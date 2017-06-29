Накануне Кубка конфедераций эксперты высказывали сдержанные опасения по поводу петербургской части турнира. Впрочем, тревоги касались не города, а печально знаменитого стадиона на Крестовском острове. Опасения в целом не подтвердились: стадион «Санкт-Петербург» не стал безупречным, но и куски газона из-под ног футболистов не вылетали. Что же касается эффекта от Кубка конфедераций для городской экономики, то он, по мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, будет положительным, но отложенным.

Владислав Краев ИА REGNUM Кубок конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург»

Напомним, Кубок конфедераций, участие в котором принимают чемпионы всех континентов, чемпионы мира и страна-хозяйка предстоящего мирового футбольного чемпионата, с 17 июня впервые в истории проходит в России. Петербург уже принял три игры Кубка, включая матч открытия (Россия — Новая Зеландия), и готовится провести 2 июля финальную игру и церемонию закрытия соревнований.

Общее количество гостей в Петербурге в дни проведения Кубка конфедераций, по всей видимости, не изменилось в сравнении с прошлым годом, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Отели не заполнились до отказа, впрочем, отельеры этого и не ждали.

Однако положительный эффект от Кубка будет, просто чуть позже, объясняет Мусакин. Подобные мероприятия, проведенные на должном уровне, рекламируют и страну в целом, и конкретные города. Организация турнира была достойной, иностранным гостям всё понравилось, и они наверняка захотят вернуться сюда и через год, на чемпионат мира, и в другое время, а также расскажут о России своим знакомым.

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Той же оценки придерживаются и городские рестораторы: они не увидели значительного роста посещаемости, не изменился и средний чек, но вероятен отложенный эффект — и российские, и иностранные гости Петербурга захотят сюда вернуться.

Михаил Фейгельман, чьи заведения находятся как раз на Крестовском острове, в километре от стадиона, в беседе с корреспондентом агентства констатировал: в дни Кубка конфедераций гостей было столько же, сколько и всегда, поскольку положительный эффект от близости спортивного мероприятия нивелировался отрицательным фактором — ограничением на въезд автомобилей на остров. Возможно, через год, во время чемпионата мира, «зону отчуждения» стоит несколько сузить — помимо прочего, здешние рестораны помогут болельщикам и с парковочными местами, говорит Фейгельман.

Впрочем, без нескольких ложек дёгтя все-таки не обошлось. За предстоящий до ЧМ-2018 год городским властям нужно исправить все те недостатки, которые проявились сейчас. Эксперты туристической отрасли говорят о не слишком удобных входах на стадион, о проблемах с логистикой (шаттлы из центра города почему-то ходили не до стадиона, а до станции метро в полутора километрах от него), о полупустых (на некоторых матчах) трибунах.

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При этом нужно признать, что в целом Петербург подготовился к Кубку достойно, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM представитель Альянса туристических агентств в СЗФО Ирина Семенова.

В гостиницах туристов ждали буклеты, во всем городе была удобная навигация и многочисленные англоговорящие волонтеры, все мероприятия Кубка прошли доброжелательно — вместо условных «английских фанатов» было много болельщиков с маленькими детьми. Те, кто приехал в Петербург в эти дни, одновременно застали и Кубок конфедераций, и белые ночи, и «Алые паруса», так что уедут они, вероятно, вполне удовлетворенные визитом, полагает Семенова.

Футбольные эксперты полагают, что все четыре города, принимавшие Кубок конфедераций, подготовились к турниру достойно. Но даже на этом фоне положительным образом выделяется Казань, где была создана самая приятная атмосфера и выстроена самая удобная логистика. Об этом рассказал корреспонденту агентства спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

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Москва и Петербург, в силу своих размеров, и не могли быть столь же удобными для болельщиков, но отдельные проблемы, вроде необходимости идти пешком от станции метро «Крестовский остров» до стадиона, к следующему разу, то есть к чемпионату мира, все-таки нужно решить, полагает эксперт.

В числе других нюансов, которые стоило бы подправить к мировому первенству — сложность в получении паспортов болельщиков (FAN ID) для жителей небольших провинциальных городов. Но в целом, по мнению Стогниенко, все составляющие организации турнира, начиная от работы волонтеров и заканчивая ценами на билеты и посещаемостью, были отработаны качественно.