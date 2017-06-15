Террористические акты, которые в Казахстане прошли серией с 2011 года, и нарастание религиозного экстремизма привели к тому, что государство стало пересматривать свое отношение к сфере религии. Результатом этих усилий стали два документа: государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 — 2017 годы (весной была разработана уже новая программа, но она пока не утверждена) и новая концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 — 2020 годы, утвержденная 20 июня 2017 года. Краткий обзор этого документа представлен ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Мечеть в Караганде

Зачем нужна Концепция?

Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 — 2020 годы (далее — Концепция) — система официальных взглядов на улучшение государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, укрепление светских устоев государства и недопущение использования религии в деструктивных целях.

Концепция должна стать основой для развития госполитики в религиозной сфере, совершенствования системы нормативных правовых актов, социально-экономических, политических и управленческих мер по регулированию религиозной сферы в стране.

Также концепция должна консолидировать усилия центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений и институтов гражданского общества по развитию государственной политики в религиозной сфере, выработать ориентиры развития казахстанской модели государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, основанной на особенностях историко-культурного наследия казахстанского народа.

Что происходит в религиозной сфере Казахстана?

В концепции отмечено, что государством принимаются меры по сохранению стабильности в религиозной сфере, укреплению межконфессионального согласия и толерантности в обществе, а также формированию иммунитета населения к идеологии религиозного экстремизма и радикализма в любых формах и проявлениях.

В документе утверждается, что в стране созданы необходимые условия для работы официально зарегистрированных на 1 января 2017 года 3658 религиозных объединений и их филиалов, представляющих 18 конфессий. Традиционно самыми многочисленными среди них являются ислам ханафитского мазхаба и православное христианство. Имеются также католические и протестантские конфессии, иудейские, буддистские и другие общины.

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В стране зарегистрированы 3464 культовых здания, из них 2550 мечетей, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестантских храмов и молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 буддистских храма, 7 молитвенных домов «Общества сознания Кришны» и общины бахай.

Действующие 2550 мечетей входят в собственность Республиканского религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана» (далее — ДУМК). В последние годы наблюдается увеличение количества филиалов ДУМК, особенно в Алма-Атинской, Джамбульской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях.

Республиканское религиозное объединение «Православная церковь Казахстана» является второй по численности последователей. В ее состав входят 325 религиозных субъектов, в том числе 301 приход, 9 епархий и 294 религиозных сооружения, а также Митрополичий округ в Республике Казахстан. На территории Казахстана также функционируют Армянская апостольская церковь, Православная церковь за рубежом, Поморская православная церковь и 3 старообрядческие церкви.

Римско-католическая церковь (далее — РКЦ) в Казахстане представлена 85 религиозными общинами, из которых 5 общин относятся к Греко-католической церкви. Центром РКЦ является Архиепархия Святой Марии в городе Астане, относящаяся к Католической церковной провинции (митрополии). РКЦ действует с 1998 года на основе соглашения о взаимоотношениях между Казахстаном и Святым Престолом, утвержденного указом президента Республики Казахстан от 19 мая 1999 года № 141.

Функционируют 667 протестантских религиозных субъектов. К самым крупным протестантским общинам относятся церкви пятидесятнические, евангельских христиан-баптистов, пресвитерианские, адвентистов седьмого дня и евангелическо-лютеранские.

В стране зарегистрирован 531 миссионер, представляющие 13 конфессий. Среди зарегистрированных миссионеров преобладают представители РКЦ (257). Православие представлено 84 миссионерами, большинство которых граждане Российской Федерации.

В Казахстане действуют 15 религиозных организаций образования, 400 начальных курсов при мечетях и воскресных школах, 383 помещения для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, в том числе намазхана, молельные комнаты и часовни. Определены 257 специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.

Казахстан, как часть мирового сообщества, испытывает риски импорта межрелигиозной и межконфессиональной напряженности, роста активности радикальных религиозных течений в регионе.

В этой связи изучен опыт государств-членов Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.

Риски и угрозы в религиозной сфере

Большинство казахстанцев, отмечается в концепции, соблюдают умеренность в религиозной деятельности и понимают принципы светскости. Вместе с тем в последние годы в обществе отмечается рост религиозности населения. Многие религиозные традиции превращаются в современный модный тренд. Для определенной части населения свойственны внешние проявления набожности, интерес к публичности религиозной жизни. Некоторая часть населения ошибочно трактует светскость как атеизм.

Имеют место отказы отдельных граждан исполнять конституционные и гражданские обязанности перед обществом. Участились случаи проявления неуважительного отношения к законам, государственным символам страны, национально-культурным традициям народа, а также общепринятым нормам этики и поведения.

Отмечаются случаи нарушения требований по недопущению ношения религиозной атрибутики в организациях образования, непосещения по субботам учебных занятий, а также отказа от изучения отдельных предметов учащимися под влиянием родителей (законных представителей), которые придерживаются излишне консервативных религиозных взглядов. Имеют место факты отказов родителей от медицинской вакцинации детей по надуманным религиозным мотивам.

Участились случаи заключения брачного союза мужчин и женщин по религиозным обрядам и церемониям без регистрации в соответствующих государственных органах. Пропагандируются архаичные семейные ценности, противоречащие современному положению женщины в семье, ее социальной активности и занятости, гендерному равенству.

Идеология религиозного радикализма и экстремизма проникает в общественное сознание путем массированного информационно-психологического воздействия через глобальные информационно-коммуникационные сети, включая интернет-пространство, современные электронные программные приложения.

Целенаправленное воздействие на общество, особенно на молодежь, идет через социальные сети, незаконное тиражирование и популяризацию видеороликов, литературы, в которых усиленно продвигаются экстремистские и террористические идеи.

