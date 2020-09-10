Тбилиси, 10 сентября, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Представителей СМИ в Грузии перестанут пускать на заседания правительства страны из-за возросшего риска распространения коронавируса. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба правительства.

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В заявлении говорится, что видео и фото с заседаний представители пресс-службы сами направят журналистам. Эти меры приняли после того, как накануне выявили коронавирус у депутата парламента Грузии Левана Гогичаишвили.

На какой срок введено данное ограничение, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 10 сентября сообщили о рекордном количестве выявленных носителей коронавируса. За прошедшие сутки было зафиксировано 57 таких случаев. В стране всплеск темпов распространения SARS-CoV-2 начался с первых чисел сентября.