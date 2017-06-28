Мотивы подобного рода более чем странных и вредных откровений остаются не вполне понятными. Если президент Франции ставил перед собой цель угодить президенту Украины, то он ее, безусловно, достиг. Впрочем, для активизации усилий, направленных на установление прочного мира в Донбассе, этот факт абсолютно неважен. Европе бы стоило не потакать П. Порошенко, откровенно саботирующему «Минские соглашения», а, наоборот, оказывать на него давление, принуждая к действиям, способным привести к урегулированию конфликта на востоке. Если же целью было подразнить президента России, то усилия оказались потрачены зря. В. Путин на подобные вещи никогда, ни при каких обстоятельствах не реагировал, и в этом случае реагировать, конечно же, не станет. Хотя способствовать созданию благоприятной атмосферы для российско-французских контактов на высшем уровне такие вещи, конечно, не могут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатый

Макрон

Не очень ясно, каким образом «макаронная» риторика Э. Макрона соотносится с общими немецко-французскими планами относительно Донбасса и «минского» процесса. А. Меркель говорит о том, что на Украине идет «гражданская война», добавляя, правда, что это происходит «при русском участии», но не идя далее этой констатации. Министр иностранных дел Германии З. Габриэль считает в равной мере ответственными за систематическое нарушение соглашения о прекращении огня обе стороны. Э. Макрон же говорит то, что говорит (Д.Трамп в присутствии П. Порошенко, кстати, не обмолвился ни словом ни о России, ни об «агрессии»). Возлагая вину за начало и продолжение конфликта в Донбассе исключительно на Москву и перечеркивая, тем самым, слова канцлерин, Э. Макрон откровенно и публично дразнит Россию, едва ли не грозит ей «мечом». А. Меркель, избегая излишней публичности, выражает готовность засылать туда и дипломатов-переговорщиков, и немецкий бизнес. Э. Макрон, то ли забывая уроки истории, то ли игнорируя их, хочет едва ли не примерить на себя доспехи Наполеона. А. Меркель, наоборот, зная историю и помня ее уроки, склонна идти к России не с мечом, а с миром. Пытаться выстраивать диалог с ней. Говорить и договариваться, делать дела вместе, торя путь к общему пространству от Лиссабона до Владивостока.

Получается, что голоса Э. Макрона и А. Меркель звучат отнюдь не в унисон, свести их подходы к интерпретации событий на востоке Украины и взгляды на роль в них России, столь разительно отличающиеся друг от друга, к общему знаменателю представляется невозможным по определению. Для многострадального Донбасса мир как результат отражения российской «агрессии» и мир как компромисс во внутреннем конфликте — это два различных мира, два отличных друг от друга сценария. Деоккупация и реинтеграция в нашем случае далеки друг от друга, как небо и земля. Предложения, которые обещает предъявить Э. Макрон, в том виде, в каком о них можно судить, основываясь на предварительных заявлениях французского президента, обречены на неудачу. Впрочем, сдавать их в архив уже сегодня и сейчас явно преждевременно. Для того, чтобы они заработали и сработали, не надо ничего ни нового, ни сверхъестественного. Надо всего лишь перечесть… нет, не «Женитьбу Фигаро», откупорив, по совету классика, «шампанского бутылку», а «Минские соглашения». Перечитав же их, вспомнить, что у России тоже есть интересы, и что в Донбассе живут такие же люди, как в Киеве, Одессе, Житомире или Львове.

Bundeskanzlerin.de Макрон и Меркель

С другой стороны, в отношениях между первыми лицами Германии и Франции сегодня царит атмосфера едва ли не «медового месяца». «Лидеры двух стран расставляют акценты по-разному, но все же мыслят в одном направлении», — констатирует «Дойче Велле». На пресс-конференции по итогам последнего саммита ЕС в Брюсселе они буквально излучали взаимопонимание, согласие и единодушие. «Если Германия и Франция будут работать вместе, тогда и Европа будет двигаться вперед. Это — предпосылка для нашего общего будущего», — сказал тогда Э.Макрон. Если (или когда?) он повторит эти слова применительно к совместной работе Германии и Франции по воплощению в жизнь «Минских соглашений», вперед будет двигаться не только Европа, но и Украина — к обретению прочного мира.

П.Порошенко почин своего не в пример Д. Трампу гостеприимного хозяина поддержал, дополнив «американские» сказки, вроде упоминания об Украине как об «истории успеха» (ха-ха!) или о «моем мирном плане, который лег в основу «Минских соглашений», сказками «французскими». Воодушевленный подчеркнуто радушным, с протокольной точки зрения безукоризненным приемом в Париже П. Порошенко пустил в обиход новый демагогический заряд. Объявив о том, что они с французским коллегой уже почти-почти разработали план быстрого решения проблемы Донбасса, он назвал его — несуществующее в природе нечто — «формулой Макрона». Многие от этих слов схватились за головы, принявшись гадать, что же это за фрукт такой, и с чем его едят. Зря. Никакой «формулы» нет и в помине. В позиции Э. Макрона по ситуации в Украине нет конкретики, присутствуют только общие рассуждения в маниловском стиле: «нам бы мост построить».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Мир в Донбассе не может быть установлен в результате отражения мифической «агрессии» России. Это невозможно по определению. Путь к миру лежит через диалог с участием России. Естественно, не только с ней одной, но ни в коем случае не без нее. Диалог же, как все понимают, невозможен, если кто-то из его участников предпочитает не слушать и слышать других, пытаясь найти компромиссные решения проблемы, а «макаронить», ставя в неудобное положение самого себя, мешая делу.

…И последнее: из области — к слову сказать. «Мудрая» и «последовательная» внешняя политика П. Порошенко моментально принесла плоды, улучшив жизнь простых украинцев. После его вояжей в Вашингтон, Брюссель, Париж «международная проукраинская коалиция» удвоила свои усилия, и… из Львова вывезли 1,5 млн тонн мусора из накопленных почти 11 млн тонн, а в Киеве после трехмесячного перерыва включили горячую воду. Благодарить за эти радости Петра Алексеевича, правда, никто ни из львовян, ни из киевлян не собирается. Благодарности от «его нации» П. Порошенко уже вряд ли дождется.