петербурга отдал право разработать проект завода ООО «Пеуру Рус». Предложенный организацией вариант стал причиной противостояния городских властей и общественности всего региона.

Для токсичного полигона были предложены технологии сжигания, успешно и безопасно используемые в Южной Корее. Но экологи в один голос заявили, что такое решение для «Красного Бора» неприемлемо: «Никто, кроме нас, не собирает под открытым небом отходы и потом не запихивает их в печку без разбора», — прокомментировал тогда ситуацию Борис Ласкин, начальник отдела экологии и промышленной безопасности Центра прикладной химии. Соединения, накопленные в «Красном Бору», различны по своему составу и практически не сортировались при приемке, поэтому отправлять на сжигание такие отходы чрезвычайно опасно.

Анна Горохова ИА REGNUM Полигоны. Инфографика

Ленобласть против сжигания

В итоге проект так и не дошел до общественных слушаний и был забыт. Однако проблема 2 млн токсичных отходов не испарилась, и эксперты в области утилизации отходов до сих пор предлагают сразу несколько альтернатив взамен термической обработки. Две наиболее обсуждаемых из них — метод литификации (окаменения отходов) и воспроизведения фотохимической реакции. Последний метод утилизирует твердые бытовые отходы, получая в результате переработки только CO2 и H2O.

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Власти Ленинградской области, на территории которой расположен полигон, настроены решительно против сжигания мусора: «Мы откажемся от полигонов, где не будут применяться технологии сортировки, переработки и упрессовки мусора, — выразил свою позицию губернатор региона Александр Дрозденко. — Мы не сторонники строительства мусоросжигательных заводов, мы сторонники переработки мусора».

Кто оплатит уборку в «Красном Бору»?

Проект рекультивации полигона «Красный Бор» находится на стадии разработки. В 2017 году планируется провести инженерно-экологические изыскания, после которых станет ясна наиболее подходящая технология. Проведение самой рекультивации полигона, по планам городского комитета по природопользованию, займет период с 2020 по 2022 год.

Redbor.narod.ru Полигон «Красный Бор». Корпус по переработке жидких отходов

Общая стоимость решения проблемы полигона составит около 240 млн рублей. Петербургский бюджет не осилит полную рекультивацию полигона «Красный Бор», и местные власти надеются на федеральную поддержку. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по природопользованию, Министерство природы до сих пор не включило «Красный Бор» в реестр объектов накопленного негативного вреда, а значит, пока не планирует тратить средства на устранение токсичной свалки.

Предварительная сумма, требуемая на рекультивацию подмосковного «Кучино», превышает потенциальные затраты на «Красный Бор» в 16 раз. Однако похоже, что 4 млрд рублей для прогремевшей на всю страну свалки в Балашихе найдутся быстрее. Стоит отметить, что в разговоре о выделении средств на рекультивацию «Кучино» президент Владимир Путин вспомнил о резервном фонде.

Мусорные проблемы в Москве и Подмосковье можно назвать более катастрофическими, чем в Петербурге и Ленобласти соответственно. Строительство мусоросжигательных заводов Подмосковье — экстренное решение проблемы огромных столичных свалок. В регионе работает 18 полигонов, большинство из них должно быть закрыто в ближайшие годы.

Петербург отправляет свои отходы на два мусоросжигательных завода и на шесть легальных полигонов. Они также практически заполнены, а «Красный Бор» и вовсе считается уникальным по составу карт-котлованов и методам их хранения. И на данный момент «Красный Бор» закрыт и ждет денег. Или волшебного слова.