Радикально настроенные представители деструктивных религиозных течений потенциально готовы на крайние действия — организацию и совершение насильственных актов против граждан, общества и государства.

Наблюдаются криминализация приверженцев радикальных религиозных течений, их сращивание с организованными преступными группировками. Факторами уязвимости молодежи перед идеологией деструктивных течений являются наличие социально-экономических проблем, чувство социальной несправедливости, отсутствие жизненного опыта, низкое критическое восприятие.

Чего хочет государство в религиозной сфере?

В концепции указывается, что основные усилия государства должны быть сосредоточены на следующих задачах:

укрепление светских принципов развития государства, обеспечение прав граждан на свободу совести;

совершенствование законодательства, регулирующего религиозную сферу;

совершенствование единой системы работы государственных органов всех уровней и институтов гражданского общества по реализации государственной политики Республики Казахстан в религиозной сфере, направленной на укрепление светских принципов государства и противодействие религиозному экстремизму;

обеспечение гарантированных законодательством прав граждан на свободу совести и уважение религиозных убеждений;

обеспечение условий для полноценного функционирования религиозных объединений и недопущение деятельности деструктивных религиозных течений, подрывающих национальную безопасность, конституционные основы светского государства и способствующих радикализации отдельных групп населения;

усиление информационно-просветительской работы среди населения, направленной на разъяснение мер, реализуемых государством по сохранению стабильности, межэтнического и межконфессионального согласия в обществе, формированию у граждан иммунитета к деструктивной религиозной идеологии.

Реализация государственной политики в религиозной сфере должна осуществляться уполномоченным органом в религиозной сфере во взаимодействии с заинтересованными государственными органами и институтами гражданского общества.

Основные задачи, на которых сосредоточится государство, следующие:

совершенствование законодательства в религиозной сфере;

укрепление светских принципов развития государства;

общегосударственная система противодействия идеологии религиозного экстремизма и нейтрализации деятельности деструктивных религиозных течений.

Можно отметить следующие интересные мероприятия, которые будут осуществляться в рамках концепции или ей провозглашаются:

государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности религиозных объединений;

в системе правоохранительных, специальных органов и Вооруженных Сил не допускается пропаганда религии;

канонические вопросы религий освещаются только средствами массовой информации, учрежденными зарегистрированными религиозными объединениями;

учащиеся должны соблюдать требования к форме одежды;

учащимся будут предоставляться в процессе обучения только научные знания о религиях;

религиозные объединения и их представители в своей деятельности не должны призывать граждан отказываться от медицинской помощи в таких ситуациях, когда медицинское вмешательство необходимо в интересах сохранения здоровья и жизни человека;

все религиозные объединения в Казахстане должны обеспечивать признание своими представителями государственных символов, национальных и государственных праздников и уважительное отношение к ним;

проведение обряда бракосочетания по религиозным правилам должно производиться исключительно после регистрации брака в уполномоченных органах в установленном законом порядке;

государство будет обеспечивать транспарентность и прозрачность организационной, финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений, действующих на территории страны;

не допускать использования религиозного паломничества для проникновения и распространения идей деструктивных религиозных течений.

Надо отметить, что большинство из отмеченных мероприятий будет вступать в противоречие с тем, как живут сейчас в Казахстане салафиты.

Как государство будет реализовывать свою политику?

Реализация заданных принципов и подходов государственной политики в религиозной сфере будет осуществляться на период 2017 — 2020 годов.

В течение данного периода будут:

подготовлена соответствующая правовая база;

выработана оптимальная модель межведомственного взаимодействия с определением компетенций центральных государственных и местных исполнительных органов, а также институтов гражданского общества по вопросам реализации государственной политики в религиозной сфере;

разработаны критерии и показатели эффективности местных исполнительных органов по реализации государственной политики в религиозной сфере;

разработана казахстанская модель взаимодействия государства с религиозными объединениями;

усовершенствованы механизмы сотрудничества государственных органов, научно-экспертного сообщества, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в реализации государственной политики в сфере религии;

обеспечена модернизация медийной работы, сконцентрированной на продвижении светских принципов развития страны, национальных, духовных традиций народа Казахстана;

разработан комплекс мер, направленный на повышение эффективности и результативности информационно-разъяснительной работы в религиозной сфере;

созданы серии тематических документальных фильмов, телепередач и социальных роликов о ценностях светского образа жизни, национальных духовных традициях народа и конфессий Казахстана, а также опасности религиозного экстремизма и фундаментализма;

разработаны меры по совершенствованию системы религиоведческого и религиозного образования;

проработан вопрос о внедрении в учебно-воспитательный процесс средних общеобразовательных организаций республики системы мер по противодействию религиозному экстремизму;

обеспечена государственная поддержка неправительственных организаций, специализирующихся в вопросах продвижения светских основ государства и профилактики религиозного экстремизма;

обеспечена деятельность центров по дерадикализации, реабилитации и дальнейшей ресоциализации лиц, подвергшихся радикальной религиозной идеологии;

реализован комплекс социальных, информационных и научно-образовательных проектов, направленных на контрпропаганду и неприятие в обществе идеологии религиозного экстремизма и радикализма;

совершенствована работа по повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации государственной политики в религиозной сфере;

обеспечено продвижение в стране и за рубежом общенационального бренда «Съезд лидеров мировых и традиционных религий».

Положения данной Концепции будут реализованы через:

программы развития территорий;

план мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 — 2020 годы;

стратегический план Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан на 2017 — 2021 годы, утвержденный приказом Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 17.

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