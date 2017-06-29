



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Обстановка в Афганистане остается перманентно сложной. Кабул подвергся террористическим атакам, произошел теракт и в Гельманде, в результате которого погибло более 30 человек. К подобному Афганистану не привыкать. Однако на сей раз в столице и других городах прошли акции протеста мирного населения с требованиями отставки правительства.

Пока сложно ответить на вопрос, имеем ли мы дело с началом формирования в Афганистане гражданского общества или речь нужно вести о движении сопротивления, направленного против присутствия в стране войск США и их союзников и поставленного ими в Кабуле правительства. Но ответ необходимо искать для того, чтобы понять кто и почему стал сейчас играть в этой стране на обострение. Тем более что талибы сейчас категорически отреклись от участия в последних терактах, демонстрируя единство с движением сопротивления, которое, по оценке экспертов, сильнее боевиков. В свою очередь это означает, что в Афганистане, похоже, перестала срабатывать тактика США, опробованная в Ираке, когда им удавалось подкупать боевиков для того, чтобы они сложили оружие, и где сопротивление не объединяло все общество.

Запад в Афганистане проиграл битву за «сердца и умы» афганцев. Он воспринимается как оккупационная сила. Если мыслить историческим аналогиями, нечто подобное наблюдалось в в стране накануне вывода оттуда советских войск. В таком контексте легче понимать особенности афганского «сопротивления», прогнозировать его масштабы и его «стратегическую неподвижность», выявлять пространство солидарности, которое определятся или будет определяться интересами различных этнических групп и политических партий, их готовностью встраиваться или не встраиваться в единый фронт. Так, востоковед Александр Князев обратил внимание на то, что с начала лета в Афганистане стал наблюдаться виток резкого межэтнического противостояния.

Произошла легитимизация Гульбеддина Хекматияра и его партии «Хезби Исломи», зашевелились пуштунские политики, стремящиеся поднять уровень своего доминирования на политической арене страны, обозначили позицию хазарейцы, которые являлись дискриминируемым меньшинством, а теперь заполняют аудитории кабульских вузов, активизировалась партия «Джамиати Исломи». В конце июня в Турции были проведены переговоры между лидерами трех оппозиционных афганских политических партий, направленные на формирование нового альянса. В них приняли участие исполнительный секретарь партии «Джамиат-и-Ислами», губернатор провинции Балх Атта Мохаммад Нур, второй заместитель главы исполнительной власти Хаджи Мохаммад Мохакик, возглавляющий партию «Хизб-и-Вахдат», а также генерал Абдул Рашид Дустум, глава партии «Джунбиш-е-Милли».

Дустум, этнический узбек, до сих пор формально занимающий пост первого вице-президента, покинул Афганистан. Встреча оппозиционеров послужила поводом для комментария президентского дворца Арг. Пресс-секретарь Шах Хусейн Муртазави выразил надежду на то, что «политические партии будут действовать в рамках Конституции и смогут вести плодотворную деятельность на благо страны». В свою очередь спикер иранского парламента Али Лариджани в ходе встречи с афганским коллегой Абдул Рауфом Ибрагими заявил, что «силы НАТО не помогут Афганистану справиться с террористической угрозой». Что же происходит и почему в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО ставится вопрос об обсуждении ситуации в Афганистане и дальнейших усилий альянса по ее урегулированию, в частности, об увеличении присутствия военного контингента в Афганистане? И почему так спешно готовится еще одна встреча между президентом США Дональдом Трампом и его афганским коллегой Мохаммад Ашрафом Гани, хотя совсем недавно они виделись в Эр-Рияде?

Еще одна интрига появилась в связи с недавним визитом министра иностранных дел Китая Ван И в Пакистан и Афганистан. Известно, это визит носил плановый характер и проходил по просьбе Исламабада и Кабула. При этом Пекин был удивлен решением американцев устранить должность спецпосланника США по Афганистану и Пакистану, о чем ранее писала The Washington Post. Исполняющая обязанности спецпредставителя Лорел Миллер должна покинуть эту должность. «Я прочитал сообщение, когда был в Исламабаде и сопровождал в поездке министра Ван И, — заявил спецпосланник МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнь. — В нем говорилось, что офис американского спецпосланника по Афганистану и Пакистану закрыт. Я не знаю, что будет дальше с политикой США в Афганистане. Мне любопытно знать, как к этому отнесется правительство Афганистана, потому что США играют очень важную роль в афганском вопросе. Что теперь, когда офис закрыт? Означает ли это большое изменение в политике США?»

Таким образом, мы видим, что Вашингтон готовится к каким-то переменам в отношении Афганистана? Но каким? Об этом пока ничего неизвестно, Вашингтон не спешит давать какие-либо разъяснения. Хотя принято решение об увеличении американского воинского контингента в Афганистане, он не будет доведен до такого уровня, чтобы можно было разбить талибов. Скорее всего, США пытаются нейтрализовать фактор общественного сопротивления в Афганистане, которое принимает для них нежелательные формы. Известно, что Исламская партия Афганистана Хекматьяра подписала соглашение с правительством национального единства, поставив вопрос об удалении из страны оккупантов и интенсификации мирных переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вашингтон, в свою очередь, выразил недовольство вступлением Пакистана в ШОС, его растущим военным сотрудничеством с Россией и Китаем. Посмотрим, что дальше.