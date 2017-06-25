



Дарья Антонова ИА REGNUM Москва против

Массовый снос пятиэтажек парафирован Совфедом

Сегодня Совет Федерации одобрил федеральный закон о реновации в Москве.

Опасения сенаторов, высказанные в ходе обсуждения, касались технологического качества вновь возводимых многоэтажек, общественной, экологической и пожарной безопасности в новых жилых кластерах, проблем утилизации строительного мусора.

Ответ держал М. Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Тот самый, который, как и другие вице-мэры, как об этом писали в средствах массовой информации, еще недавно не был уж таким сторонником масштабного сноса, как теперь. Сейчас же он заявил, что никакие из названных сенаторами проблем озабоченностей и практических затруднений у московской власти не вызовут.

Никто из выступавших не отреагировал на замечание правового управления палаты, изложенное в его заключении. Суть его в том, что статус столицы Российской Федерации не связан с реализацией программы реновации и не зависит от нее. Что дополнение понятия статуса столицы указанием на то, что правовое положение города Москвы обусловлено в том числе особенностями регулирования отдельных правоотношений, устанавливаемыми Законом в целях реновации жилищного фонда в городе Москве, — некорректно. Это замечание никак не прокомментировано и в заключениях профильных комитетов Совета Федерации, рекомендовавших одобрить федеральный закон, принятый Государственной думой.

Итак, Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве» одобрен Советом Федерации и будет направлен президенту Российской Федерации.

Мосгордума перед выбором

Если В. Путин подпишет закон, то дополнительные полномочия должны будут реализовываться теми органами государственной власти в Москвы, которые обладают правом выпускать нормативные правовые акты. По закону «Об общих принципах…» такого рода акты могут выпускаться только Мосгордумой, поскольку решения мэра и правительства города именуются просто актами.

Однако по Уставу Москвы нормативные правовые акты могут издаваться и Мосгордумой, и правительством города. Ряд московских законов именует решения мэра тоже нормативными правовыми актами. Так какой же орган будет осуществлять федеральный реновационный закон путем принятия нормативных правовых актов?

Одно исключение сделано. Правительству города, а не Мосгордуме, необходимо будет определить свой уполномоченный орган (один и тот же или несколько разных — закон не уточняет), который будет принимать значительный комплекс серьезнейших решений в процессе реновации. Этот перечень указан.

Но в остальном — как развести добавленные полномочия между Мосгордумой и столичным правительством — ни федеральный законодатель, ни московское законодательство ясно не определяет. А актов надо будет принять не менее 28 (прописью — двадцати восьми). И все они должны определять тот или иной порядок выполнения различных норм, установленных реновационным законом, касающихся прав собственников, сноса и строительства и так далее.

За что возьмется Мосгордума, руководитель которой позиционирует (по факту — не обоснованно, но об этом ниже) активную причастность думы к реновационному закону? Каким образом депутатская палата будет контролировать процесс или так и останется в реновационной профессиональной подсобке?

Трудно предугадать ответы. Все зависит от содержания диагональных взаимодействий, от государственно-профессиональной компетентности депутатского большинства. Сомнения в ней есть: в Мосгордуме, бывает, выдают желаемое за действительное.

Мосгордуме придется теперь жить «за стеклом»

Порядок взаимоотношений мэра и Мосгордумы, установленный при Ю. Лужкове, перешел к С. Собянину по наследству, но, похоже, его полностью устраивает. Подходит этот порядок и большинству в депутатском корпусе. Поправки в Устав города Москвы в период С. Собянина-мэра уже были, но этой темы не касались.

Далее.

По Уставу города Москвы — Основному столичному закону — Московская городская Дума осуществляет свои полномочия на заседаниях.

В том числе — контрольные. В части 6 статьи 35 под названием «Полномочия Московской городской Думы» черным по белому прописано — палата депутатов осуществляет контроль за исполнением законов города Москвы. Депутаты обязаны обсуждать систематически, периодически или всякий раз на своих заседаниях ход исполнения законов и принимать соответствующие постановления. Однако с момента избрания А. Шапошникова председателем Мосгордумы, с 24 сентября 2014 года, Московская городская дума ни разу не вносила в повестку своих заседаний и не обсуждала исполнение какого-либо московского закона. Регламент палаты даже не предусматривает это полномочие и порядок его осуществления.

