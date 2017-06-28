Ньют Гингрич заявил во вторник, 27 июня, о том, что законодатели должны призвать бывшего президента Обаму дать показания в комитетах Конгресса, расследующих вмешательство России в выборы 2016 года. «Конгресс должен будет вызвать Барака Обаму, чтобы тот дал показания под присягой о том, когда именно он узнал о вмешательстве России», — сказал бывший спикер Палаты представителей и союзник президента Трампа телеканалу Fox.

США

«Кто сказал ему об этом и почему он ничего не сделал? Кто именно был на собрании, когда он решил ничего не делать? Да, есть большая русская история. Но она про Барака Обаму, а не про Дональда Трампа. И вы не можете закрыть на это глаза… Я думаю, что Конгресс обязан вызвать его», — добавил Гингрич.

Комментарии Гингрича появились в ответ на статью в либеральной Washington Post на прошлой неделе, в которой давался осторожный и подробный ответ-объяснение Обамы о том, что он, оказывается, знал о «попытках Кремля политически навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и избрать Трампа».

Согласно докладу, Обама якобы был уведомлен о «российской кампании по взлому выборов» и влиянию на них еще в августе, но был осторожен, и не предъявлял Москве прямых обвинений из опасения, что любые действия Белого дома могут быть восприняты как вмешательство в президентскую гонку. То, что Клинтон была почти уверена в том, что и так выиграет выборы в ноябре, также, как сообщается, способствовало медленной реакции Обамы.

Напомним, что в декабре — через месяц после победы Трампана выборах —Обама одобрил целевые экономические санкции против России и изгнал 35 российских дипломатов из США! Но о вмешательстве почему-то не вспоминал.

Напомним также, что сейчас специальный совет и несколько комитетов Конгресса расследуют возможные связи между кампанией Трампа и Кремлем.

Трамп часто называл это расследование «охотой на ведьм» и отрицал какую-либо связь между своей кампанией и российскими должностными лицами.

После публикации статьи в WashingtonPost, Трамп тоже пытался перевести «стрелки» на Обаму, заявив, что «реальная история» — это недостаток действий бывшего президента по этому вопросу. Вот его заявление в твитере от 26 июня: «Реальная история заключается в том, что президент Обама не сделал НИЧЕГО после того, как его информировали в августе о вмешательстве России. 4-месяца он знал о России…»