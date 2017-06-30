Что-то странное происходит с президентами США после того, как они вступают в должность. Предвыборные обещания исправить очевидные ошибки внешнеполитического курса своего предшественника забываются, а новая программа отношений с остальным миром в конечном счете оказывается почти один в один точно такой же, как старая, пишет бывший сотрудник ЦРУ Филипп Джеральди в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Югославия, 1999

Билл Клинтон, не только выступавший против войны во Вьетнаме, но и уклонявшийся от воинского призыва, много говорил о моральных аспектах вступления в войну, прежде чем забыл о своих словах и вторгся на Балканы, бомбя параллельно Судан и Афганистан. Его преемник Джордж Буш — младший также обещал не проводить военных вмешательств или не осуществлять каких-либо попыток строительства наций за границей, пока в результате терактов 11 сентября он не стал образцом того, каким курсом идти не стоит, погрузив страну в болото войн в Ираке и Афганистане.

Американцы в Ираке

Перевес же в пользу кандидата-демократа Барака Обамы в 2008 году, вероятно, объясняется тем, что он был кандидатом, выступающим за мир, особенно на фоне своего соперника сенатора-республиканца Джона Маккейна. Тем не менее Обама еще больше погрузил США в трясину Афганистана, вернул войска в Ирак, вмешивался в конфликт в Сирии, пошел на катастрофическую смену режима в Ливии, а также расстроил отношения с Москвой.

FunkMonk Триполи после вмешательства США

В свою очередь, Дональд Трамп, обещавший больше не вмешиваться в войны за рубежом, окружил себя генералами, которые говорят ему, что для достижения победы в войне требуется только увеличить контингент сил, а также приложить немного усилий для стабилизации ситуации, иными словами, — продолжить следовать курсом, который уже потерпел неудачу.

И не стоит забывать и о постоянных врагах, список которых возглавляет Иран, за которым следуют Россия и Китай. Некоторые будут возлагать вину за подобную ориентацию внешней политики США на так называемое глубинное государство — коварную элиту США, что имеет под собой определенные основания, однако автор отмечает, что непостоянство президентов США в последнее время связано с рядом иных элементов. Прежде всего, считает он, ни один из них не проходил службу во время вооруженного конфликта, из-за чего война для них — абстракция, наблюдаемая опосредованно через презентацию в PowerPoint в комнате для брифинга, а не что-то реальное.

Нужно напомнить и о том, что часто называют «гражданской религией США», также известной как «американская исключительность», «лидерство свободного мира» или даже «ответственность защищать». На самом же деле в США сложился широкий консенсус, благодаря которому Вашингтон может идти на целый ряд вмешательств, не услышав в свой адрес и писка со стороны американского народа.

Пост главы Белого дома Дональд Трамп занимает уже пять месяцев, поэтому можно говорить о том, что начинают складываться, по крайней мере, некоторые из черт его внешней политики. Это может быть и преувеличением, поскольку никто, по всей видимости, так и не встал у руля этого процесса. Лозунг «Америка прежде всего!», по-видимому, не относится к тому, что складывается на сегодняшний день, поскольку в основе сегодняшней политики Вашингтона лежат не фактические интересы США.

Из всего этого можно сделать два наиболее важных наблюдения, каждое из которых будет носить негативный характер. Во-первых, обещанная разрядка с Россией, к сожалению, обернулась по факту чем-то обратным, тогда как отношения между двумя странами достигли самой низкой точки с момента, когда пост главы Государственного департамента США занимала Хиллари Клинтон.

Во-вторых, США уже воюют с Сирией, несмотря на то, что СМИ и Конгресс, похоже, блаженно не знают об этом факте. Вашингтон также предпринимает агрессивные шаги, направленные на создание casus belli для конфликта с Ираном, дал добро на увеличение группировки сил в Афганистане, при этом сообщается, что нынешнее расширение сил может оказаться не последним. Таким образом, можно сделать вывод, что обещания Дональда Трампа избегать бессмысленных войн и строительства наций было, по-видимому, ни чем иным, как бойкой риторикой, призванной очернить Барака Обаму.

Отношения с Россией можно восстановить, поскольку Владимир Путин является политиком-реалистом, возглавляющим страну, которая уязвима и готова идти на сотрудничество с Вашингтоном. Однако для это потребуется прекратить постоянное поношение, направленное против Москвы средствами массовой информации и Демократической партией. Нынешняя демонизация может продолжаться еще целый год, так как все стороны теперь согласны с тем, что Москва действительно вмешивалась в выборы в США, несмотря на то, что никто так и не представил никаких доказательств какой-либо причастности России.

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Ситуация в Сирии сложнее. Сенаторы Тим Кейн и Рэнд Пол высказали опасения по поводу вмешательства США в этой стране, заявив, что военная деятельность США там является незаконной. Она таковой и является, подчеркивает автор, поскольку она идет вразрез с Уставом ООН и конституцией США. Ведь никто же не будет утверждать, что Сирия каким-либо образом угрожает США.

