Последнее во второй сессии шестого созыва пленарное заседание Мажилиса (нижней палаты) казахстанского парламента прошло сегодня, 28 июня. Спикер Нурлан Нигматулин заявил, что работа палаты стала более открытой и транспарентной.

Казахстан

Из важных нововведений в работе палаты можно отметить, что все проекты законов размещаются на официальном сайте Мажилиса, там же публикуются депутатские запросы и ответы на них от государственных органов. В заседаниях рабочих групп в обсуждении законопроектов участвуют эксперты, представители НПО, непарламентских партий и СМИ, в том числе и оппозиционных. Также отмечено, что все пленарные заседания Мажилиса и «Правительственные часы» проходят в режиме онлайн-трансляции, что повышает доступность Мажилиса для граждан.

Для сравнения ниже приведены результаты работы Мажилиса в разных сессиях и созывах. Что можно увидеть из таблицы:

сократилось количество принятых законопроектов. К пятому созыву были нарекания, что за объемом законодательной работы они потеряли качество;

увеличилось количество депутатских запросов;

увеличилось число пленарных заседаний и правительственных часов;

существенно больше стало выездных заседаний, когда комитет Мажилиса проводил свое заседание в регионах;

также выросло число инициативных законопроектов.

Таким образом, можно сказать, что Мажилис активизировался, стал более активно отстаивать интересы избирателей.

Сравнительная таблица деятельности Мажилиса Парламента Казахстана (на 28 июня 2017 года)

Параметр деятельности

2 сессия шестого созыва (1 сентября 2016 года — 30 июня 2017 года)

1 сессия шестого созыва

(25 марта 2016 года — 30 июня 2016 года)

5 сессия пятого созыва (1 сентября 2015 года — 20 января 2016 года)

84

13

102

282

87

52 (а в среднем за созыв 206)

38

12

31*

16

3

11*

2

1*

25

7

28*

4

17*

17

3

15

2

-

-

1125

5055

* в среднем за одну сессию в 5 созыв Мажилиса (округлено до целых)