Дороги

Обзор инфраструктуры Украины

В «Укравтодоре» продолжают анонсировать будущие бетонные автодороги. В их число, помимо ранее заявленного коридора Одесса-Гданьск и подъездов к портам на Юге Украины, попали трассы Р-52 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев (участок длиной 28 километров).

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, похоже, собирается привлекать к строительству таких дорог американских специалистов: «Надеемся… на открытие представительства американской компании, которая специализируется на строительстве бетонных дорог, что позволит нам использовать передовые технологии и технику», — заявил он «Центру транспортных стратегий» по возвращении из США, где находился с рабочим визитом.

«Укравтодор» с 1 августа полностью переходит на работу через систему электронных закупок ProZorro, о чём компания заранее предупреждает сотрудничающих с ней подрядчиков. Работать с ProZorro «Укравтодор» начал с прошлого года, однако ряд мелких или срочных закупок можно было проводить в обход этой системы.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в своей колонке для UBR приводит любопытный факт: в 2016 году Украина вернула зарубежным кредиторам неиспользованными 300 млн долл, выделявшихся на строительство дорог. Это примерно четверть бюджета «Укравтодора» в этом году и половина — в прошлом, т. е. существенная сумма. Тем более, что именно отсутствие средств на ремонт и строительство на Украине всегда указывают главной причиной плохого состояния инфраструктуры. Причина неожиданна: чиновники не смогли вовремя распорядиться деньгами и выделить землю под строительство.

На Украине собираются реконструировать трассу М-06 Киев-Чоп, один из важных транспортных коридоров в западном направлении. При этом элементы дорожной разметки и освещения оборудуют солнечными панелями. «Дополнительно планируется установка 10 светофорных объектов и 30 современных систем освещения пешеходных переходов, которые будут работать на солнечных батареях. Берутся во внимание участки дороги повышенной аварийности и концентрации ДТП», — сообщил изданию «Вusiness.ua» начальник управления промышленности, инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Роман Крысюк. Направление стратегическое, поэтому средства на его ремонт щедро выделяет МВФ: дорогу не только починят и обновят, но и будут следить за её состоянием в течение нескольких лет.

Тема автодорог, их ремонта настолько актуальна для украинцев, что на неё обратил внимание даже генпрокурор Украины Юрий Луценко. Глава Генпрокуратуры заявил, что раз вся страна, «надрывая жилы и отдавая последнее», строит дороги, то его ведомство займётся проверкой качества ремонта и строительства. Нерадивым уже обещаны кары.

На западной Украине придумали, как сэкономить на ремонте дорог и не привлечь внимание Генпрокуратуры. Вместо песчано-щебеночного основания под асфальт будут укладывать золошлаковую смесь — продукт сгорания угля, отходы ТЭС. «Очень хороший материал. Он и дренажную способность имеет замечательную, морозостойкий», — рекламирует новый для дорожников материал заместитель генерального директора по социальным вопросам ДТЭК Западэнерго Денис Шмыгаль в сюжете телеканала «Украина»: как раз отвалы Западэнерго и станут основными поставщиками смеси для ремонтных работ. .

Железная дорога

Одиозный польский менеджер Войцех Балчун будет главой «Укрзализници» в течение ближайших двух лет — именно на столько с ним продлён контракт. Об этом сообщила пресс-служба компании. Таким образом, надежды министра инфраструктуры избавиться от несимпатичного ему польского железнодорожника не оправдались — а значит, жесткий внутренний конфликт между управленцами будет иметь продолжение.

УЗ после относительной стабилизации своего финансового состояния в минувшем году собирается вернуться на рынок заимствований, выпустив облигации на сумму 2 млрд грн (около 770 млн долл). О таком намерении стало известно из сообщения инвесткомпании Concorde Capital, которой будет поручен выпуск и размещение облигаций. Скорее всего средства, привлечённые под выпуск облигаций, будут потрачены на обновление вагонного и локомотивного парка — известных «узких мест» УЗ.

«Укрзализниця» призналась, что продолжает страдать от расхищения грузов на станциях и во время следования поездов — даже военизированная охрана не справляется (а может, и участвует).

»…Поэтому служба безопасности инициировала переговоры с правоохранителями по организации совместной работы для обеспечения сохранности грузов», — говорится в сообщении на сайте компании. В полной мере эту новость можно оценить, только вспомнив события 2015 года. Тогда одним из решений в рамках реформы МВД была ликвидация транспортной милиции. И вот теперь, спустя два года, оказывается, что охранять грузы некому и нужно всё возвращать обратно.

