Ректор МГТУ — крупнейшего научно-образовательного центра области с 70-летней историей, доктор экономических наук, профессор Сергей Агарков поделился своим мнением по поводу предстоящего объединения университетов и реформе высшего образования.

Пресс-служба вуза Ректор МГТУ С.А. Агарков

— В моем понимании, ситуацию в Мурманской области, связанную с объединением двух ведущих вузов региона разной ведомственной подчиненности, один из которых является специализированным морским образовательным учреждением, нельзя рассматривать как частный или типичный случай. Это, безусловно, пилотный проект по созданию регионального опорного вуза в приморском регионе в модели многопрофильного университетского комплекса, где будет осуществляться в том числе морская подготовка плавательного состава судов в соответствии с международными и российским требованиями. И если этот опыт окажется положительным, то высока вероятность того, что дальнейшая реформа морского профессионального образования пойдет именно по такому пути.

Поэтому ставки велики, в том смысле что быть или не быть морскому образованию в опорном вузе Мурманской области — это не региональный вопрос. Здесь очевидна борьба разных подходов к самой концепции модернизации российского образования в целом. Сторонники первого, назовем его модернистско-реформаторским подходом, считают, что отраслевое образование в классической модели подведомственных специализированных вузов как таковое себя изжило вместе с окончанием периода индустриализации российской экономики. По их мнению, постиндустриальное будущее — за крупными многофункциональными университетскими комплексами со стандартизированным и унифицированным подходами к подготовке специалистов. Данный подход частично основан на мировом опыте, где действительно в последнее время наблюдаются тенденции к укрупнению и объединению вузов в многопрофильные университетские конгломераты.

Сторонники второго профессионально-отраслевого подхода выступают за другую модель модернизации, основанную на бережном отношении к традициями российской инженерной школы, сохранению всего лучшего, что у нас есть с точки зрения комплексности и отстроенной системы подготовки специалистов, включая законодательно установленные функции и полномочия органов исполнительной власти, ответственных за организацию кадровой подготовки в высокоспециализированных отраслях. Безусловно, иностранный опыт полезен и его надо изучать, но это не значит, что его надо слепо копировать. Слишком много негативных примеров того, когда мы пытались так делать, не учитывая наши российские реалии. Реформироваться надо, но делать это следует с умом, не превращая реформы в разрушительную революцию. И действовать осторожно, осмотрительно, поэтапно.

Если говорить о морском профессиональном образовании, то с учетом высокоспециализированной специфики его организации, которая обязывает соблюдение требований международных морских конвенций, а также стратегической значимости морской деятельности для безопасности и устойчивого социально-экономического развития государства — то это не та сфера, где можно экспериментировать путем проб и ошибок. Я постараюсь мотивированно объяснить, на чем строится эта позиция.

По мнению морского профессионального сообщества, в последнее время наблюдается весьма опасная для морского образования тенденция с точки зрения возможных негативных последствий для кадрового потенциала морской отрасли, которая проводится в духе заявлений о новых вызовах времени и необходимости модернизации профессионального образования.

Да, мир очень быстро меняется — это бесспорный факт, но меняться можно по-разному. Можно так, чтобы быть лидером таких изменений, устанавливать новые вершины и стандарты качества, которые потом станут примером для подражания. Это психология чемпионов, психология победителей. Причем везде — в спорте, бизнесе, науке, образовании, да и просто в жизни. На языке управления такие реформы называются опережающими. Но есть и другой тип реформ, так называемого догоняющего развития. Он как раз основан на копировании или подражании чужому опыту. Но догоняющее развитие еще никогда никого не приводило к лидерству, а лишь консервировало отставание. Это известная и не требующая доказательства аксиома конкурентной борьбы. Иначе говоря, мы часто идем по проторенному другими пути, копируя чужой, часто не лучший опыт, в том числе в образовании.

Профессиональное образование всегда играло ключевую роль в конкурентоспособности государств. А в современном мире высоких технологий и умной, как ее сегодня называют, экономики, эта роль кратно повысилась и будет только расти. Поэтому быть мировым чемпионом на глобальных экономических рынках без лидерства в образовании невозможно. И это без всякого преувеличения! Это истина, подтвержденная практикой самой жизни. Мировой опыт экономически успешных государств показывает: быть чемпионом в образовании — это значит, — быть чемпионом везде. Достаточно посмотреть на высокоразвитые страны новой индустриальной волны, в которых за последние десятилетия произошел качественный скачок социально-экономических показателей. Там все начиналось с реформы профессионального образования, которое адаптировалось под приоритеты национальной экономики, причем именно в тех отраслях, где имелись предпосылки достижения мирового лидерства. В этом заключается практический смысл глобальной конкурентоспособности государств с точки зрения международного разделения труда. Проще говоря, нужно уметь реально оценивать свои силы, потому что «нельзя объять необъятное». Поэтому задача любого государства — сконцентрировать ресурсы на тех направлениях, которые являются приоритетными для обеспечения опережающего конкурентоспособного развития национальной экономики.

В предлагаемой модели создания регионального опорного вуза Мурманской области путем объединения двух разнопрофильных вузов, один из которых морской, основной вопрос — каковы цели и задачи такого объединения? То есть каким должен быть конечный результат? Вот ключевой вопрос, на который важно знать четкий ответ, особенно когда это касается социально значимых реформ.

