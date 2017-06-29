История противостояния Роскомнадзора и мессенджера Telegram стала основной сюжетной линией этой недели. В результате Telegram не заблокировали, Павел Дуров сделал отличный пиар на Западе, а от всей истории осталось отвратительное информационное «послевкусие».

Microsiervos Мессенджеры

28 июня 2017 года бенефициар Telegram Messenger LLP Павел Дуров «пошел на сделку» с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Перед этим событием последний сформулировал свои требования несколько иначе, чем их представляли российские СМИ в связи с террористической угрозой:

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — определился Жаров. Не менее четко на своей странице ВКонтакте оперативно прописал свою окончательную позицию Дуров:

«Давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств. В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно — продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама».

Через очень короткое время Роскомнадзор в лице своего руководителя торжественно заверил общественность, что «в ближайшее время мессенджер будет включен в реестр» организаторов распространения информации. «Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», — подчеркнул Александр Жаров. При этом он почему-то совсем не обратил внимание на то, что в своем ответе Павел Дуров категорически отказался выполнять любые законы «не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

TechCrunch Павел Дуров

Есть такая американская организация Electronic Frontier Foundation (EFF). Она занимается защитой прав американцев из Декларации независимости и Конституции в связи с появлением новых технологий связи. В частности, EFF проверяет «защищенность» мессенджеров. Для этого она использует 7 критериев. Так вот, «секретные чаты» Telegram, по ее оценке, соответствует им всем, это наивысшая оценка. По идее, Дуров реально мог бы помочь той же ФСБ, если бы дал доступ к чатам пользователей, которые хранятся на его серверах. Действительно, сразу после создания Telegram для чатов по умолчанию использовал собственный алгоритм шифрования MTProto. Он представляет собой совокупность известных методов обработки информации [1], соединенных в двуслойной компоновке сервер-сервер и клиент-сервер. Только в этом случае информация сохраняется на серверах мессендежера, что позволяет подключать к нему различные устройства, кроме смартфонов. Однако требования к политике безопасности и конкуренция с другими защищенными продуктами привели разработчиков Telegram к использованию в секретных чатах по умолчанию принципа E2E, то есть end-to-end или, по-русски, клиент-клиент. В этом случае ключ генерируется исключительно на оконечных устройствах и самой компании не доступен, как и все содержимое секретного чата. Вот и получается, что этот вид чатов не доступен через ресурсы мессенджера по определению, а не по велению злого IT-гения. Неужели то, что руководитель Роскомнадзора требовал от Павла Дурова невозможного, целиком собственная некомпетентность г-на Жарова? И ведь такая версия косвенно подтверждается фактами его биографии. На первый взгляд сложно понять, как «главным по связи» в России может быть человек, закончивший в 1987 году челябинский медицинский институт по специальности анестезиологии и ревматологии, а потом, в 2004-м, защитивший кандидатскую диссертацию «Медико-гигиенические основы формирования здорового образа жизни в Российской Федерации». Даже его последующее юридическое образование в РАГС при президенте РФ, которое он получил в уже в 2006 году, будучи помощником председателя правительства Михаила Фрадкова, не могло помочь Жарову знаниями в области связи или шифрования.

В аппаратных играх знания и компетентность совсем не нужны. В них главное — «седьмое чувство» чиновника, которое говорит о приближении кардинальных изменений в биографии. В случае Александра Жарова как руководителя Роскомнадзора это чувство активировалось к середине июня. Есть, по крайней мере, тройка причин, которые привели к публичному дискурсу с Дуровым, основной задачей которого стало отвлечение внимание общества от принципиальных ошибок, допущенных руководством контролирующего связь ведомства. Для пользователей интернета самой видимой частью деятельности Роскомнадзора является подготовка проскрипционных списков и блокирование сайтов, которая не дает реального эффекта из-за системных ошибок при ее организации. Не стоит забывать, что ведомство ведет и стратегические темы, например, исполнения Федеральной целевой программы развития телерадиовещания в РФ от 2009 года. Именно в ее рамках Россия присоединилась к соглашению «Женева-06» по которому к 2018 году обязалась отключить аналоговое телевизионное вещание в «приграничных зонах» до 400 км в глубину российской территории. Так как Россия не успела развернуть там цифровое вещание — Роскомнадзор не решил вопросы с почти 500-ми региональными компаниями, в ближайшее время жители приграничных регионов окажутся беззащитными перед волной пресловутой информационной войны, особенно на «украинском» направлении. Говорить о претензиях пользователей к качеству телефонной связи российских операторов, их отношению к «внутрисетевому роумингу» даже не стоит, хотя эти моменты непосредственно относятся к зоне ответственности ведомства Александра Жарова.

