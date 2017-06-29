



Иван Шилов ИА REGNUM

С введением безвиза поток туристов в страны Европейского союза через Закарпатье увеличился всего на 3%, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Никакого ажиотажа на государственной границе Украины, пролегающей в пределах Закарпатской области, нет. Об этом свидетельствуют статистические данные. «Всего с 11 по 27 июня через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам — 6003 человека (остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами), — заявляет закарпатский губернатор Геннадий Москаль. — Это всего на 3% больше, чем за аналогичный период до введения безвизового режима». Популярное направление выезда в Евросоюз через Закарпатье — это Венгрия (более 150 000 человек), на втором месте — Румыния (почти 47 000 человек), на третьем — Словакия (более 36 000 человек). Кстати, в этом году количество желающих получить биометрические паспорта в Закарпатье уменьшилось. Отсутствие ажиотажа на пропускных пунктах издание объясняет тем, что абсолютное большинство закарпатцев, которые хотят поехать за границу, давно имеют как биометрические паспорта, так и многолетние многократные шенгенские визы.

Из Днепропетровска уходят супермаркеты BILLA, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Ассоциация ритейлеров Украины сообщила о намерении компании «Билла-Украина», украинского подразделения австрийской компании REWE Group, продать целый ряд супермаркетов на юго-востоке Украины. Речь идет о коммерческой недвижимости, которая является собственностью компании. В Днепропетровске, по-видимому, закроются супермаркеты на Победе и Коммунаре, также на продажу выставлен супермаркет в Никополе. В качестве возможных причин сокращения торговой сети эксперты называют падение покупательной способности в регионах, общее падение рынка, сложности с логистикой. Компания «Билла-Украина» была создана в 1998 году австрийской компанией BILLA — дочерним предприятием германской группы REWE Group, специализирующейся на создании сети супермаркетов.

BILLA уже продала свой супермаркет в Запорожье новому владельцу, информирует «Новый день» (Запорожье). Однако имя нового хозяина магазина в центре города пока не оглашается. Кроме того, украинское подразделение австрийской REWE Group — «Билла-Украина» активно ищет покупателей на девять своих магазинов в шести городах страны: Днепропетровске, Краматорске, Никополе, Кременчуге, Одессе и Херсоне. Вероятнее всего, BILLA решила сосредоточиться на развитии в столице и городах-сателлитах. Всего BILLA готова расстаться с 28 000 кв. м, из которых 4000 «квадратов» — магазин в Запорожье. Игроки рынка указывают, что падение платежеспособного спроса привело к переориентации потребителей на более дешевые товары, в то время как BILLA работает в сегментах «средний» и «средний плюс».

С тернопольских рынков может исчезнуть домашнее молоко, предупреждает «За Збручем» (Тернополь). Запретить продажу продукции, которую производят частные домохозяйства, требует министерство аграрной политики, прежде всего, домашнего молока. Крестьянам, которые продают молоко на рынках, рекомендуют объединяться в кооперативы или создавать молочные фермы. Чиновники считают, что это позволит производить более качественное молоко. «На украинских рынках около трети молока второго сорта. Производители молочной продукции не могут закупить качественное молоко из-за его отсутствия. Поэтому сейчас важно приближаться к определенным европейским стандартам и создавать более качественное молоко, а также в большем количестве. В результате крестьяне будут обеспечивать переработчиков молоком первого сорта, а те, в свою очередь, смогут производить качественную молочную продукцию. Сейчас на тернопольских рынках преобладает продажа домашнего молока над фермерским, эта тенденция наблюдается годами. Если запрет будет действовать, крестьяне не смогут продавать свое молоко», — отмечает предприниматель Сергей Боденчук. Запрет продажи домашнего молока грозит протестами со стороны крестьян, поскольку это один из источников их дохода. А создание кооперативов требует времени и предприимчивости.

Кто срывает курортный сезон в Геническом районе, спрашивают «Херсонцы» (Херсон)? Местные жители и туристы села Генгорка Генического района возмущены — в разгар сезона в этом популярном курортном поселке на Арабатской стрелке начались перебои с водообеспечением, что влечет за собой непредсказуемые последствия. «Вода снова еле течет, напора не хватает даже, чтобы элементарно использовать воду в бытовых нуждах. Кроме того, на степной части улицы Виноградная произошло возгорание сухостоя и под давлением ветра пожар стремительно распространялся в сторону газовой магистрали и жилых домов», — сообщают жители села Генгорка. В ожидании действий доблестного МЧС и в результате отсутствия напора воды, люди с помощью запасов баклажек и ведер с водой самостоятельно боролись с пожаром. «До каких пор будут продолжать бестолковое регулирование напора вода? — возмущаются люди. — Просим всех, кто может повлиять на эту ситуацию и бездействие коммунальщиков сельского совета, решить эту проблему! Или может руководители сельского совета заинтересованы в том, чтобы сорвать курортный сезон в Генгорке?» Вопрос с водообеспечением стоит достаточно остро, возмущенные жители уже готовы перекрывать пешеходы на проезжей части трассы, ведущей к другим курортным поселкам на Арабатской стрелке.

