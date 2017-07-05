В два раза сократился экспорт нефти и газового конденсата в Казахстане. Если за первые пять месяцев 2016 года было продано 54,25 млн тонн, то за тот же период 2017 года объем проданной нефти составил 27,109 млн тонн. Такие данные приводятся в отчете по экспорту за первые пять месяцев 2017 года, опубликованном Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Двукратное сокращение наблюдается и по нефтепродуктам. За январь-май 2017 года было продано 1,37 млн тонн нефтепродуктов, а за аналогичный период 2016 года — 2,56 млн тонн. Двукратное снижение коснулось и жидкого топлива (мазута): в обозреваемом периоде 2017 года было реализовано 1,366 млн тонн, в то время как в том же периоде 2016 года эта цифра составила 2,546 млн тонн.

В денежном выражение сокращение не столь значительно, что объясняется чуть более высокой ценой на нефть и нефтепродукты в отмеченном периоде 2017 года.

Снижение поступлений от экспорта сырой нефти и газового конденсата составило 38%: если за первые пять месяцев 2017 года Казахстан получил по данной позиции 10,52 млрд долларов США, то в 2016 году за этот же период сумма составила 14,62 млрд долларов США.

Наиболее оптимистичная картина наблюдается по жидкому топливу (мазут), где двукратное падение объемов снизило денежные поступления только на 2,3%. Здесь суммы за первые пять месяцев 2017 и 2016 годов составляют 387,38 млн долларов США и 396,64 млн долларов США соответственно. Нефтепродукты тоже потеряли незначительно — всего 2,5%, сумма поступлений в обозреваемом периоде составила 389,4 млн долларов США, тогда как в аналогичном периоде 2016 года она была равна 399,57 млн долларов США.

В общей сумме поступление денежных средств составило 11,3 млрд долларов США, что на 4,12 млрд долларов США меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Общий процент снижения по денежному параметру — 26,73%.

Наименование

Период

январь-май 2017 г.

январь-май 2016 г.

кол-во, млн тонн

стоимость, млн долларов США

кол-во, млн тонн

стоимость, млн долларов США

Нефть сырая и газовый конденсат

27,109

-50,03%

10 522,57

-28,05%

54,25

14 623,84

Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70% или более этих продуктов

1,370

-46,5%

389,4

-2,55%

2,56

399,575

Топливо жидкое (мазут)

1,366

-46,37%

387,39

-2,64%

2,55

396,36

ВСЕГО

29,846

11 299,36

59,359

15 419,78

Динамика

-49,72%

-26,73%

По данным КГД МФ РК

Рассмотрим подробнее, какой объем нефти и нефтепродуктов был реализован и в какие страны.

Нефть сырая и газовый конденсат

В рассматриваемом периоде Казахстан экспортировал 27,109 млн тонн сырой нефти и газового конденсата на сумму 10,522 млрд долларов США. Это в два раза меньше по физическому объему и на 38% ниже по сумме полученных средств.

Наибольший объем закупила Италия — 8,906 млн тонн на сумму 3,58 млрд долларов США. На втором месте Нидерланды, с объемом закупки 3,83 млн тонн на сумму в 1,492 млрд долларов США. Третьим по счету крупным покупателем казахстанской нефти стала Франция, которая закупила 3,23 млн тонн на сумму 1,279 млрд долларов США.

Также в первую десятку вошли Швейцария (2,905 млн тонн на 1 млрд долларов США), Испания (1,273 млн тонн на 0,52 млрд долларов США), Румыния (1,059 млн тонн на 0,4 млрд долларов США), Греция (0,911 млн тонн на 0,36 млрд долларов США), Китай (0,837 млн тонн на 0,29 млрд долларов США) и Португалия (0,73 млн тонн на 0,28 млрд долларов США). Резкий скачок роста наблюдается по Хорватии, которая закупила в 12 раз больше казахстанской нефти, чем за тот же период 2016 года. Это позволило стране занять 10-е место в списке крупных импортеров казахстанской нефти. Данные по Хорватии: 0,57 млн тонн на сумму в 0,23 млрд долларов США.

