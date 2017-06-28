В ходе стремительного выдавливания боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с последних подконтрольных им территорий в Сирии и Ираке, США и их союзнические силы закрепились в сирийском пограничном городе Ат-Танф, расположенном на юго-востоке страны, отрезав тем главную автомагистраль, связывающую Дамаск с Багдадом. Если поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является единственной заявленной Вашингтоном целью в Сирии, тогда что делают эти войска, блокируя жизненно важную артерию, соединяющую два арабских союзных государства в их собственной борьбе с терроризмом, пишет Шармин Нарвани в статье для The American Conservative.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Наше присутствие в Ат-Танфе носит временный характер», — отметил полковник Райан Диллон, представитель совместной оперативной группы «Непоколебимая решимость» — коалиции США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Основная наша цель там состоит в подготовке сил партнеров из региона к потенциальным боям против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в других местах… и поддержание безопасности в этом пограничном регионе», — добавил он, подчеркнув, что его силы сражаются не с сирийским «режимом».

Тем не менее с 18 мая, когда авиация США нанесла удар по силам, выступающим на стороне официального Дамаска, которые приблизились к Ат-Танфу, ВВС США сбили два беспилотника и несколько раз открывали огонь по союзным Дамаску войскам, каждый раз ссылаясь на «самооборону». За тот же период, однако, похоже, что мятежники, базирующиеся в Ат-Танфе, не участвовали вообще в каких-либо боевых действиях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подобные заявления привели советника президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан в недоумение.

«Когда их спрашивают, что они делают на юге Сирии, они говорят, что они находятся там для своей «национальной безопасности», но при этом тогда они выступают против передвижений сирийской армии внутри Сирии?» — подчеркнула Шаабан.

И в ее словах есть доля смысла. В соответствии с международным правом любое присутствие иностранных войск в суверенном государстве является незаконным, если на него не было дано специального разрешения тем или иным международно признанным руководящим, в данном случае — правительством Асада, являющимся единственным органом в Сирии, который признает Совет Безопасности ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Не получившие приглашения армии пытаются обойти положения международного права, утверждая, что Сирия «неспособна или не хочет» бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также что тем самым они отвечают на угрозу международной безопасности, которую она представляет. Но «нежелание и неспособность» — это всего лишь оправдания, а не законные основания. Более того, с тех пор как в конфликт в Сирии вмешалась Россия под предлогом борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с официальным Дамаском, обоснованность этих аргументов значительно уменьшилась.

Полковник Диллон признает это, но утверждает, что сирийская армия «только недавно появилась в этом районе».

«Если они смогут продемонстрировать, что способны сражаться и побеждать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда нам необязательно быть там. Если для нас будет меньше работы, мы будем рады», — подчеркнул военный США.

Непонятно, кто дал США право высказывать такие суждения. В последние месяцы, после того как в мае в Астане между Россией, Турцией и Ираном были установлены четыре «зоны деэскалации», Дамаск значительно нарастил темпы борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После заключения соглашений о примирении между правительственными войсками и некоторыми группами оппозиции в этих зонах — а также вывоза других боевиков в северную провинцию Идлиб — сирийские союзные силы смогли переключить свое внимание от стратегических районов на западе и сосредоточиться на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражается на востоке страны.

В отчете за апрель 2017 года IHS Markit, ведущего поставщика информации о безопасности и обороне в Великобритании, утверждается, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воевали с сирийскими правительственными силами больше, чем с любым другим противником за последние 12 месяцев.

«В период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года 43% всех боевых действий «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии были направлены против сил президента Асада, 17% — против поддерживаемых США Демократических сил Сирии (ДСС), а остальные 40% — против войск суннитских оппозиционных групп, в частности тех, которые вошли в состав поддерживаемой Турцией коалиции «Щит Евфрата», — говорится в докладе организации.

Иными словами, в течение периода, когда территориальные потери боевиков были наиболее значительными, сирийские войска воевали с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более чем в два раза чаще, чем в США.

Senior Airman Matthew Bruch, U.S. Air Force F-15E на Ираком

В свете этого, подчеркивает автор, актуален вопрос, нужно ли продолжать поддерживать присутствие США в Ат-Танфе, где нет сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и где сирийская армия и ее союзники добиваются огромного прогресса против своих радикальных исламистских противников.

Если обратиться к карте региона, то можно увидеть, что из крупных центров Сирии в Ирак ведет три шоссе. Самое северное из них в настоящее время находится под контролем поддерживаемых США курдских сил, которые стремятся создать независимое государство под названием «Западный Курдистан». Шоссе Хомс — Багдад проходит через осажденную боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинцию Дейр-эз-Зор, где примерно 10 тыс. сирийских военных защищают до 120 тыс. гражданских лиц от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего этот регион в 2014 году. Хотя эта пограничная дорога в Ирак в настоящее время блокируется боевиками, силы сирийского правительства быстро продвигаются с запада, севера и юга, чтобы вырвать регион из-под контроля исламистов.

В свою очередь, трасса Дамаск — Багдад на юге страны, по большей части освобожденная союзными Дамаску войсками, могла бы легко стать первым беспрепятственным маршрутом между Сирией и Ираком, до тех пор, пока, конечно, войска под руководством США не закрепились в Ат-Танфе и не заблокировали этот маршрут. Сирийцы очистили большую часть автодороги в этом году, но дойти до границы не смогли из-за объявления в одностороннем порядке «зоной деконфликтизации», созданной коалиционными силами под руководством США.