Диалектику никто не отменял — к концу июня сработал закон перехода количества в качество. «Срослись» вместе темы телевидения, информационной войны и блокировок сайтов. 19 июня Роскомнадзор на своем сайте сообщил, что начал бороться за авторские права 1-го канала, запретив «нелегальное распространение» фильма Оливера Стоуна «Путин». Пресс-служба ведомства отметила, что «на основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав». Под угрозой блокировки 81 из них прикрыл распространение нужнейшего для Администрации президента контента. Кураторы темы в АП вспоминали поговорку про ненужность врага, если есть инициативный друг. Для того, что осознать глубину ошибки и подготовить схему защиты, Жарову понадобилось всего три дня. Уже 23 числа появился знаменитый ультиматум Дурову. Старинный вопрос-ответ Честертона «где спрятать лист — в лесу» снова подтвердил свою сакральную силу.

Аналитики и наблюдатели всех мастей и политических спектров увидели в угрозе блокировки Telegram все, что захотели, кроме истины. От попыток агентуры влияния разведсообщества США перевести конфиденциальные данные российских чиновников на облачные сервисы подконтрольных АНБ Google и Apple, до нарушения «путинскими клевретами» 23-й статьи Российской Конституции «о праве на переписку». Выдвигались версии о конкурентной борьбе мессенджеров, как российских, разработки той же Mail.ru, так и «американских» WhatsApp, Viber, iMessage и Facebook Messenger. Telegram назывался «главным коммуникатором» террористов, рассматривались варианты использования скандала с ним в интересах многочисленных «кремлевских башен». Запрет распространения фильма Стоуна ушел даже не на второй и не на третий план… О нем забыли. Спустя пять дней «операция прикрытия» была завершена, Жаров любезно принял данные Telegram Messenger LLP Павла Дурова по ссылке (sic!) и мессенджер избежал блокировки. Осталось только гадкое информационное послевкусие.

Среди комментариев у пользователей интернета сейчас превалирует следующий рефрен: на потенциальном запрещении Дуров сделал отличный вирусный пиар, а Жаров ему не менее здорово помог. При этом задачи безопасности, которые должны были быть решены в процессе сотрудничества госорганов и Telegram по линии борьбы с терроризмом не решены и больше никого не волнуют. Россия избежала имиджевых потерь на G-20 в начале июля, однако встала на одну доску с Украиной, попытка которой запретить ВКонтакте, Yandex, Mail.ru и другие российские сервисы удалась. Получилось, что наша страна продемонстрировала «политику двойных стандартов».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Павел Дуров отлично воспользовался сложившейся ситуацией. По данным аналитического сервиса App Annie, в июне Telegram занимал 6-е место в рейтинге приложений для коммуникации Google Play и находился ниже 20-го места в общем рейтинге программ. Однако уже 25 июня популярность Telegram резко выросла: мессенджер поднялся до 4-го места в рейтинге раздела «Communication». В App Store Russia Telegram ни разу не входил в топ-10 бесплатных приложений, на фоне новостей про потенциальную блокировку он вошёл в десятку. «Делая пиар» Дуров, правда, забыл о главном. Жизнь не перешла в «цифру», люди существуют в реальном мире, трагической компонентой которого является террор. Его «игры» за рейтинги с Роскомнадзором были очень негативно восприняты в спецслужбах РФ именно с точки зрения «нежелания помочь». Начальник антитеррористического подразделения ФСБ России Владимир Луценко считает, что если доступ к данным Telegram мог бы спасти хоть одного ребенка, Дуров был просто обязан пойти на сотрудничество. «Отказываясь от него, он поступил как подлец! — подчеркнул ветеран спецслужб. — В нынешние времена борьба с террором носит абсолютный приоритет». Знаковый отказ помочь ФСБ принес Павлу Дурову наиболее серьезные имиджевые потери среди россиян, попавших в орбиту террора, но добавил плюсов со стороны западных обывателей, запуганных тотальной антироссийской пропагандой. В скором времени это принесет ему значительные доходы, ведь теперь Telegram — «жертва путинского режима», чудом избежавшая репрессий.

За дни скандала информационными выгодоприобретателями стали все, кто угодно, кроме российского государства. Именно это, скорее всего, повлияет на оценку событий последней недели со стороны высшего руководства страны. Может, Александр Жаров зря забыл слова Дмитрия Пескова о Telegram, сказанные 17 декабря 2015 года в контексте деятельности пресс-службы президента РФ: «Действительно, мы используем Telegram. Это очень удобно для общения с журналистами, с участниками президентского пула, для быстрого оповещения, для переадресации вопросов, для ответов и так далее». Ведь там собираются использовать его и впредь.

[1] Алгоритмы и методы MTProto: AES — симметричный 256-битный алгоритм, принятый правительством США в качестве стандарта; RSA — криптографический алгоритм; метод Диффи-Хеллмана, который позволяет получить двум и более собеседникам секретный ключ по незащищенному каналу связи; SHA-1, MD5 — хеш-алгоритмы, используемые в криптографических протоколах для безопасного хеширования.