Более того, нынешняя политика также является вызовом здравому смыслу. Нравится это кому-либо или нет, но Сирия — суверенное государство, в которой США создали военные базы и поддерживают «повстанцев» (в том числе исламистов и террористов), стремящихся свергнуть законное правительство страны. Более того, на юго-востоке страны Вашингтон создал так называемую «зону деконфликтизации» для защиты своих подконтрольных сил без согласия правительства в Дамаске. Все это вместе взятое является ни чем иным, как неспровоцированной агрессией, актом войны.

По-настоящему война началась, когда администрация Обамы приступила к строительству баз и отправила спецназ в Сирию в конце лета 2015 года. Эти шаги были предприняты после того, как Белый дом объявил о готовности наносить «воздушные удары для защиты сирийских повстанцев, обученных военными США, от любых нападений» даже против сил, выступающих на стороне президента Сирии Башара Асада.

Эта политика не могла не привести к эскалации и прямому вовлечению США в конфликт. Так, за май этого года, впервые после начала гражданской войны, США четырежды нанесли непосредственный удар по сирийским правительственным силам или их союзникам, в том числе два воздушных удара по связанным с Ираном вооруженным формированиям, находящимися в союзе с Дамаском. Этим действиям в апреле предшествовал запуск США 59 крылатых ракет по базе ВВС Сирии «Шайрат». Недавняя эскалация вызвала реакцию со стороны России, которая самым решительным образом осудила уничтожение многоцелевым истребителем США F/A-18E «Супер Хорнет» сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22.

Москва теперь угрожает действовать против любого летательного аппарата коалиции во главе с США, пролетающего над западной Сирией, что может вскоре привести к войне между Вашингтоном и Москвой на Ближнем Востоке. Сирия в настоящее время подвергается нападению со стороны воздушных сил шестнадцати стран, действующих в ее воздушном пространстве. Их цели слабо связаны с усилиями США, направленными на изменение «режима». Когда же Сирия сопротивляется, ее в использовании «запрещенного» оружия по обыкновению обвиняют «говорящие головы» различных террористических групп, действующих внутри страны под защитой США.

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Йемен, переживающий ужасную войну, в которой у Вашингтона нет мыслимых интересов, также испытывает на себе «сапоги на земле». После гибели морского котика в ходе неудачного рейда также из Белого дома по обыкновению полился поток лжи о том, что в действительности произошло и почему. И не следует забывать, что происходящее в Сирии и Йемене имеет в конечном счете прямую связь с Ираном, давление на который США повысили настолько, что дальше — уже прямое военное столкновение. Недавно Сенатом были одобрены новые санкции, тогда как все советники Трампа, высказавшиеся по этому вопросу, подчеркнули, что Иран является врагом США номер один. На этом фоне инцидент, произошедший две недели назад у побережья Ирана, мог легко превратиться в перестрелку между иранским патрульным судном и военным кораблем США.

В наибольшей степени эти действия, которые идут вразрез с непосредственными интересами США, связаны с синдромом «бесполезного союзника», развившегося у Вашингтона за последние несколько десятилетий. На Ближнем Востоке, откуда и берет начало большинство проблем, не существует последовательной политики, которая бы не ограничивалась безусловной поддержкой местных «союзников» в лице Саудовской Аравии, Египта, Турции и Израиля. На практике это означает, что США следуют указке Эр-Рияда, Анкары, Каира и Тель-Авива почти во всех региональных вопросах, а также являются гарантом неумелого правительства Афганистана.

Поэтому, несмотря на обещания прекратить цикл ведения войны на Ближнем Востоке, США, похоже, встали на путь, ведущий к непосредственному участию в ряде локальных конфликтов без четких планов «победы» и выхода. Если свергнуть Асада, что будет дальше? Что сделают русские? Будут ли так называемые союзники США в лице Турции, Израиля и Саудовской Аравии довольствоваться расчленением сирийского государства или они будут настаивать на том, чтобы идти дальше в Иран? Кто заполнит этот вакуум?

Безусловно, существуют и другие черные дыры внешней политики, включая ужасное решение об отказе от нормализации отношений с Кубой и непонятные — то горячие, то холодные — шаги в отношении Северной Кореи. В Венесуэле, крупном поставщике нефти в США, вот-вот произойдет коллапс, и неясно, есть ли у Госдепартамента какой-либо чрезвычайный план действий для разрешения кризиса.

Отдельную категорию составляют Россия и Сирия, поскольку они могут превратиться в катастрофы класса А, такие как Ирак или, возможно, еще хуже. А есть еще Иран, ненавидимый всеми «говорящими головами» в Вашингтоне и неразрывно связанный с тем, что происходит в Сирии.

Сложившаяся ситуация более чем способна стать следующей катастрофой для Белого дома, который, по-видимому, колеблется от кризиса к кризису. В этом свете насущным является вопрос о том, что будет делать Трамп. И тут, подчеркивает автор, стоит опасаться, что уроком ракетного удара по базе «Шайрат» стало то, что использование силы популярно и его можно повторять по мере необходимости. Подобный шаг стал бы большой ошибкой, тем не менее есть все признаки того, что некоторые из окружения Трампа стремятся к эскалации и «каким-нибудь еще действиям» в Сирии, а также против Ирана, для начала, а если на их пути окажется Россия, то США смогут справиться и с ней тоже.