Такой же рост зафиксирован по Польше, однако объем у страны скромнее — 0,135 млн тона на сумму в 51,06 млн долларов США.

Наибольшее снижение наблюдается по Украине. Объем нефти, закупленный Украиной за первые пять месяцев 2017 года, составил всего 1,3% от объема аналогичного периода 2016 года. В цифрах это 4,49 тыс. тонн и 339,96 тыс. тонн соответственно. Также значительное снижение идет со стороны Израиля, купившего на 83,5% меньше казахстанской нефти. На третьем месте стоит Китай, который снизил объем закупаемой у Казахстана нефти на три четверти.

Нефтепродукты

Всего за январь-май 2017 года Казахстан реализовал 1,37 млн тонн нефтепродуктов на сумму в 389,4 млн долларов США. Что на 46,5% меньше данных за аналогичный период по количественным показателям. Правда, в денежном эквиваленте идет не столь значительное снижение — объем поступивших денег сократился только на 2,5%.

Наибольший объем приобрели Нидерланды, закупив 1,25 млн тонн на сумму 353,51 млн долларов США. На втором месте идет Украина с объемом в 26,88 тыс. тонн на сумму в 9,53 млн долларов США, а на третьем — Грузия, с объемом закупки в 23,96 тыс. тонн на сумму в 6,47 млн долларов США.

Здесь в обозреваемом периоде новыми покупателями стали такие страны как Германия, Эстония, Сингапур, Египет и Кипр, которые сразу вошли в первую десятку крупных импортеров казахстанских нефтепродуктов. Также подключились и другие страны: это Латвия, Мальта, Литва, Италия и Таджикистан.

Вышли из списка покупателей Соединенные штаты и Израиль. Наибольшее падение среди оставшихся стран демонстрирует Финляндия. Поставки нефтепродуктов туда сократились на 98,7% по физическому объему и на 97,1% в денежном выражении, составив 0,57 тыс. тонн и 0,17 млн долларов США.

Наименование

Период

январь-май 2017 г.

январь-май 2016 г.

кол-во, тыс. тонн

сумма, млн долл. США

кол-во, тыс. тонн

сумма, млн долл. США

1 250,27

353,51

2 109,34

326,85

26,88

9,53

83,93

18,375

23,96

6,47

34,31

5,08

14,49

4,32

230,07

30,66

11,22

2,52

-

-

10,37

2,5

31,31

5,91

7,11

2,21

-

-

6,16

1,97

-

-

3,88

1,43

-

-

4,34

1,3

-

-

По данным КГД МФ РК

Топливо жидкое (мазут)

По жидкому топливу объем экспорта составил 1,366 млн тонн, а сумма полученных средств — 387,4 млн долларов США. Это 46,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года по количественному параметру, и всего на 2,3% меньше в денежном выражении.

Наибольшее количество мазута у Казахстана приобрели Нидерланды. Правда, страна снизила объем закупаемого топлива на 59,7%, однако по сумме здесь положительный результат — она выросла на 9,1%, составив 353,5 тыс. долларов США. Остальные страны закупают более скромные объемы. Совсем прекратили закупку жидкого топлива в Казахстане в этом периоде США и Израиль. А новыми покупателями стали Германия, Эстония, Сингапур, Кипр, Латвия и Мальта.

Наименование

Период

январь-май 2017 г.

январь-май 2016 г.

кол-во, тыс. тонн

сумма, млн. долл. США

кол-во, тыс. тонн

сумма, млн. долл. США

1 250,3

353,5

2 093,8

324,1

26,9

9,5

83,9

18,4

24,0

6,5

34,3

5,0

14,5

4,3

229,0

30,4

11,2

2,5

-

-

10,4

2,5

31,3

5,9

7,1

2,2

-

-

6,2

2,0

-

-

4,3

1,3

-

-

4,2

1,3

8,8

2,2

2,5

0,8

-

-

1,2

0,4

-

-

1,6

0,3

10,8

1,2

0,6

0,2

0,3

0,1

0,6

0,2

43,2

6,0

-

-

5,8

1,6

-

-

3,9

1,3

1 365,5

387,4

2 546,1

396,4

По данным КГД МФ РК