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Бывший глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт с опозданием зарегистрировался в США как иностранный агент украинской «Партии регионов», обнародовав информацию о том, что его фирме было выплачено чуть более 17 миллионов долларов в течение двух лет — согласно отчетам, поданным в Департамент юстиции.

Манафорт, чья работа на Украине привлекла внимание федеральных следователей и специального советника по России Роберта Мюллера, рассказал о своей работе от имени «Партии регионов» в период с 2012 по 2014 год. Группа была связана с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

В США существует положение, согласно которому граждане США, работающие на иностранные правительства, обязаны официально регистрировать свою деятельность в Департаменте юстиции. Закон требует, чтобы граждане были зарегистрированы в течение десяти дней после того, как они согласились стать агентами и до совершения каких-либо действий для иностранного клиента.

Бывший руководитель кампании президента Дональда Трампа также является ключевой фигурой в расследованиях предполагаемых связей с Россией; он добровольно вызвался дать показания в разведывательном комитете Палаты представителей в рамках расследования вмешательства в выборы в 2016 году.

Disney | ABC Television Group Пол Манафорт

Несмотря на то, что отчеты Манафорта, поданные к концу дня вторника 27 июня, показывают выплаты компании DMP International в течение двух лет, начиная с 2012 года (до работы Манафорта в кампании президента Трампа), нарушения закона подобного рода редко преследуются по закону.

Напомним, что Манафорту пришлось покинуть пост главы кампании Трампа в августе 2016 года после Республиканского национального собрания из-за вопросов о его работе с Украиной.

В данный момент в США специальный прокурор и многочисленные комитеты Конгресса расследуют связи между соратниками из кампании Трампа и россиянами, которые якобы пытались повлиять на президентские выборы и «взломали» демократов. Манафорт — уже второй бывший член кампании Трампа, который регистрируется иностранным агентом задним числом.

Ранее в этом году Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности, зарегистрировался как агент кампании, параллельно работающий на турецкое правительство.

Напомним, Флинн был уволен Трампом после того, как ввел в заблуждение вице-президента Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.