Добровольцев из внутреннего корпуса батальона «Донбасс», которые защищали фермеров на Кировоградщине от рейдерского захвата земель, избили бойцы Национальной гвардии, передают «Волинські Новини» (Луцк). Вот что пишет бывший боец «Донбасса» Евгений Шевченко: «В Кировоградский области владелец фермерского хозяйства вдруг узнал, что он уже не является собственником. Потому что он якобы подарил весь свой бизнес неизвестному лицу, которое быстро сменило владельцев в реестре, после чего состоялось еще одно соглашение, на этот раз купли-продажи. Да, это типичное рейдерство времен Януковича… Рейдеры с помощью охранной компании «Борисфен» (Днепропетровск), которую контролирует народный депутат от «Народного фронта» Юрий Береза, в количестве 50 человек попытались захватить главный офис предприятия. Против встали крестьяне. Полиция на вызов не приезжала в течение двух часов. Приехали, когда крестьяне самостоятельно побили захватчиков, задержав 31 человека собственноручно. Ветераны войны за независимость решили прийти на помощь людям и взяли на себя функцию полиции — встали на защиту справедливости и буквы закона… Между тем, по личной команде главы МВД Авакова, в небольшое село Бережинка были стянуты подразделения Национальной гвардии и спецподразделения полиции, которые без всяких объяснений начали арестовывать и бить ветеранов и крестьян, которые стали на защиту своей земли. Били всех без разбора, в том числе женщин. В настоящее время около 20 человек госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Задержанных ветеранов во время обыска ограбили — все имеющиеся деньги, а также документы были конфискованы без всякого протокола. Затем их пытались вывезти в Умань, но на границе области местные заблокировали автобус… На место прибыл губернатор области. Полиция была вынуждена отпустить всех задержанных. Прибыло руководство областной полиции, но они не смогли объяснить, по какой причине ветеранов и крестьян сначала избили, а затем задержали и ограбили».

Зато из «правосеков», проходящих по «мукачевскому делу» никто не сядет в тюрьму, сообщает «Mukachevo.net» (Мукачево). Судьи Мукачевского суда зачитали приговор в отношении четырех «бойцов» «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемых в резонансной стрельбе 11 июля 2015 года. В ходе судебного заседания стало известно, что с добровольцев из-за отсутствия доказательств сняли обвинения в бандитизме, угрозах убийством и блокировке путей. Как стало известно со слов судей, на данный момент «бойцы» уже отбыли заключение, которое засчитывается как 3 года и 8 месяцев, по так называемому закону Савченко, когда 1 день в изоляторе временного содержания засчитывается за 2 дня тюрьмы. Однако приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала у себя в Фейсбуке, что решение суда по «бойцам» «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемым в резонансной стрельбе 11 июля 2015 года в Закарпатье, слишком мягкое и не исключает обжалования.

25 июня на площади Леонтовича у зоопарка состоялась встреча с общественностью народного депутата Украины Надежды Савченко, повествует «Вечерний Николаев» (Николаев). Многим понравилось, что Савченко стала общаться с людьми не с высокой трибуны в сопровождении нанятых певцов и танцоров, а непосредственно на площади, так сказать — «лицом к лицу». Ее пришли послушать около пятидесяти горожан. В их числе оказались и представители «Свободы», Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участники «АТО», которые обвинили Савченко в том, что при попытке ее спасения погибли бойцы Вооруженных сил Украины, а она сама после своего освобождения из российской тюрьмы является «путинским агентом». В нецензурной форме депутату предложили покинуть Николаев. Одними обвинениями дело не закончились — Савченко стали закидывать сырыми яйцами, попав ей в лицо и голову. На ее фразу: «Спасибо, что бросили яйцом, а не гранатой», последовал ответ: «Все еще впереди!». Полицейские задержали мужчину, который бросал яйца, после чего обороняться от активистов пришлось самой полиции. Несмотря на то, что на место происшествия приехали около двадцати полицейских, активисты не отдали своего товарища, окружив блюстителей порядка и потребовав снять с «яйцеметателя» наручники. Что в итоге правоохранители и сделали. Савченко все-таки удалось провести встречу с горожанами, при этом она отметила, что яйцами ее «встречали» до этого только в Одессе. Во время встречи на площади периодически вспыхивали перепалки и стычки, снова летали яйца. Рядом предусмотрительно дежурила машина скорой помощи. Вскоре Надежда Савченко уехала давать интервью на николаевское телевидение, заметив, что специально не будет смывать следы яйца с головы.