Если конечная цель — комплексная оптимизация сети бюджетных организаций высшего образования и экономия государственных финансов, что в сегодняшнее непростое для национальной экономики время вполне обоснованно, в том числе, в связи с продолжающимися санкциями, то тогда нечего обсуждать и не о чем спорить. Модель объединения под единым учредительством — абсолютно работающая и максимально эффективная. Действительно, организационное построение общенациональной системы государственных вузов под единым ведомственным подчинением Минобрнауки России в модели административно-командного управления позволит в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами средств федерального бюджета достигнуть желаемого или заявленного результата (в соответствии с Концепцией развития образования в России (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р) предлагается модернизация системы высшего образования, в рамках которой будет оптимизирована типология и структура вузовской сети с сокращением числа вузов до 40% и филиалов вузов до 80% — прим. ИА REGNUM ).

Но модернизация образования — это общенациональная задача. Она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение направлений модернизации и развития образования не может замыкаться в рамках одного образовательного ведомства.

Кризисы и санкции, как известно, рано или поздно заканчиваются. Что потом? Как тогда добиться международного лидерства на глобальных рынках морехозяйстенной экономики? Ведь без лидерства в образовании и науке этих позиций не достичь и не удержать. Лидерство обеспечивают люди, те самые высококвалифицированные специалисты, которых готовят в признанных в установленном порядке специализированных морских вузах.

Не случайно в государственных документах стратегического значения, определяющих национальную морскую доктрину (новая редакция Морской доктрины утверждена президентом России 26.07.2015 г. — прим. ИА REGNUM ) кадровое обеспечение морской деятельности признается базовым государственным приоритетом. Поэтому государством ставится задача сохранения и развития структуры образования со специализацией на все виды морской деятельности, включая государственную поддержку морских учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров плавательного состава судов в соответствии с международными и российским требованиями.

Другими словами, речь идет об особом статусе морского образования, которое признается одним из стратегических национальных приоритетов России, должно соответствовать международным и российским требованиям и осуществляться исключительно в признанных в установленном порядке специализированных морских образовательных организациях. И это не случайно, поскольку российская система морского образования основана на проверенной временем и самой жизнью профессионально-отраслевой парадигме подготовки специалистов для работы в море, благодаря которой наша страна стала великой морской державой, а российские моряки — лучшими в мире!

Российское морское образование — эта целостная система подготовки специалистов плавательного состава, способных не только на высоком профессиональном уровне обеспечивать эксплуатацию судна и безопасность мореплавания, но и сохранять психологическое самообладание, беспрекословно и грамотно действовать в экстремальных ситуациях борьбы за живучесть, спасения человеческой жизни на море. Именно этими морально-волевыми качествами всегда отличались советские и российские моряки командного и рядового состава. И именно по этим качествам они признаются лучшими международным профессиональным сообществом.

Базовые принципы подготовки специалистов для работы в море строятся на традициях советской и российской морской инженерной школы, включающей фундаментальную теоретическую и практическую подготовку, плавательную практику, соблюдение курсантами требований корабельного устава.

Такая система десятилетиями отрабатывалась в специализированных морских образовательных организациях и поэтому разительно отличается от обучения в гражданских вузах. Российская школа подготовки плавсостава судов является по-настоящему уникальной и справедливо признается одной из лучших в мире.

По моему убеждению, российское морское образование, наряду с другими приоритетными направлениями образовательной политики требует особого внимания со стороны государства. Его развитие следует рассматривать в контексте государственной важности кадрового обеспечения морской деятельности, имеющей стратегическое значение для конкурентоспособного развития национальной экономики и сохранения статуса России как ведущей морской державы.

Поэтому с точки зрения проактивной государственной позиции морское образование необходимо законодательно закрепить в ранге стратегических приоритетов образовательной политики страны и, соответственно, интегрировать в государственную программу в логике целевой задачи достижения мирового лидерства России в сфере морского образования. Тогда система морского профессионального образования будет развиваться как неотъемлемая составная часть общенациональной системы профессионального образования в качестве отдельного отраслевого сегмента, имеющего статус приоритетного национального проекта, со своим государственным финансированием и целевыми показателями, в том числе по оптимизации сети морских образовательных организаций в рамках законодательно утвержденной подпрограммы «Развитие морского профессионального образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы, и призванного вывести российское морское образование на мировой рейтинговый уровень.

Возможным подходом к формированию типологии организационного построения общероссийской сети специализированных морских образовательных организаций может стать двухуровневая система во главе с крупным общенациональным морским университетским научно-образовательным комплексом в статусе национального исследовательского университета, призванного войти в мировой рейтинг лучших вузов, готовящих специалистов для морской отрасли и ведущих научную деятельность в области передовых морских технологий — по аналогии с проектом «5−100» (проект «5−100» — государственная программа поддержки крупнейших российских вузов. Запущена министерством образования и науки России в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Цель проекта — повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трёх авторитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of WorldUniversities — прим. ИА REGNUM ). Это первый уровень.

Второй уровень — это сеть региональных морских образовательных организаций в приморских субъектах Федерации, готовящих высококвалифицированные кадры для работы в морской хозяйственной сфере в соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда (работодателей) регионов и учитывающих территориальную специфику и стратегические перспективы развития морехозяйственной экономики приморских регионов.

Именно в этом, на мой взгляд, может состоять проактивная государственная позиция в области морского образования, отвечающая стратегическим интересам России как великой морской державы и задаче мирового лидерства в сфере морского образования.

Поэтому мой ответ на вопрос — морскому образованию в Мурманской области точно быть! В какой модели — покажет время. Главное, чтобы все реформы пошли на пользу тем, ради кого они проводятся — обучающимся и работодателям. Потому что быть чемпионом в образовании, значит, — быть чемпионом везде.