Будучи с визитом в Вильнюсе, Владимир Омелян высказал желание от имени Киева участвовать в проекте Rail Baltica. Первоначально предполагалось, что эта железная дорога соединит Таллин, Ригу, Варшаву и Берлин (есть проекты продления маршрута до Хельсинки и Венеции). Участвовать конечно можно, однако Rail Baltica — это европейская колея. С другой стороны, учитывая постоянные поползновения Мининфраструктуры в этом направлении, именно Rail Baltica может стать первым отрезком с евроколеёй на Украине. Что касается маршрута, то вероятнее всего это будет отрезок, который свяжет Варшаву и Львов. Уже даже известно, что первая евроколея будет брать начало на станции Брюховичи (Львов) и пройдёт через станцию Рава-Русская дальше в направлении Польши. Указанный отрезок будет иметь длину 58 км, а его приблизительная стоимость — 50 млн евро. После того, как строительство будет завершено, отпадёт необходимость менять вагонные тележки у поездов, следующих в европейском направлении по этому маршруту.

О строительстве евроколеи и её дальнейшем возможном развитии уже объявил председатель Транспортного комитета Верховной рады Ярослав Дубневич: «Нужно принять стратегическое решение на уровне ЕС о кредите…, чтобы соединить узкой колеей Варшаву со Львовом, а далее с Черновцами, с выходом на Румынию. Это станет главным транспортным путем для Карпат», — заявил он, выступая на Форуме регионального развития в городе Трускавец.

Аэропорты

Владимир Омелян продолжает делать ставку на пиар и яркие проекты. После привлечения Ryanair — крупнейшего европейского лоукостера — министр обещает на 2018 год анонсирует приход на Украину «…одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов». Название компании традиционно держится в секрете, однако известно, что недавний визит министра в США был посвящён в том числе переговорам с авиаперевозчиком. Учитывая амбиции Омеляна, речь может идти о компаниях American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines.

К слову, что касается Ryanair, то по последним данным, которые приводит министр, а/п «Борисполь» подпишет официальное соглашение с авиакомпанией в течение ближайших 2 недель. Причём контракт со львовским аэропортом, .из которого Ryanair также в скором времени начнёт осуществлять рейсы, уже подписан.

В следующем году на пятки Ryanair начнёт наступать Eurowings — ещё один европейский лоукостер. Его приход на Украину анонсировал транспортный эксперт Александр Кава в комментарии для портала UBR.

Азербайджан закрепляет сотрудничество с Украиной приходом собственного лоукостера. «Лоукост Buta Airways, который является структурным подразделением азербайджанской авиакомпании AZAL, начнет полеты из Баку в Киев осенью с ценой билетов от 29 евро в одну сторону», — говорится в сообщении ресурса avianews.com.

Рынок авиационного топлива Украины не просто растёт вслед за рынком авиаперевозок, но даже обгоняет его. Импорт авиатоплива в мае 2017 года превысил прошлогодние показатели в 3,5 раза, достигнув 34 тыс. тонн. В целом же баланс рынка составил 49,5 тыс. тонн — в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Из импортёров традиционно лидирует Саудовская Аравия, поставившая Украине 13,7 тыс. тонн. За ней — Италия (11 тыс. тонн), Литва (9,2 тыс. тонн). В ближайшем будущем на Украину пойдёт также авиационное топливо из Новополоцкого НПЗ. Следует отметить, что чуть менее трети рынка (15,4 тыс. тонн) занимает продукция украинского производства.

Первый заместитель директора а/п «Борисполь» Евгений Дыхне в интервью изданию ABCnews заявил о скором появлении на Украине ещё одного хабового аэропорта. По его мнению, наибольшие шансы стать им имеет а/п Ивано-Франковска: «Не думаю, что начнет работу какой-нибудь хаб на востоке или на юге страны, но западный хаб, Львов или Ивано-Франковск, может возникнуть. Причем с точки зрения географического положения, у Ивано-Франковска потенциал выше, чем у Львова. Ивано-Франковск расположен между Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областями. Львов же находится очень близко к границе, поэтому альтернативные виды транспорта будут постоянными конкурентами, будут оттягивать пассажиропоток из аэропорта». Правда, перед тем, как стать хабом, а/п Ивано-Франковска предстоит подтянуть техническое оснащение и начать соответствовать нормам безопасности полётов. Его директор Пётр Осипенко напоминает, что уже несколько лет аэропорт функционирует… без РЛС: «Государственное предприятие «Украэрорух» вывело радиолокатор местного аэропорта по эксплуатации, чтобы сократить расходы. 5 лет назад предприятие планировало купить новый радиолокатор. Но потом в Донецкой области сбили самолет [Малайзийский Boeing — Ред.], после чего отменили много авиарейсов из Украины и «Украэрорух» потерял значительные финансовые поступления и начал уменьшать свои расходы», — заявил директор на заседании областного совета. Более того, по его словам в сентябре заканчивается срок эксплуатации инструментальной системы для посадки самолётов — ни один самолёт не сможет сесть тут в дождь без этой системы.

На Востоке Украины, по мнению Дыхне, создать хаб шансов гораздо меньше, поскольку сказывается конкуренция Ростова, у которого была солидная временная фора: «Для таких перевозок надо не так много пунктов. Тут кто быстрее займет позицию, тот и будет хабом», — пояснил эксперт.