В Ладыжине, куда экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал поздравить выпускников местной школы, его облили зеленкой, информирует «Реал» (Винница). После самого инцидента политик потребовал от президента Петра Порошенко прекратить «этот детский сад» и компенсировать ему стоимость футболки lacoste, купленной в амстердамском аэропорту за 50 евро. Следует отметить, что в Ладыжин лидер «Руха нових сил» приезжает относительно часто. В Facebook он написал, что приехал в город на выпускной Вадима, историю матери которого показывал в передаче, которую с недавних пор ведет на телевидении. Во время встречи с людьми на Саакашвили и регионального представителя его движения Леонида Марцинковского и брызнули бриллиантовой зеленью. Леонид догнал хулигана, и узнал, что парня наняли «за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей Блока Петра Порошенко». «Опять надел новую майку, и опять испортили, сволочи!», — уточнил Саакашвили, признавшись, что постоянно возит с собой запасную одежду. Что касается заказчиков «зеленочной» акции, Марцинковский заверил издание, что знает их фамилии, но пока воздерживается от комментариев.

В Ровно просят окончательно «декоммунизировать» Дубенское кладбище, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Хотят демонтировать советскую символику в районе мемориала Славы. «У остановки «Мемориал Славы» на улице Дубенский есть братские могилы солдат. На каменной стене неподалеку находится металлический знак с советской символикой с надписью «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», также вышеуказанный мемориал увешан советскими символами. Прошу принять меры по демонтажу советской символики в вышеупомянутой местности согласно докоммунизационному законодательству», — написал некий мужчина в электронной петиции к городским властям. Пока ее подписал только один человек. Напомним, два года назад ровенские коммунальщики уже демонтировали с военного мемориала надпись «Гражданской войны боевые походы мы в наших сердцах сбережем навсегда».

К сожалению, «декоммунизация» на Украине сводится к формальным вещам: сносу памятников, устранению мемориальных таблиц и переименованию городов, улиц и площадей, связанных с коммунистическими деятелями, рассуждает «Zaxid.net» (Львов). Но если быть откровенными, то природа украинского политического движения была левой. Левыми были Михаил Грушевский и Владимир Винниченко, а основатели Русско-украинской радикальной партии вообще увлекались марксизмом. Сторонники же правой идеологии были маргинальными группами. И это неудивительно, учитывая социальную структуру украинцев. Теперь же речь идет о том, чтобы украинцы оценили прошлое через призму деятельности Компартии Украины Петра Симоненко и социалистов Александра Мороза. А для закрепления эффекта — еще и деятельности Социал-демократической партии Украины (объединенной), которая на практике ничего общего ни с социализмом, ни с демократией не имела. В свое время один известный редактор популярного издания во Львове, борясь против олигархической СДПУ (о), дописался до того, что начал публично цитировать оценки европейской социал-демократии со стороны Йозефа Геббельса. На вмешательство достойный господин ответил что-то типа того: «Мы в западных университетах не учились. Нам нельзя». В этой ситуации можно было понять многие вещи. И то, что этот господин-товарищ закончил накануне Перестройки исторический (тогда — идеологический) факультет Львовского ордена Ленина государственного университета, а все, что потом смог осилить, произошло исключительно благодаря самообразованию. Но не знать, какую важнейшую роль австрийская социал-демократия сыграла в жизни галичан-украинцев, — это уже слишком. Наша история будет изобиловать логическими провалами, если вину за государственное поражение 1917−1921 годов будут полностью списывать на большевистскую внешнюю агрессию. Да, Донецко-Криворожская советская республика была настоящим симулякром. Да, она была искусственно создана как легитимный плацдарм для большевистского захвата Украины. Но почему так случилось, что практически все городское население не поддержало украинскую власть? Почему крестьяне так легко «купились» на большевистские обещания дармовой земли и быстрого мира и фактически приняли ленинский режим? И самый сложный для нынешних нас вопрос: почему мы так упорно хотим называть те события национально-освободительной борьбой и так категорически отрицаем факт гражданской войны?