По-моему — это грубейшее нарушение Устава столицы:

Периодические доклады о состоянии московского законодательства — внеуставное действие.

Поправки в уже принятые московские законы — это не контроль за исполнением законов, а исправление законотворческого брака.

Далее.

Мосгордума в 2014—2016 гг. ни разу не осуществила другое важнейшее полномочие — право законодательной инициативы в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации. В том числе — в отношении единственного законопроекта, действительно взволновавшего москвичей, — о реновации.

За все время созыва палата лишь однажды направила поправки в один из сотен федеральных законопроектов, рассмотренных Государственной думы за этот период.

Мосгордума ни разу не осуществила еще одно полномочие и не поставила перед мэром Москвы вопросы, требующие уставного ответа высшего должностного лица в ходе ежегодного отчета мэра о результатах деятельности правительства Москвы.

Не по Уставу и совмещение ежегодного отчета мэра о результатах деятельности правительства с обсуждением проекта бюджета города на предстоящую трехлетку. Основной закон города этого не предусматривает. А раз не предусматривает, то — запрещает.

В палате могут также сначала утвердить бюджет города на следующий год, а потом рассмотреть отчет об исполнении бюджета предыдущего года. Там нормально, что Контрольно-счетная палата Москвы отчитывается о работе почти через год после отчетного периода.

Не обращать внимания, что эта палата, не исполняя федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», не обеспечивает доступ к сведениям о своей деятельности путем размещения на сайте информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

Никак нельзя согласиться и с таким подходом к государственной деятельности, который в ряде случаев демонстрирует лично председатель думы. Так, видимо, желая продемонстрировать мэру, что «и мы пахали», А. Шапошников и депутаты в рамках подписанного соглашения с Адвокатской палатой города Москвы провели массовые приемы граждан — бесплатные консультации по вопросам, связанным с программой реновации. Более 500 консультаций с участием 60 московских адвокатов.

Какие у нас московские депутаты — мы уже понимаем лучше. Но что же это за юристы-адвокаты, которые оказывают профессиональную помощь по программе реновации, которой нет? По федеральному закону, которого нет. По московскому закону, который вступит в действие после федерального закона, которого еще нет, и только в том случае, если не будет переписан?

Дальше.

«Беспрецедентным является не только сам масштаб реновации, но и уровень вовлеченности граждан при подготовке и обсуждении законопроекта. Слушая и учитывая мнения москвичей, мы добились принятия взвешенного и продуманного закона», — так говорит А.Шапошников.

Простите, это не так. Хотя замах, конечно, на рубль. Но ни одной поправки к законопроекту, к его второму чтению, Мосгордума не направила в Государственную думу. Ни одной. Москвичи это должны знать.

Кроме того.

Об очень слабой готовности к работе в высшем законодательном органе Москвы говорит факт, который просто обескураживает: Мосгордума направила на реновационный законопроект свой отзыв. Сообщила Госдуме, что перечень стандартов благоустройства жилья, определенный московским законодательством, не содержит такого важного критерия, как наличие в предоставляемом жилом помещении качественного ремонта. В связи с этим Мосгордума предложила Госдуме закрепить в федеральном законе эту норму.

Федеральный законодатель ответил: жилое помещение в Москве должно соответствовать стандартам, установленным нормативным правовым актом города Москвы. Иначе говоря: «Господа-товарищи, это же ваше дело, ваше решение. Вы что, этого не знали?»

По-моему — чудовищный факт. Получается: работают, как дети, а едят, как взрослые.

Мосгордуме как высшему законодательному (представительному) органу государственной власти Москвы необходимо напомнить об ответственности перед гражданами и не пытаться укрыться за спиной мэра и правительства города.

Совет Федерации сегодня одобрил реновационный закон.

Как выразились в верхней палате — власти в Москве теперь придется постоянно находиться под наблюдением телекамер и жить «за стеклом».

Поэтому продолжение обязательно будет следовать.