Также он отметил, что порог безубыточности а/п «Борисполь» — 6,5−7 млн пассажиров в год, а его превышение (8,65 млн человек в 2016 году) позволило аэропорту получить прибыль в размере 1,5 млрд грн. Учитывая эти вводные можно спрогнозировать, что планка, поставленная руководством в этом году (10 млн человек) позволит довести прибыль до 2,5−2,7 млрд грн. Впрочем, нужно помнить, что со второй половины года на финансовые показатели аэропорта начнут оказывать влияния скидки, анонсированные руководством. Авиакомпании, привлекающие большое количество пассажиров, получат возможность пользоваться прогрессивной шкалой экономии на аэропортовых сборах, достигающей 80% для новых направлений.

26 июня а/п «Борисполь» удалось поставить абсолютный суточный рекорд пассажиропотока за всё время его существования — 39.594 человека. Правда, в последние дни рост пассажиропотока сыграл злую шутку с крупнейшим аэропортом Украины. Хоть атака вируса Petya и не смогла полностью парализовать его работу, однако сумела серьёзно её усложнить — так, по состоянию на вечер 28 июня работа основного сервера аэропорта всё ещё не была восстановлена, из-за чего очереди на регистрацию несколько увеличились.

Порты

Заместитель генерального директора «Укртранснафта» (оператор магистральных нефтепроводов Украины) Святослав Дацик заявил о намерении реконструировать нефтетерминал в порту «Южный». На первом этапе терминала получит ёмкости под перевалку бензина и ДТ, в дальнейшем — для вакуумного газойля и мазута. Газоперевалочный комплекс также задуман, однако окончательное решение по нему пока не принято.

Администрация морских портов Украины презентовала в Американской торговой палате инвестиционную программу до 2021 года: во флот украинских портов (всего 126 судов) и портовую инфраструктуру планируют вложить 5 млрд грн, причём почти половина суммы уйдёт на покупку ледохода для Мариупольского порта, который уже с августа этого года из-за строительства Керченского моста окажется в полублокированном состоянии (максимальная высота судна, которое может проплыть под его пролётами — около 33 м, осадка ограничивается 8 метрами).

Это не единственные проблемы, которые подстерегают украинские порты Азовского моря. На днях стало известно, что на период установки опор Россия запретит движение судов в Керченском проливе на 23 дня (конец августа-начало сентября).

»…в период запрета судоходства мы будем иметь проблемы, ведь судна уже зафрахтованы на полгода вперед. Мы посчитали, что убытки только за эти 23 дня составят полмиллиарда гривен, которые недополучат наши государственные порты. Что будет дальше, когда они построят мост и эти ограничения будут постоянными?», — возмущается замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк в интервью Deutsche Welle. Впрочем, далее он сам даёт ответ на свой вопрос: «Зимой Азовское море частично замерзает. Если Россия начнет строительство по судоходному ходу, то лед на мостовых сваях будет задерживаться и будут образовываться ледовые пробки. Из-за этого зимой движение по Керчь-Еникальскому каналу, единственному пути для прохождения Керченским проливом больших кораблей, будет закрыто вообще. А ведь это ворота Азовского моря. Оно будет искусственно перекрыто: не будет ни входа, ни выхода из него».

Покупать ледокол в такой ситуации пожалуй бессмысленно — и с ледовыми пробками он вряд ли справится, да и в Азовское море из-за ограничений может не попасть. Ко всему прочему это означает, что порты Азовского моря серьёзно потеряют в стоимости, а также станут работать с крайне малой загрузкой: «…Туда заходят суда с минимальной осадкой 9,6 метров, а максимальной — 14. Это крупные корабли типа «Панамакс»… Россия устанавливает максимальную осадку в 8 метров. Это примерно судно размером как два корабельных буксира».

В результате министерство обратилось в МИД Украины: готовится совместная жалоба в Международную морскую организацию.

На речное судоходство Украины (а значит и на речные порты) начинают обращать внимание не только украинские зернотрейдеры. «Со временем Днепр может стать частью Трансъевропейской транспортной системы E40 Рейн — Дунай — Черное море, А7, Днепр, Припять, Балтийское море. При поддержке политики соседства ЕС и реализации Соглашения об ассоциации крупнейшая река Украины сможет достичь международных стандартов навигации», — таков общий вывод конференции «Днепр в европейском фарватере», организатором которой выступило министерство инфраструктуры. У неё даже есть первые результаты: ЕБРР и ЕИБ согласны инвестировать в развитие транспортного судоходства на Днепре 50 млн евро.

Парижский меморандум о взаимопонимании государств флага обновил свой рейтинг безопасности судоходства (разделён на «белый», «серый» и «чёрный» списки). Украина в нём занимает последнее место в «сером» списке, куда, помимо неё, входят ещё 18 государств. Хотя ещё в 2014 году она была на втором (чем выше место, тем безопаснее плавать). Более того, у рейтинга есть традиция: государство, занявшее последнее место в «сером» списке на следующий год переводится в «чёрный».