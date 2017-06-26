Уже несколько дней в интернете разгораются страсти вокруг популярного мессенджера Telegram. Страсти эти порождены угрозами Александра Жарова, главы Роскомнадзора, этот самый мессенджер заблокировать на территории РФ. Причина, по которой может состояться блокировка прозаична. В соответствии с законодательством РФ, Telegram, как и другие мессенджеры подпадают под определение «организатора распространия информации» и должны предоставить сведения для внесения в соответствующий государственный реестр и обеспечить взаимодействие с органами правопорядка. Но владелец Telegram данное требование проигнорировал.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить?

Теперь Роскомнадзор и его глава находятся в крайне неловком положении «между молотом и наковальней». При этом, молотом орудует сам Александр Жаров и он не может не ударить. Фактически, всё это выглядит так, словно его подставили.

Если коротко, то ситуация развивалась следующим образом:

Жаров направил основателю Telegram, Павлу Дурову открытое письмо, в котором требовал предоставить необходимые сведения.

Дуров с требованиям ознакомился, но выполнять не спешит. Утверждает, что в общем-то и не сможет, так как ключами для дешифрации не обладает, они хранятся на устройствах пользователей.

По закону, те кто отказался от сотрудничества, должны быть заблокированы.

Жаров заявил, что заблокирует Telegram через несколько дней.

Rkn.gov.ru Александр Жаров

И так, у нас тут получилась патовая ситуация. Жаров обязан был требовать от Дурова сведения и ключи дешифрации, Дуров их предоставить не в состоянии и естественным образом этого не делает. У Жарова выбора не остаётся и он запускает обратный отсчёт.

А что он мог бы ещё сделать? Наверное, что-то мог бы, но человек он подневольный и максимум в этой ситуации, что он мог бы сделать — соврать, что не имеет технической возможности заблокировать Telegram и просто этого не делать.

На какое-то время это бы отсрочило блокировку, но не думаю, что надолго. В конце концов, не сможет Жаров, сможет кто-то другой. Он руководит структурой, которая специально создана для того, чтобы исполнять этот и подобные законы. Всё равно, что попасть в автомобиль без тормозов. Всё, что ты можешь — интенсивно рулить между препятствиями и молиться, чтобы поскорее закончился бензин.

Проблема в том, что судя по действиям Роскомнадзора — это не сломанный автомобиль, который несётся по случайному маршруту. Он сконструирован так специально и запущен по довольно замысловатой траектории намеренно. Это своего рода «шахид-мобиль» с Жаровым-шахидом в качестве водителя. Почему я считаю Жарова шахидом? Смотрите сами. Если Telegram всё же заблокируют — в общем-то ничего особо страшного не случится. Это всего лишь вызовет некоторое раздражение у нескольких миллионов пользователей мессенджера. Но самый неприятный эффект на мой взгляд в том, что это раздражение возникнет менее чем за год до президентских выборов. Кого пользователи будут винить в этом? Жарова? Кто про него вспомнит? Будут винить кого-то более крупного и всем известного. Того, кто отвечает за действия всех нижестоящих. «Ты хочешь сказать, что Роскомнадзор своими действиями провоцирует людей против власти? Но зачем ему это надо? Он же и сам…»

Сам-то он может быть и сам, а вот картина получается такая, какая получается. Одна часть государственной системы своими действиями ополчает народ против другой части этой же системы. Прямо как во времена «Перестройки». Всё тот же знакомый сюжет: какая-то часть системы, вольно или невольно, с пониманием или без, наносит удары по другой части и настраивает народные массы против системы в целом с целью её демонтажа.

Иными словами, у нас перед глазами разворачивается уникальное зрелище — перестроечные технологии и элитные разборки впервые в отечественной истории добрались до интернета. И Роскомнадзор — это своего рода таран. И им наносят удары по точкам, которые могут вызвать максимальный общественный резонанс (по меркам IT-событий). Большая часть сервисов до которых доходят руки у Роскомнадзора — довольно далеки от голосующего за сегодняшнюю власть электората. Как правило, это довольно нишевые сервисы которыми в основном пользуется молодёжь и люди профессионально занятые в сфере информационных технологий или в смежных областях. Это и история с неуклюжими блокировками торрент-треккеров, и с заблокированной социальной сетью LinkedIn, которой пользовались в основном IT-специалисты и работодатели, и с недавней блокировкой домена google.ru, и новый закон, недавно принятый Думой в первом чтении о необходимости запрета анонимайзеров и VPN. Всё это довольно далёкие для большинства населения вещи. Как и Telegram. Скажем, такими мессенджерами как WhatsUp, Viber или Skype пользуется в несколько раз больше людей.

TechCrunch Павел Дуров

Но несмотря на то, что они более популярны — они скучны. На них надавишь, они и данные предоставят и всё что угодно сделают. Недостаточно драмы. Другое дело мессенджер Дурова. Тут есть полный комплект. Есть эксцентричный миллионер, который мотивирован не только прибылью, и техническая невозможность предоставить истребованные данные, и нарастающая популярность сервиса, и слухи о том, что мессенджером пользуются террористы — в общем, медийная картинка складывается.

Эта история действительно может возбудить кого-то из пользователей идти в той или иной форме «бороться за справедливость». Тем более, что люди хоть как-то понимающие матчасть, над обвинениями в «нейтральности» к терроризму могут только посмеяться. Что, собственно, Дуров и сделал, написав у себя на странице «Вконтакте»:

"Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

И то, стоит отметить, что до появления интернета терроризм всё-таки уже был. Стоило бы тогда идти дальше и запрещать письменность.

Всё это наводит на мысль, что Роскомнадзор действительно используют в качестве инструмента для разогрева протестных настроений в среде «айтишников» с целью их дальнейшего натравливания против действующей власти. Ещё раз напомню, что до президентских выборов осталось меньше года. И та часть системы, по которой срикошетит этот удар — могла бы немного озаботиться тем, что происходит в области регулирования интернета.

Ей это будет выгодно. Ведь тот, кто остановит этот шахид-мобиль, получит дополнительную поддержку и не даст кое-кому раздуть протестные настроения в IT-сфере. И надо-то всего ничего: под любым понравившимся предлогом остановить процесс блокировки Telegram (можно даже в последний момент, чтобы добавить драматичности) и остановить новые законы о запрете анонимайзеров и других способов обхода блокировок (чего не смогли обеспечить даже в Китае).

Вообще, на мой взгляд, это вопрос о том, хочет ли атакуемая часть системы вообще выживать. Если хочет, то ей было бы полезно пересмотреть подход к регулированию интернета. Сейчас, государство в интернете — это слон в посудной лавке. У осведомлённого наблюдателя это зрелище вызывает смешанные чувства. Вроде бы и слона жалко, но какого чёрта он в лавку полез и посуду бьёт? Этот подход стоило бы изменить так, чтобы пользователи могли поверить, что государство заботится о развитии интернета и интернет-сообщества, а не пытается поставить его раком и сломать сложившиеся практики.

Все эти блокировки, вся эта шумиха — они никакой практической пользы не принесут. В борьбе с терроризмом эти меры мало эффективны. И если кто-то надеялся этим способом гасить протестные настроения (или по крайней мере думал о чём-то подобном), то эффект будет совершенно обратный.