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Киев готовится изменить статус Крыма, российского региона, который не принадлежит Украине, хотя она и продолжает считать его «своим». Соответствующее заявление в эфире программы 5 канала «Время. Итоги дня», посвященной теме «День Конституции, политические события» сделал депутат Верховной рады Украины, представитель Радикальной партии Юрий Чижмарь. Он является членом Конституционной комиссии, вместе с ним в студии также оказался депутат Вадим Денисенко от Блока Петра Порошенко. Передача вышла в эфир 28 июня, когда на Украине отмечают День Конституции. Обсуждение «крымской проблемы» состоялось между 12.50 — 14:20 по хронометражу программы, которая длилась 50 минут. «Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил Чижмарь в этом промежутке.

К тому, что на Украине политически-общественная мысль очень сильно бурлит и выдает иногда крайне оригинальный креатив, все уже, кажется, привыкли. Однако, возможно, за репликой уважаемого члена Конституционной комиссии, который сослался на поручение президента Петра Порошенко, стоит нечто большее. Вопрос вот в чем: почему вдруг Крым? Понятно, что и в День Конституции, и накануне его украинские политики и эксперты так или иначе затрагивали вопрос эффективности Основного закона страны. Говорил о нем в своем выступлении президент Порошенко. Он напомнил, что в прошлом году «предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию для обеспечения восстановления правосудия». И парламент согласился с ним. Сейчас глава государства просит депутатов сделать второй шаг — отказаться от собственной неприкосновенности.

Одни политологи указывают на то, что действующая Конституция породила «два центра исполнительной власти, которые борются друг с другом за полномочия, и это абсолютно ненормально». Другие называют худшим в ней «бесплатное образование, медицину и остальные бесплатные гарантии для трудящихся», что «в новой ситуации, когда исчезло тоталитарное государство, фактически представляет смертельную опасность для украинского общества, как и любого другого общества, основанного на рыночных принципах». Третьи видят опасность в самом перманентном процессе внесения поправок в Основной закон. О Крыме говорят разве что покинувшие полуостров отдельные крымские татары. В частности, лидер «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров неизменно настаивает на закреплении в Конституции «права крымскотатарского народа на самоопределение».

Между тем, во время диалога депутатов Чижмаря и Денисенко звучали слова о том, что закрепление автономного статуса Крыма в свое время было «антиукраинским компромиссом». Что претензии крымских татар на национальную автономию и конституционное закрепление роли «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут угрозы для Украины, поскольку вызовут аналогичные настроения на Буковине (к выгоде Румынии) и на Закарпатье (к выгоде Венгрии). Что же в таком случае готовит Конституционная комиссия? По мнению руководителя Института Западно-Украинских исследований Олега Хавича, «на самом деле депутат не заявлял о том, что конституционная комиссия работает над отменой автономного статуса Крыма в Конституции Украины. Она работает лишь над устранением коллизий этого положения и статьи об унитарности страны. Учитывая «креативность» украинских законодателей и конституционалистов еще со времен президента Ющенко, выход может быть предложен самый неожиданный. В том числе преобразованием виртуальной «Автономной республики Крым» в не менее виртуальную «Крымско-татарскую национальную автономию», которая вдруг станет соответствовать унитарному статусу Украины».

На наш взгляд, последнее реально, если речь будет идти о преобразовании не в национально-территориальную автономию, а национально-культурную. Но можно также предложить и иные интерпретации заявления депутата Чижмаря. Например, Киев посредством исключения упоминания об автономии Крыма намерен заблокировать объявленный им же процесс децентрализации Украины и даже хочет еще больше ограничить права регионов. Во-первых, в контексте взятых на себя обязательств по принятию «постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Иначе говоря, ни при каких условиях не дать даже намека на перспективу появления на Донбассе «особого порядка местного самоуправления». Во-вторых, в условиях опасений, что такого или иного «особого статуса» могут потребовать другие украинские области, расположенные на западе страны.

Напомним, что в мае сего года президент Польши Анджей Дуда объявил о желании провести в 2018 году референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию. Еще ничего не сделано для юридического оформления этой инициативы, однако польское общество забурлило. Началось обсуждение, какие разделы Основного закона требуют реформирования. Оживились различные политические силы и отраслевые объединения, лоббисты. Среди прочего предложение Дуды вызвало реакцию региональных движений, в частности силезских, которые увидели в референдуме шанс на провозглашение широкой автономии и слияние воеводств, охватывающих историческую провинцию Силезия.

Киев настроен на усиление унитарной составляющей государственного устройства. А Варшава? Если Польша решит двинуться в сторону федерализации, это станет большим соблазном для Западной Украины. Особенно на фоне того, что Киев посредством «мусорного скандала» уничтожил возможности для популярного западноукраинского политика, мэра Львова Андрея Садового претендовать на пост президента страны. Поскольку Садовый теперь не так заинтересован в единстве Украины, как раньше, он и его партия «Самопомощь» могут в итоге попробовать заново разыграть карту децентрализации, прислонившись уже к польскому плечу.