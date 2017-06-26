По кому ударит удар по Telegram?
Уже несколько дней в интернете разгораются страсти вокруг популярного мессенджера Telegram. Страсти эти порождены угрозами Александра Жарова, главы Роскомнадзора, этот самый мессенджер заблокировать на территории РФ. Причина, по которой может состояться блокировка прозаична. В соответствии с законодательством РФ, Telegram, как и другие мессенджеры подпадают под определение «организатора распространия информации» и должны предоставить сведения для внесения в соответствующий государственный реестр и обеспечить взаимодействие с органами правопорядка. Но владелец Telegram данное требование проигнорировал.
Теперь Роскомнадзор и его глава находятся в крайне неловком положении «между молотом и наковальней». При этом, молотом орудует сам Александр Жаров и он не может не ударить. Фактически, всё это выглядит так, словно его подставили.
Если коротко, то ситуация развивалась следующим образом:
- Жаров направил основателю Telegram, Павлу Дурову открытое письмо, в котором требовал предоставить необходимые сведения.
- Дуров с требованиям ознакомился, но выполнять не спешит. Утверждает, что в общем-то и не сможет, так как ключами для дешифрации не обладает, они хранятся на устройствах пользователей.
- По закону, те кто отказался от сотрудничества, должны быть заблокированы.
- Жаров заявил, что заблокирует Telegram через несколько дней.
И так, у нас тут получилась патовая ситуация. Жаров обязан был требовать от Дурова сведения и ключи дешифрации, Дуров их предоставить не в состоянии и естественным образом этого не делает. У Жарова выбора не остаётся и он запускает обратный отсчёт.
А что он мог бы ещё сделать? Наверное, что-то мог бы, но человек он подневольный и максимум в этой ситуации, что он мог бы сделать — соврать, что не имеет технической возможности заблокировать Telegram и просто этого не делать.
На какое-то время это бы отсрочило блокировку, но не думаю, что надолго. В конце концов, не сможет Жаров, сможет кто-то другой. Он руководит структурой, которая специально создана для того, чтобы исполнять этот и подобные законы. Всё равно, что попасть в автомобиль без тормозов. Всё, что ты можешь — интенсивно рулить между препятствиями и молиться, чтобы поскорее закончился бензин.
Проблема в том, что судя по действиям Роскомнадзора — это не сломанный автомобиль, который несётся по случайному маршруту. Он сконструирован так специально и запущен по довольно замысловатой траектории намеренно. Это своего рода «шахид-мобиль» с Жаровым-шахидом в качестве водителя. Почему я считаю Жарова шахидом? Смотрите сами. Если Telegram всё же заблокируют — в общем-то ничего особо страшного не случится. Это всего лишь вызовет некоторое раздражение у нескольких миллионов пользователей мессенджера. Но самый неприятный эффект на мой взгляд в том, что это раздражение возникнет менее чем за год до президентских выборов. Кого пользователи будут винить в этом? Жарова? Кто про него вспомнит? Будут винить кого-то более крупного и всем известного. Того, кто отвечает за действия всех нижестоящих. «Ты хочешь сказать, что Роскомнадзор своими действиями провоцирует людей против власти? Но зачем ему это надо? Он же и сам…»
Сам-то он может быть и сам, а вот картина получается такая, какая получается. Одна часть государственной системы своими действиями ополчает народ против другой части этой же системы. Прямо как во времена «Перестройки». Всё тот же знакомый сюжет: какая-то часть системы, вольно или невольно, с пониманием или без, наносит удары по другой части и настраивает народные массы против системы в целом с целью её демонтажа.
Иными словами, у нас перед глазами разворачивается уникальное зрелище — перестроечные технологии и элитные разборки впервые в отечественной истории добрались до интернета. И Роскомнадзор — это своего рода таран. И им наносят удары по точкам, которые могут вызвать максимальный общественный резонанс (по меркам IT-событий). Большая часть сервисов до которых доходят руки у Роскомнадзора — довольно далеки от голосующего за сегодняшнюю власть электората. Как правило, это довольно нишевые сервисы которыми в основном пользуется молодёжь и люди профессионально занятые в сфере информационных технологий или в смежных областях. Это и история с неуклюжими блокировками торрент-треккеров, и с заблокированной социальной сетью LinkedIn, которой пользовались в основном IT-специалисты и работодатели, и с недавней блокировкой домена google.ru, и новый закон, недавно принятый Думой в первом чтении о необходимости запрета анонимайзеров и VPN. Всё это довольно далёкие для большинства населения вещи. Как и Telegram. Скажем, такими мессенджерами как WhatsUp, Viber или Skype пользуется в несколько раз больше людей.
Но несмотря на то, что они более популярны — они скучны. На них надавишь, они и данные предоставят и всё что угодно сделают. Недостаточно драмы. Другое дело мессенджер Дурова. Тут есть полный комплект. Есть эксцентричный миллионер, который мотивирован не только прибылью, и техническая невозможность предоставить истребованные данные, и нарастающая популярность сервиса, и слухи о том, что мессенджером пользуются террористы — в общем, медийная картинка складывается.
Эта история действительно может возбудить кого-то из пользователей идти в той или иной форме «бороться за справедливость». Тем более, что люди хоть как-то понимающие матчасть, над обвинениями в «нейтральности» к терроризму могут только посмеяться. Что, собственно, Дуров и сделал, написав у себя на странице «Вконтакте»:
"Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».
И то, стоит отметить, что до появления интернета терроризм всё-таки уже был. Стоило бы тогда идти дальше и запрещать письменность.
Всё это наводит на мысль, что Роскомнадзор действительно используют в качестве инструмента для разогрева протестных настроений в среде «айтишников» с целью их дальнейшего натравливания против действующей власти. Ещё раз напомню, что до президентских выборов осталось меньше года. И та часть системы, по которой срикошетит этот удар — могла бы немного озаботиться тем, что происходит в области регулирования интернета.
Ей это будет выгодно. Ведь тот, кто остановит этот шахид-мобиль, получит дополнительную поддержку и не даст кое-кому раздуть протестные настроения в IT-сфере. И надо-то всего ничего: под любым понравившимся предлогом остановить процесс блокировки Telegram (можно даже в последний момент, чтобы добавить драматичности) и остановить новые законы о запрете анонимайзеров и других способов обхода блокировок (чего не смогли обеспечить даже в Китае).
Вообще, на мой взгляд, это вопрос о том, хочет ли атакуемая часть системы вообще выживать. Если хочет, то ей было бы полезно пересмотреть подход к регулированию интернета. Сейчас, государство в интернете — это слон в посудной лавке. У осведомлённого наблюдателя это зрелище вызывает смешанные чувства. Вроде бы и слона жалко, но какого чёрта он в лавку полез и посуду бьёт? Этот подход стоило бы изменить так, чтобы пользователи могли поверить, что государство заботится о развитии интернета и интернет-сообщества, а не пытается поставить его раком и сломать сложившиеся практики.
Все эти блокировки, вся эта шумиха — они никакой практической пользы не принесут. В борьбе с терроризмом эти меры мало эффективны. И если кто-то надеялся этим способом гасить протестные настроения (или по крайней мере думал о чём-то подобном), то эффект будет совершенно обратный.