«С Россией было согласовано, что это будет именно зона деконфликтизации», — указал Диллон, с которым, в свою очередь, не согласен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мне о таких зонах ничего неизвестно. Наверное, речь идет об односторонне установленных коалицией территориях, которые в одностороннем же порядке, наверное, были объявлены зонами, где только коалиция может всем распоряжаться», — заявил, в свою очередь, Лавров.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

С тех пор как планы смены режима оказались выполнимыми в Сирии, вашингтонские ястребы стали выступать за разделение Сирии как минимум на три зоны влияния — буферную зону для Израиля и Иордании, расположенную на юге, проамериканское территориальное образования курдов на севере и северо-востоке Сирии, а также территория на сирийско-иракской границы.

Тем не менее столкновения с сирийскими войсками по пути к Ат-Танфу теперь привели к «непреднамеренным последствиям» для планов США на границы Сирии. Так, несколько дней назад сирийские союзные войска обошли проблему Ат-Танфа, установив пограничный контакт с иракскими войсками на севере, тем самым блокируя доступ для союзников США на юге. Иракские силы безопасности теперь достигли пограничного перехода Аль-Валид на стороне Ирака от границы с Ат-Танфом, что означает, что возглавляемые США войска оказались зажаты между иракскими и сирийскими войсками на дороге Дамаск — Багдад.

Когда силы Багдада и Ирака обошли район Ат-Танфа и направились на север для установления пограничного контакта, на земле был создан важный набор фактов. Силы коалиции США теперь отрезаны — по крайней мере, с юга Сирии — от борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке. Такое развитие событий стало настоящим ударом для планов Вашингтона блокировать прямые сирийско-иракские пограничные потоки и добиться собственной ослепительной победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фоне того, как сирийские войска движутся в направлении Дейр-эз-Зор, участие вооруженных сил США в битве за освобождение этой стратегической зоны теперь будет ограничено ДСС, в которых ведущую роль играют курды, с севера, в то время как сирийские силы установили безопасный проход с севера, юга, запада — и, возможно, — с востока, с помощью союзных сил Ирака.

Cristian Iohan Ştefănescu Дорога в Дейр-эз-Зор

Стремление Вашингтона взять под контроль это шоссе связано с тем, что восстановление сирийского контроля над этим маршрутом, идущим от Дейр-эз-Зора к сирийскому городу Абу-Камаль и иракскому Эль-Кайму, также является приоритетом для союзников Сирии в Иране. Как отмечает доктор Масуд Асадоллахи, работающий в Дамаске эксперт по делам на Ближнем Востоке, «дорога через Абу-Камаль является предпочтительным вариантом Ирана, поскольку это более короткий и безопасный путь в Багдад, проходящий через зеленые, пригодные для жилья районы». Трасса же М1 Дамаск — Багдад «более опасна для Ирана, поскольку она проходит через провинцию Анбар и районы, которые в основном являются пустыней».

Если цель США в Ат-Танфе состояла только в том, чтобы блокировать южное шоссе между Сирией и Ираком, тем самым отрезая доступ Ирана к границам Палестины, то США проиграли тактически, поскольку сирийские, иракские и союзные войска в настоящее время по существу зажали возглавляемые США войска в довольно бесполезном треугольнике на юге, создав новый треугольник между Пальмирой, Дейр эз-Зором и Абу-Камаль для своего «окончательного сражения» против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Американцы всегда планируют один результат, а затем получают такой, которого они не ожидали», — отметил новый посланник Ирана в Сирии посол Джавад Тюрк Абади.

Он и другие эксперты в Дамаске сохраняют оптимизм в отношении того, что пограничные маршруты, к которым на протяжении долгого времени был закрыт доступ региональных государств, будут вновь открываться в кратчайшие сроки.

«В эпоху Шелкового пути движение по дороге между Сирией, Ираном и Ираком всегда было активным — до тех пор, пока в регион не пришел колониализм», — объясняет Тюрк Абади.

Точно так же, как западные великие державы всегда стремились не дать России и Китаю заключить военный союз, на Ближнем Востоке эта же доктрина «разделяй и властвуй» применялась на протяжении десятилетий для поддержания клина между Сирией и Ираком.

«За последние 50 лет постоянно ставились преграды на пути приближения и координации Сирии и Ирака. Когда [бывший президент Сирии] Хафез Асад и [бывший президент Ирака] Ахмед Хасан аль-Бакр почти достигли всеобъемлющего соглашения, Саддам Хусейн совершил государственный переворот и повесил всех офицеров, которые хотели сближения с Сирией», — указывает Шаабан, которая недавно опубликовала книгу об отношениях Хафеза Асада с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Затем Саддам начал восьмилетнюю войну против Исламской Республики Иран, в результате чего последний лишился маршрута через Ирак на срок более двух десятилетий. В начале 2003 года войска США вторглись в Ирак, свергли Саддама и оккупировали страну на следующие девять лет. В эту эпоху иранские самолеты часто были вынуждены садиться под давлением США и проходить инспекции на предмет поставок оружия ливанской «Хизбалле» и другим союзникам.

К тому времени, когда войска США вышли из Ирака в конце 2011 года, сирийский конфликт уже шел полным ходом при вооруженной и финансовой поддержке нескольких государств НАТО и их союзников из Персидского залива.

Cristian Iohan Ştefănescu Дейр-эз-Зор. Дорога из Эр-Ракки в Пальмиру

«Когда эти границы вновь откроются, у Ирана впервые появится наземный маршрут в Сирию и Палестину», — заявил Масуд Асадоллахи.

«Наша армия сейчас почти на границе, и иракцы находятся на своей границе, и мы не собираемся останавливаться», — настаивает Шаабан.

Сирийские и иракские силы еще не поставили мат американским войскам, действующим на своих театрах. По-прежнему слышны разговоры об эскалации, которая может привести к столкновению сил США с союзником Сирии в лице России, что станет опасным развитием событий, которое может повлечь за собой региональную или глобальную войну.