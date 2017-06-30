28 июня Китай спустил на воду первый ракетный крейсер собственной постройки. Корабль строился на шанхайской верфи «Цзяннань-Чансин» и по китайской классификации относится к эскадренным миноносцам «10 000-тонного класса». Водоизмещение ракетного крейсера проекта 055 оценивается в 12 000 тонн, при этом корабль оснащён газотурбинной силовой установкой. О вооружении корабля детальной информации пока не имеется — можно лишь с уверенностью сказать, что оно будет состоять из ракет разного типа — зенитных, противокорабельных и т. п. В общей сложности количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок ракет может достигать 128, что вполне соответствует показателями американских ракетных крейсеров типа «Тиконде́рога». Постройка кораблей такого класса в очередной раз показывает насколько активно развивается китайское военное кораблестроение.

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Крейсер типа «Тикондерога»

Серийное производство авианосцев и ракетных крейсеров: первые после США?

Помимо головного корабля проекта 055, который был спущен на воду, строятся ещё минимум 3 крейсера этого класса. В подобных темпах корабли этого типа в мире строит лишь одна страна — США, которые являются однозначным лидером по мощи надводного военного флота. В сочетании с тем, что 26 апреля на воду был спущен также первый авианосец проекта 001А, полностью построенный в Китае, становится очевидно, что Поднебесная уверенно движется к тому, чтобы обладать вторыми по силе военно-морскими силами в мире.

Подробнее: Новый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море

Вызывают уважение и сроки, за которые китайцы стали строить корабли — тот же крейсер проекта 055 был заложен в 2014 году, а авианосец проекта 001А в 2013 году. С учётом того, что головные корабли серии строятся заметно медленнее последующих, можно ожидать строительства последующих крейсеров ударными темпами. К тому же с 2015 года Китай строит ещё и свой третий авианосец — проекта 002. Это более сложный и масштабный проект — авианосец будет иметь водоизмещение 85 000 тонн и три паровых катапульты (для сравнения — американские авианосцы типа «Нимиц» имеют водоизмещение более 100 000 тонн и 4 паровые катапульты), обеспечивающих взлёт палубной авиации. Постройка корабля должна быть завершена к 2021 году, в планах имеется закладка ещё одного авианосца этого типа. Итого, можно спрогнозировать, что к середине-концу 2020-х годов Китай будет иметь 4 полноценные авианосные ударные группы, оставив далеко позади всех, кроме США. При этом «тягаться» с китайским флотом в Южно-Китайском море и заметной части Тихого океана уже будет тяжело и американцам, что позволит Китаю проводить ещё более агрессивную и уверенную политику в регионе и в мире.

Авианосец типа «Нимиц»

Китай оставил российское военное кораблестроение далеко позади?

По разным, в том числе и объективным, причинам, российское военное кораблестроение, в том, что касается постройки надводных кораблей, находится не в самом лучшем состоянии. Корабли классом выше фрегата не строятся с момента распада СССР, а реальных планов по их строительству нет. Хотя о постройке нового авианосца и любят регулярно вспоминать (в последний раз это случилось на военно-морском салоне МВМС-2017), дальше макетов дело пока не заходит. Примерно тоже самое касается и эсминца океанской зоны проекта «Лидер» (фактически корабль сравним по возможностям с ракетным крейсером) — его проектирование (не постройку) в лучшем случае включат в Государственную программу вооружений до 2025 года. Если Китай к 2030 году будет обладать 4 авианосными ударными группами, то у России к тому времени может не появиться даже один новый эсминец океанской зоны. Конечно, с учётом географии России, Военно-морской флот не имеет для страны столь высокого значения, как для Китая и, тем более, США, но совсем «ставить на нём крест» тоже нельзя. Это чревато окончательной потерей возможности нагнать конкурентов в технологической плоскости.