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ИА REGNUM : 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане пройдёт референдум о независимости. Почему руководство остановилось именно на этой дате?

Руководство Курдистана остановилось именно на этой дате поскольку высшая комиссия по выборам и референдуму Курдистана заявила, что ей необходимо более 100 дней для подготовки к голосованию. А что касается целей самого руководства, то оно остановилось на этой дате из-за нескольких причин.

Во-первых, грядёт окончание большой войны. Ведь в истории международных отношений государства создавались после продолжительных конфликтов. Так было, например, по итогам Тридцатилетней войны 1618—1648 гг., а также после Первой мировой войны, создавшей современный Ирак, Турцию и Сирию, и после Второй мировой войны, когда было провозглашено государство Израиль. Более того, в ходе холодной войны на политической карте мира появилось порядка 15 новых государств. В настоящее время война опять охватила Ближний Восток и после её окончания карта региона также будет изменена с появлением новых государственных образований. Поэтому Иракский Курдистан идёт на референдум. Ведь следующий такой шанс может выпасть лет через сто. И то не факт. Надо бережно относится к времени и использовать исторический шанс.

Во-вторых, с геополитической точки зрения Курдистан очень важен для великих держав. И речь идёт о том, чтобы Эрбиль отстаивал собственные интересы, которые нередко пересекаются со стратегией великих держав на Ближнем Востоке.

В третьих, Курдистан богат природными ресурсами (главным образом, — нефть и газ), которые привлекают внешних игроков.

В четвертых, внешняя политика Иракского Курдистана находится на подъеме. У нас хорошие отношения с США, Россией, Францией, Турцией и другими странами.

В пятых, Курдистан руководствуется правом нации на самоопределение, которое закреплено в современном международном праве.

В шестых, меняется региональная ситуация. Очевидно, что на фоне конфликта Ирана с Саудовской Аравией и Турцией, который усилился из-за проблем с Катаром, региональные державы не обращают пристального внимания на вопрос о независимости Курдистана.

В седьмых, правительство Ирака грозит Курдистану заморозкой бюджета. И сейчас выделение бюджетных средств также приостановлено. Багдад рассматривает курдов в качестве гостей, а не как собственных граждан. Поэтому, на мой взгляд, сейчас самое удачное время для референдума и независимости. Тем более что международная реакция на готовящийся референдум не является негативной. Однако лоббистам Курдистана следует активизироваться, поскольку поддержка великих держав оставляет желать лучшего.

ИА REGNUM : Как референдум в Иракском Курдистане скажется на отношениях Эрбиля с Тегераном?

Иран — наш сосед. Это важная страна, равно как США, Франция и Россия. Причем для самого Эрбиля позиция Тегерана и Анкары имеет особое значение. В настоящее время Иран выступает против референдума в Курдистане, поскольку рассматривает его как западный проект. Тегеран опасается того, что независимый Курдистан может обернуться внутриполитическими вызовами. Ведь в Иране курдского населения больше, чем в самом Ираке. А референдум о независимости в Иракском Курдистане может сподвигнуть иранских курдов к требованию больших политических прав, полагают в Тегеране. Более того, Иран видит в создании курдского государства американский и израильский след.

Иракский Курдистан должен показать Ирану, что создание курдской государственности никак не будет угрожать Тегерану. Это не западный проект, а мечта курдов, сугубо курдский проект. Эрбиль делает ставку на тесные отношения с Тегераном, развитие дипломатических контактов, чтобы продемонстрировать дружбу. У двух стран есть общие торговые и коммерческие интересы, а также исторические и культурные связи.

Будет совершена большая ошибка, если Иракский Курдистан полностью поставит на Запад. Надо сохранять баланс в отношениях с великими державами — Ираном, Турцией, США и Россией.

ИА REGNUM : Иран строит железную дорогу в Сирию через Иракский Курдистан. Какие перспективы усматривает Эрбиль в данном проекте?

Я считаю, что Курдистан нуждается в дружбе с Ираном. Эрбиль не против этого проекта. Надо Иран поддержать, чтобы он не возражал против образования независимого Курдистана. Следует развивать торговые отношения. Хотя сам проект железной дороги воспринимается сложно, поскольку Тегеран тяготеет к союзу с Багдадом и Дамаском. А что касается Турции, США и Саудовской Аравии, то они выступают против проекта. Здесь Курдистану надо проявить осторожность.

ИА REGNUM : Турция ревностно относится к перспективам курдской государственности на Ближнем Востоке. Готов ли Эрбиль к обострению отношений с Анкарой? Иракские курды просчитывают конфликтный сценарий с Турцией?

Турция заявляла, что она против референдума о независимости, но фактически Анкара не против, поскольку Курдистан поставляет нефть через Турцию. Чтобы не портить отношения с Ираком и Ираном, Турция будет возражать, но только на словах. Фактически она референдум поддерживает, потому что это открывает большие торгово-экономические перспективы между Анкарой и Эрбилем.

Турция согласна создать курдское государство под собственным контролем. Для неё это лучше, чем под контролем Ирана, потому есть понимание того, что Курдистан неизбежно появится на политической карте мира — сегодня или завтра. Поэтому Анкара его поддерживает, чтобы вынести курдский вопрос за пределы Турции. С другой стороны, я думаю, что руководство Курдистана назначило референдум на сентябрь 2017 года после того, как получило согласие Турции, России, США и Франция. Без их одобрения власти Курдистана не пошли бы на данный шаг.

ИА REGNUM : «Роснефть» подписала соглашение с Эрбилем по разработке нефтяных месторождений. Это новая страница в отношениях России и Иракского Курдистана, или же речь идёт о рядовой коммерческой сделке? По какому маршруту курдская нефть пойдёт на мировой рынок?

Россия на протяжении последних десяти лет играет большую роль на Ближнем Востоке. У Москвы есть своя стратегия в регионе. Поэтому Курдистан заинтересован в развитии торговых отношений с Россией. Ведь коммерческие связи будут толкать вперед и политические контакты между странами.

Курдистан располагает внушительными запасами нефти и газа, в которых нуждается Евросоюз. С учетом того, что большую часть нефти и газа европейские страны закупают у Москвы, она заинтересована в усилении своих позиций в Курдистане. В противном случае её место займут компании из США и ЕС, который заинтересованы в поставках нефти и газа, альтернативных российским. Курдистану важно получить поддержку России в вопросе признания независимости.