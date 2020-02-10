Кёнджу, Южная Корея, 10 февраля, 2020, 08:56 — ИА Регнум. 9 февраля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение силой 2,4 балла произошло в 14:41:26 по местному времени в 18 км к западу-юго-западу от города Кёнджу провинции Кёнсан-Пукто. Эпицентр залегал на глубине 9 км.

Известно, что подземные толчки (около 3 баллов) также ощущались в близлежащих регионах провинции, городе Ульсане, а отголоски землетрясения (около 2 баллов) — в провинции Кёнсан-Намдо.

Специалисты отмечают, что почувствовать землетрясение могли только жители страны, проживающие в высотках.